di Redazione ZON

In sintesi. Dopo tre mesi dal divieto dei social agli under 16, introdotto in Australia a dicembre 2025, l’86% dei 12-16enni li usa ancora, secondo uno studio del British Medical Journal. In Italia il governo di Giorgia Meloni punta a vietarli agli under 13 con un emendamento al decreto Sicurezza, da presentare entro le 19 del 18 novembre 2026.

I punti chiave Lo studio del British Medical Journal rileva che, tre mesi dopo il divieto australiano, l’86% dei 12-16enni usa ancora i social.

Nello studio del British Medical Journal solo il 66% dei ragazzi si è imbattuto in una verifica dell’età, quasi sempre una semplice dichiarazione.

La ricerca di Milano-Bicocca e Brescia su oltre 5.000 studenti lombardi associa un profilo aperto dalla prima media a lacune di oltre 6 mesi di scuola in italiano e quasi un anno in matematica.

La proposta italiana vieta i social sotto i 13 anni anche con il consenso dei genitori e consente ai 13-15enni solo un profilo collegato a quello di un genitore.

Il governo italiano deve presentare l’emendamento al decreto Sicurezza entro le 19 del 18 novembre 2026.

Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal (BMJ), tre mesi dopo il divieto australiano dei social agli under 16 l’86% dei 12-16enni li usa ancora. L’Italia intanto prepara una stretta per gli under 13.

In Australia il divieto non ha fermato la maggior parte dei ragazzi

L’Australia ha vietato i social ai minori di 16 anni a dicembre 2025, obbligando le piattaforme a impedire l’accesso. Lo studio del BMJ ha misurato gli effetti dopo tre mesi: l’86% dei 12-16enni continuava a usare i social, spesso con il proprio account.

Nello stesso studio, solo il 66% dei ragazzi si è imbattuto in una verifica dell’età. Nella maggior parte dei casi bastava una dichiarazione, più raramente serviva caricare un selfie.

Chi ha avuto problemi con il proprio account ha usato quello di altri oppure ne ha creato uno falso. Il 6-11% ha scelto la navigazione privata e il 2-3% una Vpn, servizio che nasconde il Paese da cui ci si collega.

Amrit Kaur Purba, epidemiologa della London School of Hygiene, ha firmato un’analisi nello stesso numero del BMJ: «Gli adolescenti potrebbero spostarsi in spazi più difficili da monitorare, oppure utilizzare account alternativi. Ciò introdurrebbe nuovi rischi e renderebbe meno visibili le attività pericolose».

Perché i governi insistono nonostante i dubbi sull’efficacia

La legge australiana si basava su un’indagine dell’eSafety Commissioner, l’agenzia governativa per la sicurezza online. Tra i 10-15enni attivi sui social, il 71% si era imbattuto in contenuti pericolosi, il 52% aveva subito cyberbullismo e il 24% molestie sessuali online.

Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza, ritiene che l’efficacia dei divieti rischi di essere «bassissima». Ricorda che in Italia i minori di 14 anni non potrebbero già oggi aprire un profilo in autonomia, ma in tanti lo fanno mentendo sull’età.

Un rapporto dell’American Academy of Pediatrics, pubblicato sulla rivista Pediatrics, avverte che gli studi disponibili non sono sempre di buona qualità. Secondo gli esperti, gli adolescenti con difficoltà nella regolazione delle emozioni e con problemi di salute mentale sembrano subire effetti negativi più rilevanti.

Uno studio lombardo collega i profili precoci ai voti più bassi

Una ricerca delle università di Milano-Bicocca e di Brescia, pubblicata su Nature Human Behaviour, ha analizzato i test Invalsi di oltre 5.000 studenti lombardi. Un profilo aperto già alle medie risulta associato a punteggi più bassi in italiano e matematica, ma non in inglese.

In seconda superiore, chi aveva un profilo dalla prima media accumulava lacune pari a oltre 6 mesi di scuola in italiano e a quasi un anno in matematica. Il confronto è con chi era entrato nei social dopo i 14 anni.

Il sociologo Giovanni Maria Abbiati, dell’Università di Brescia, tra gli autori, indica come fattore più pesante la frequenza con cui i ragazzi controllano lo smartphone, per esempio durante i compiti.

Cosa cambierebbe per genitori e ragazzi con la proposta italiana

Il governo di Giorgia Meloni vuole introdurre le nuove regole con un emendamento al decreto Sicurezza, in esame alla Camera. Il termine per presentarlo è fissato alle 19 del 18 novembre 2026.

Età Cosa prevede la proposta Sotto i 13 anni Accesso vietato, anche con il consenso dei genitori 13-15 anni compresi Solo con un profilo collegato a quello di un genitore Dai 16 anni Account aperto e gestito in autonomia

Oggi in Italia i minori possono dare autonomamente il consenso al trattamento dei dati personali per certi servizi digitali dai 14 anni. Sotto quell’età serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il testo affida alle piattaforme la verifica dell’età. L’Autorità per le comunicazioni avrebbe nove mesi per scrivere il regolamento tecnico, con attenzione ai dati sensibili dei minori. Per chi non rispetta le norme è previsto il blocco del sito o della piattaforma.

Il nodo europeo decide i tempi dell’approvazione

Secondo quanto anticipato da Repubblica, la maggioranza vorrebbe approvare la norma entro la fine di novembre 2026. Il 29 ottobre 2026 la Commissione europea ha annunciato di voler rinviare di dodici mesi le leggi nazionali che si sovrappongono alle regole comuni.

La proposta europea, chiamata EU Kids Act, vieta i social agli under 13 e consente l’account autonomo dai 15 anni. Punta anche a obbligare le piattaforme a garantire ambienti sicuri per i minorenni, il cosiddetto safety by design.

Il progetto italiano porta la soglia a 16 anni. Il governo sarebbe intenzionato a procedere. L’Italia dovrebbe evitare lo stop grazie alla notifica preventiva a Bruxelles del progetto firmato da Lavinia Mennuni (Fdi) e Marianna Madia di Italia Viva. Madia condivide la misura, ma critica la scelta di inserirla in un decreto Sicurezza anziché in un provvedimento specifico.

Chi invita a puntare su piattaforme più sicure invece che sui divieti

Unicef Australia sostiene che il divieto, da solo, non risolva i problemi e chiede di rendere le piattaforme più sicure e di ascoltare i ragazzi. Una lettera aperta di 140 professori universitari lo definisce uno strumento «troppo grossolano».

Anche Lancet Public Health e eClinical Medicine, riviste del gruppo Lancet, invitano a decisioni basate sulle prove scientifiche e a creare spazi digitali sicuri per i più giovani.

Domande frequenti Il divieto dei social agli under 16 in Australia funziona? Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal, tre mesi dopo l’introduzione del divieto l’86% dei 12-16enni australiani usa ancora i social, spesso con il proprio account. Solo il 66% dei ragazzi si è imbattuto in una verifica dell’età, quasi sempre una semplice dichiarazione. Cosa prevede la proposta italiana sui social per gli under 13? La proposta vieta l’accesso ai social sotto i 13 anni, anche con il consenso dei genitori. Tra i 13 e i 15 anni compresi è ammesso solo un profilo collegato a quello di un genitore, mentre dai 16 anni l’account è autonomo. La verifica dell’età spetta alle piattaforme. Entro quando va presentato l’emendamento sui social agli under 13? Il termine per presentare l’emendamento al decreto Sicurezza, in esame alla Camera, è fissato alle 19 del 18 novembre 2026. Secondo quanto anticipato da Repubblica, la maggioranza vorrebbe approvare la norma entro la fine di novembre 2026. Quanti ragazzi australiani aggirano il divieto con la Vpn? Nello studio del British Medical Journal il 2-3% dei ragazzi ha usato una Vpn, un servizio che nasconde il Paese da cui ci si collega. Il 6-11% ha scelto la navigazione privata, mentre altri hanno usato l’account di qualcun altro o ne hanno creato uno falso. Cosa dice lo studio lombardo sui social e i voti a scuola? La ricerca delle università di Milano-Bicocca e di Brescia, pubblicata su Nature Human Behaviour, ha analizzato i test Invalsi di oltre 5.000 studenti lombardi. Un profilo aperto già alle medie risulta associato a punteggi più bassi in italiano e matematica, ma non in inglese.