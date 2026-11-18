di Redazione ZON

In sintesi. Upside Foods, azienda californiana di carne coltivata, distribuisce l’Upside Chicken in otto ristoranti della California e in alcuni contesti di ristorazione universitaria, tra cui Stanford. Lo chef Thomas Keller lavora a una ricetta per il suo Burgers & Half Bottles di Yountville. Al 18 novembre 2026 la carne coltivata non è arrivata nei ristoranti italiani.

I punti chiave Upside Foods distribuisce l’Upside Chicken, pollo coltivato, in otto ristoranti della California.

L’Upside Chicken contiene almeno il 10% di cellule coltivate, unite a proteine isolate di soia, fibre di pisello e olio d’oliva.

Thomas Keller lavora a una ricetta con l’Upside Chicken per il suo ristorante Burgers & Half Bottles, a Yountville.

L’Upside Chicken è proposto in tre formati: sfilacciato, a cubetti e in un taglio più grande simile a una fettina di pollo.

Nei ristoranti italiani la carne coltivata non è arrivata.

Lo chef Thomas Keller lavora a una ricetta con l’Upside Chicken, il pollo coltivato di Upside Foods, distribuito in otto ristoranti della California. Nei ristoranti italiani, invece, la carne coltivata non è arrivata.

Upside Foods ha avviato una nuova fase di distribuzione in California

Upside Foods è un’azienda californiana che sviluppa carne ottenuta a partire da cellule animali. La società ha annunciato una nuova fase di distribuzione del suo pollo coltivato, chiamato Upside Chicken.

L’Upside Chicken sarà proposto in otto ristoranti della California. Sarà servito anche in alcuni contesti di ristorazione collettiva universitaria, tra cui Stanford.

Thomas Keller è il volto dell’operazione

Thomas Keller ha ottenuto due volte tre stelle Michelin, con il Per Se di New York e con il French Laundry nella Napa Valley. Nel 2003 e nel 2004 il French Laundry è stato in cima alla classifica The World’s 50 Best Restaurants.

Keller è incaricato di lavorare a una ricetta con l’Upside Chicken per il suo ristorante Burgers & Half Bottles, a Yountville. Lo chef è coinvolto nel progetto e sostiene che la carne coltivata possa contribuire a rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente.

L’Upside Chicken è un prodotto ibrido, non solo carne di laboratorio

L’Upside Chicken nasce da cellule prelevate da un uovo di gallina. Le cellule si moltiplicano in grandi bioreattori, dove ricevono nutrienti, vitamine e minerali, in un processo che richiede alcune settimane.

Il prodotto non è composto soltanto da cellule coltivate. Combina il pollo coltivato con ingredienti vegetali: proteine isolate di soia, fibre di pisello e olio d’oliva.

Upside Foods non ha comunicato la percentuale esatta di cellule coltivate. L’azienda ha confermato che rappresentano almeno il 10% della formulazione.

Nei menu arrivano piatti riconoscibili, dal pollo fritto al Korean popcorn chicken

L’Upside Chicken viene proposto in tre formati: sfilacciato, a cubetti e in un taglio più grande, simile a una fettina di pollo. Il taglio grande è pensato per preparazioni come la chicken parmesan o i panini con pollo fritto.

Nei ristoranti coinvolti si punta su preparazioni riconoscibili, che non mettano in primo piano la natura sperimentale dell’ingrediente. Da Epic Steak, a San Francisco, è previsto un pollo fritto alla maniera del Sud degli Stati Uniti, con insalata di cavolo kimchi e salsa aioli al miele piccante.

Da Jilli, sempre in California, il piatto scelto è il Korean popcorn chicken.

In Italia la carne coltivata non è entrata nelle cucine dei ristoranti

Negli Stati Uniti la carne coltivata al ristorante comincia a essere una realtà. Nei ristoranti italiani non c’è, e l’Upside Chicken di Thomas Keller non ha un equivalente sui nostri menu.