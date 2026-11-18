di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 novembre 2026, in onda su Rai 3 alle 20.50 e su RaiPlay, il commissario Damiano Renda indaga sull’omicidio di Mori. Venerdì 27 novembre 2026 Marina Giordano confessa al marito Roberto Ferri la verità sull’accordo segreto. Silvia e Michele cercano casa e le Cirillo si scontrano.

I punti chiave Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay.

Il 27 novembre 2026 Marina Giordano confessa al marito Roberto Ferri la verità sull’accordo segreto legato a Mori e sul suo tragico epilogo.

Il 24 novembre 2026 Damiano Renda ottiene da Lucia Cimmino l’autorizzazione a proseguire le indagini sull’omicidio di Mori.

Il 25 novembre 2026 Alberto Palladini non concede alcuna proroga a Silvia e Michele, che hanno bisogno di più tempo per trovare casa.

Il 26 novembre 2026 l’avvocato organizza un colloquio in carcere tra Greta e Cristina.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 27 novembre 2026 Marina Giordano confessa al marito Roberto Ferri la verità sull’accordo segreto legato a Mori e sul suo tragico epilogo.

La soap ambientata a Napoli va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay. Per la puntata del 27 novembre un’altra anticipazione indica invece le 20.45.

Prima di questa settimana Silvia e Michele erano già stati messi alla porta

Nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2026 Renato accetta l’offerta di Alberto Palladini, che vuole entrare al più presto nel suo appartamento. Silvia e Michele devono così pensare a una nuova vita fuori da Palazzo Palladini.

Il 19 novembre 2026 Maurizio è deciso a dire tutto alle gemelle Cirillo, ma un improvviso malore lo costringe a tornare in ospedale.

Il 23 novembre 2026 il ricordo di Greta mette Marina in allarme

Lunedì 23 novembre 2026 Greta ricorda un dettaglio importante: una borsa da donna trovata nella casa di Mori. Roberto Ferri riferisce la scoperta a Damiano Renda, che all’inizio non le dà particolare peso.

Nella stessa puntata Serena resta delusa da Monica, che giudica incapace di offrire il sostegno materno necessario. Serena accompagna poi Manuela a casa di Maurizio e le due scoprono che in passato l’uomo era molto diverso da come lo conoscono oggi.

Il 24 e il 25 novembre 2026 il cerchio si stringe e Alberto non concede proroghe

Martedì 24 novembre 2026 Damiano Renda ottiene da Lucia Cimmino l’autorizzazione a proseguire le indagini sull’omicidio di Mori. Il commissario convoca in commissariato una persona che potrebbe mettere in seria difficoltà Marina Giordano.

Silvia e Michele cercano casa e sono disposti a sacrifici economici, ma trovare un appartamento si rivela molto complicato. Mercoledì 25 novembre 2026 capiscono di aver bisogno di più tempo, ma Alberto Palladini non intende concedere alcuna proroga.

Il 25 novembre Damiano Renda continua a cercare il misterioso finanziatore di Mori e Marina capisce che la verità potrebbe presto emergere. Le donne della famiglia Cirillo affrontano apertamente i contrasti accumulati nel tempo.

Il 26 novembre 2026 Cristina incontra Greta mentre Marina non trova il coraggio

Giovedì 26 novembre 2026 l’avvocato organizza un colloquio in carcere tra Greta e Cristina. Marina Giordano vorrebbe raccontare tutto a Roberto Ferri, ma all’ultimo momento fa marcia indietro.

Roberto Ferri è sempre più determinato a scoprire cosa sia successo ed è convinto che Greta sia innocente. Intanto la tensione tra Silvia, Michele e Alberto Palladini raggiunge livelli altissimi e finisce per coinvolgere Renato.

Il 27 novembre 2026 Roberto mette Marina sotto pressione fino alla confessione

Venerdì 27 novembre 2026 Roberto Ferri intuisce che qualcosa non torna e mette la moglie sotto pressione. Marina Giordano cede e gli racconta la verità sull’accordo segreto legato a Mori e sul suo tragico epilogo.

Nella stessa puntata Vittoria, preoccupata per Anna, decide di contattare Alberto Palladini per chiedergli aiuto. Sasà escogita invece un piano per capire perché un cane continui a ringhiargli contro, ma la sua idea non incontra il favore di chi gli sta accanto.

Nel corso della settimana Rosa incontra di nuovo Pino, che le racconta della sua ultima passione.