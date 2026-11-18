di Redazione ZON

In sintesi. Per collegare l’account di un figlio ai controlli parentali di ChatGPT servono due account: uno del genitore e uno del figlio. Il genitore apre «Settings» > «Parental controls», sceglie «Add family member» e inserisce telefono o email del ragazzo. Il collegamento parte quando il ragazzo accetta l’invito. La funzione è disponibile dal 29 settembre 2025.

I punti chiave I controlli parentali di ChatGPT richiedono due account: uno del genitore e uno del figlio.

Il collegamento parte solo quando il figlio accetta l’invito ricevuto via SMS o email.

I controlli parentali di ChatGPT non danno ai genitori accesso alle conversazioni dei figli.

Il figlio può terminare i controlli parentali in qualsiasi momento e il genitore riceve una notifica.

Quando OpenAI identifica l’account come maggiorenne, il collegamento si interrompe e i controlli vengono rimossi.

Per attivare i controlli parentali servono due account ChatGPT, uno tuo e uno di tuo figlio. Dal tuo account apri «Settings» > «Parental controls», scegli «Add family member» e inserisci telefono o email del ragazzo: il collegamento parte quando lui accetta l’invito. ChatGPT non è pensato per chi ha meno di 13 anni.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

È per i genitori o tutori di un adolescente che usa già ChatGPT, o che vuole usarlo. Servono un account ChatGPT per il genitore e uno per il figlio, ciascuno con il proprio accesso. Il collegamento non crea un account per un under 13.

Per i ragazzi tra 13 e 18 anni, il centro assistenza OpenAI richiede il consenso dei genitori. La pagina che lo dice risulta però datata, quindi in caso di dubbi rivolgiti al Supporto OpenAI.

Le pagine ufficiali che descrivono la procedura sono in inglese. Qui trovi i nomi dei menu come compaiono lì, con la traduzione tra parentesi. Sull’app in italiano le diciture possono essere diverse e non sono state verificate.

Come si collega l’account di un figlio, passo per passo?

Dal 29 settembre 2025 la funzione è disponibile, prima sul web e poi su mobile. Se il menu sul telefono non corrisponde a quello descritto, prova dal browser: le istruzioni ufficiali descrivono il sito di ChatGPT.

Controlla che tu e tuo figlio abbiate ciascuno un account ChatGPT personale. Dal tuo account, apri il menu del profilo e scegli «Settings» (Impostazioni). Seleziona «Parental controls» (Controlli parentali). Premi «Add family member» (Aggiungi un familiare). Nella pagina FAQ di OpenAI il pulsante è scritto «+ Add family member». Inserisci il numero di telefono o l’indirizzo email di tuo figlio. Secondo una guida di terzi, prima si sceglie «Use phone» o «Use email» e poi «Send» per inviare l’invito. Tuo figlio riceve un SMS o un’email con un link per collegare l’account. Può comparire anche una notifica dentro ChatGPT. Tuo figlio accetta l’invito dal proprio account. Se l’invito è già arrivato, può andare in «Settings» > «Parental controls» e selezionare «Accept invite». Torna nel tuo account, apri «Settings» > «Parental controls», seleziona tuo figlio sotto «Family members» e regola le impostazioni.

Se il link apre ChatGPT senza mostrare nessuna schermata di accettazione, tuo figlio può accedere dal web all’account personale che ha ricevuto l’invito e accettare da «Settings» > «Parental controls». Questo suggerimento viene da una guida di terzi, non da OpenAI.

Cosa può regolare il genitore dopo il collegamento?

Nella pagina di tuo figlio trovi un elenco di impostazioni. Secondo la pagina ufficiale non è chiaro quali siano disponibili in ogni paese o piano, quindi sul tuo account potresti vederne alcune in meno.

Impostazione Cosa regola Reduce sensitive content Filtri aggiuntivi sui contenuti sensibili. È attiva di default Reference saved memories La memoria di ChatGPT Voice Mode La modalità vocale Image generation La generazione di immagini Study mode La modalità Studio Quiet hours Le fasce orarie in cui tuo figlio non può usare ChatGPT, compreso ChatGPT Work Health L’uso della funzione Salute, con i dati sanitari collegabili Cloud browser La navigazione di ChatGPT Work su siti pubblici

L’elenco cambia nel tempo. All’avvio, nel 2025, le opzioni erano Quiet hours, voce, memoria, immagini e rinuncia all’addestramento dei modelli.

Un esempio: limitare l’uso serale

Se vuoi che tuo figlio non usi ChatGPT in certe ore, imposta una fascia nelle Quiet hours. Si gestiscono solo da «Settings» > «Parental controls» e non si possono cambiare dentro una conversazione.

Posizione del dispositivo

Dal 26 marzo 2026, secondo le note di rilascio OpenAI, i genitori con i controlli attivi possono disattivare la condivisione della posizione del dispositivo del figlio. Vale per i piani consumer su iOS, Android e web.

Cosa cambia subito per l’account del figlio?

Con il collegamento, l’account del ragazzo riceve filtri aggiuntivi. Riducono i contenuti espliciti, le sfide virali, i giochi di ruolo sessuali, romantici o violenti e gli ideali di bellezza estremi.

Puoi disattivare questa protezione da «Reduce sensitive content». Secondo un articolo di stampa dell’ottobre 2025, tuo figlio non può modificarla.

Qual è la differenza con ChatGPT for Teens?

ChatGPT for Teens è l’esperienza con protezioni più rigide che OpenAI attiva in automatico sugli account idonei identificati come under 18. I controlli parentali, invece, sono opzionali e li attivi tu.

Secondo una fonte giornalistica, il lancio di ChatGPT for Teens è iniziato il 18 agosto 2026 sui piani personali gratuiti e a pagamento.

Posso leggere le chat di mio figlio?

No. I controlli parentali non danno accesso alle conversazioni e non offrono monitoraggio in tempo reale. In situazioni limitate OpenAI può inviarti una notifica di sicurezza, con solo le informazioni necessarie.

I dettagli ufficiali su criteri e canali di queste notifiche non sono stati trovati.

Può essere mio figlio a chiedere il collegamento?

Sì. Anche un adolescente può invitare un genitore a collegarsi. La pagina ufficiale indica la sezione «Link a parent or guardian account» in «Settings» > «Parental controls».

Cosa succede se mio figlio scollega l’account?

Tuo figlio può terminare i controlli in qualsiasi momento. In quel caso i controlli si disattivano sul suo account e tu ricevi una notifica. Il collegamento funziona solo finché lo vogliono entrambi.

Cosa succede quando mio figlio compie 18 anni?

Quando OpenAI identifica l’account come maggiorenne, il collegamento si interrompe e i controlli vengono rimossi. Le notifiche di sicurezza per quell’account si fermano e il titolare ottiene il pieno controllo delle impostazioni.

Quali errori e avvertenze tenere presenti?

Disattivare «Reduce sensitive content» non rende l’account equivalente a quello di un adulto. Le altre protezioni di sicurezza di ChatGPT continuano ad applicarsi.

Le Study hours sono un’altra cosa rispetto alle Quiet hours. Non bloccano l’accesso a ChatGPT e non valgono per le conversazioni con GPT o Progetti. Se vuoi bloccare l’uso in certe ore, ti servono le Quiet hours.

Una guida di terzi parla di «Aggiungi figlio/a» e di ID o email. La documentazione OpenAI parla invece di «Add family member» e di telefono o email. Per i passaggi fidati della pagina ufficiale.

Serve un abbonamento a pagamento?

La pagina ufficiale letta non indica requisiti di piano a pagamento. Un blog di terzi scrive che i controlli sono per tutti gli utenti. Manca però una conferma ufficiale che il servizio sia gratuito su tutti i piani, ChatGPT Free incluso.

Ci sono differenze per l’Italia?

Non è stato possibile verificarlo: nelle pagine consultate non risultano differenze per l’Italia o per l’Unione europea nelle funzioni dei controlli parentali. Il sistema di previsione dell’età doveva arrivare nell’Unione europea «nelle prossime settimane», secondo una fonte giornalistica di circa tre mesi prima della verifica. Per l’Italia non è stata trovata una data certa.

Per dubbi su impostazioni dell’account, controlli parentali o verifica dell’età, OpenAI rimanda al Supporto.

Domande frequenti Come si attivano i controlli parentali di ChatGPT? Servono un account ChatGPT del genitore e uno del figlio. Il genitore apre «Settings» > «Parental controls», sceglie «Add family member» e inserisce telefono o email del ragazzo. I controlli si attivano quando il ragazzo accetta l’invito. Posso leggere le chat di mio figlio con i controlli parentali di ChatGPT? No. I controlli parentali di ChatGPT non danno accesso alle conversazioni e non offrono monitoraggio in tempo reale. In situazioni limitate OpenAI può inviare al genitore una notifica di sicurezza, con solo le informazioni necessarie. Cosa succede se mio figlio scollega l’account da ChatGPT? Il figlio può terminare i controlli parentali in qualsiasi momento. I controlli si disattivano sul suo account e il genitore riceve una notifica. Il collegamento funziona solo finché lo vogliono entrambi. Cosa posso regolare nell’account di mio figlio su ChatGPT? Tra le impostazioni ci sono «Reduce sensitive content», la memoria, la modalità vocale, la generazione di immagini, la modalità Studio e le Quiet hours. Compaiono anche Health e Cloud browser. La pagina ufficiale non chiarisce quali impostazioni siano disponibili in ogni paese o piano. Cosa succede ai controlli parentali di ChatGPT quando mio figlio compie 18 anni? Quando OpenAI identifica l’account come maggiorenne, il collegamento si interrompe e i controlli vengono rimossi. Le notifiche di sicurezza per quell’account si fermano. Il titolare ottiene il pieno controllo delle impostazioni.

Fonte: OpenAI Help Center – Parental controls in ChatGPT ·