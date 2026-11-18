di Redazione ZON

In sintesi. Al 18 novembre 2026 il regista Paolo Sorrentino potrebbe dirigere per Netflix una miniserie sul cantante napoletano Tony Pagoda, con Toni Servillo nel ruolo del cantante. Il progetto per ora resta nel campo delle indiscrezioni. Le origini di Tony Pagoda sono legate al film L’uomo in più, uscito nel 2001.

I punti chiave Paolo Sorrentino potrebbe dirigere per Netflix una miniserie su Tony Pagoda.

Toni Servillo avrebbe il ruolo del cantante napoletano Tony Pagoda.

Il progetto della miniserie resta nel campo delle indiscrezioni al 18 novembre 2026.

L’uomo in più, primo lungometraggio di Paolo Sorrentino, è uscito nel 2001.

Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile con La grazia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2025.

Paolo Sorrentino potrebbe dirigere per Netflix una miniserie su Tony Pagoda, con Toni Servillo nel ruolo del cantante napoletano. Per ora il progetto resta nel campo delle indiscrezioni.

Chi è Tony Pagoda, il cantante napoletano di Sorrentino

Tony Pagoda è un cantante melodico napoletano, carismatico e tormentato. Vive tra locali notturni, eccessi e relazioni sentimentali complicate, in una continua ricerca di soddisfazioni personali.

Il personaggio ideato da Sorrentino guarda il mondo con un misto di cinismo, ironia e malinconia. Dietro l’immagine dell’artista sicuro di sé c’è un uomo disilluso, che non riesce a trovare una serenità duratura.

Pagoda suscita simpatia e insofferenza allo stesso tempo. È pieno di difetti, ma ha una sensibilità che emerge nei momenti meno attesi.

Il legame con L’uomo in più e il passaggio dal teatro

Le origini di Tony Pagoda sono legate a L’uomo in più, il primo lungometraggio di Paolo Sorrentino, uscito nel 2001. In quel film Toni Servillo interpretava Tony Pisapia, un cantante di successo la cui vita viene travolta dagli eccessi e dalle conseguenze delle sue scelte.

Il film raccontava in parallelo un secondo uomo con lo stesso nome, un calciatore interpretato da Andrea Renzi. Le due storie mettevano a confronto due esistenze segnate dalla perdita del successo e dalla difficoltà di reinventarsi.

Tony Pagoda ha avuto anche una vita a teatro. Nel 2014 Iaia Forte lo ha interpretato in uno spettacolo tratto dal romanzo Hanno tutti ragione, una scelta che ha offerto una lettura originale del personaggio.

Sorrentino, Servillo e Netflix: cosa unisce il possibile progetto al passato

Per Paolo Sorrentino sarebbe un ritorno su Netflix dopo È stata la mano di Dio, film del 2021 candidato all’Oscar come miglior film internazionale.

Il sodalizio con Toni Servillo è uno dei più riconoscibili del cinema italiano. I due hanno lavorato insieme a Le conseguenze dell’amore, Il divo, La grande bellezza, Loro e La grazia.

Proprio per La grazia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2025, Toni Servillo ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

Cosa resta da capire sulla miniserie di Tony Pagoda

Sul progetto restano diversi interrogativi. La miniserie potrebbe seguire la trama di Hanno tutti ragione, trarre spunto anche da Tony Pagoda e i suoi amici oppure raccontare una storia originale costruita attorno al personaggio.

Domande frequenti Sorrentino farà una serie su Tony Pagoda per Netflix? Per ora è solo un’indiscrezione. Paolo Sorrentino potrebbe dirigere per Netflix una miniserie su Tony Pagoda, con Toni Servillo nel ruolo del cantante napoletano. Il progetto resta nel campo delle indiscrezioni. Chi è Tony Pagoda? Tony Pagoda è un cantante melodico napoletano, carismatico e tormentato, ideato da Paolo Sorrentino. Vive tra locali notturni, eccessi e relazioni sentimentali complicate. Dietro l’immagine sicura di sé c’è un uomo disilluso. Chi ha interpretato Tony Pagoda a teatro? Iaia Forte ha interpretato Tony Pagoda nel 2014. Lo spettacolo era tratto dal romanzo Hanno tutti ragione e ha offerto una lettura originale del personaggio. Che legame c’è tra Tony Pagoda e L’uomo in più? Le origini di Tony Pagoda sono legate a L’uomo in più, primo lungometraggio di Paolo Sorrentino uscito nel 2001. Nel film Toni Servillo interpretava Tony Pisapia, un cantante di successo la cui vita viene travolta dagli eccessi. Di cosa parlerebbe la miniserie su Tony Pagoda? Non è ancora chiaro. La miniserie potrebbe seguire la trama di Hanno tutti ragione, trarre spunto anche da Tony Pagoda e i suoi amici oppure raccontare una storia originale costruita attorno al personaggio.