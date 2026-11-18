di Redazione ZON

In sintesi. Due ospiti del programma politico The Great Debate, sull’emittente pubblica armena 1TV, si sono picchiati in studio con calci e pugni. La puntata, registrata e non in diretta, è andata in onda domenica 15 novembre 2026. Il video sembra generato con l’intelligenza artificiale, ma è autentico: 1TV ha scelto di trasmettere la rissa senza tagli.

I punti chiave The Great Debate, programma politico dell’emittente pubblica armena 1TV, ha mandato in onda una rissa in studio domenica 15 novembre 2026.

Il giornalista Murazi e l’analista politico Mkrtchyan si sono scambiati pugni e calci durante la puntata.

La puntata di The Great Debate era registrata e non andava in diretta, a differenza di quanto riportato da alcuni media stranieri.

L’emittente 1TV ha deciso di trasmettere la rissa così com’era, senza eliminare insulti e immagini della colluttazione.

La Commissione armena per la televisione e la radio ha criticato 1TV per la diffusione di immagini violente e insulti in una trasmissione del servizio pubblico.

Due ospiti di The Great Debate, programma politico dell’emittente pubblica armena 1TV, si sono picchiati in studio con calci e pugni. La puntata è andata in onda domenica 15 novembre 2026.

Il video della rissa sembra creato con l’intelligenza artificiale, ma è autentico. Le immagini circolano sui social e hanno provocato indignazione, anche per la scelta dell’emittente di mostrare lo scontro per intero.

Come è degenerato il confronto tra Murazi e Mkrtchyan

Durante il dibattito è stata pronunciata un’affermazione provocatoria, priva di riscontri presentati nel corso del confronto. Il giornalista Murazi l’ha respinta subito e ha risposto con espressioni offensive, invitando l’interlocutore a moderare i toni.

Il confronto è diventato uno scambio di accuse personali, con insulti sempre più pesanti. Poi Murazi si è alzato dalla sua postazione, si è avvicinato all’analista politico Mkrtchyan e lo ha colpito con un pugno.

Mkrtchyan ha reagito. I due hanno cominciato a spingersi, ad afferrarsi e a scambiarsi altri colpi, tra pugni e calci.

I conduttori Tatev Danielyan e Petros Ghazaryan hanno cercato di fermarli subito. Hanno chiesto ai due di smettere e hanno ricordato che il programma era seguito da migliaia di telespettatori. Alla fine conduttori e personale dello studio sono intervenuti per separare i contendenti.

La puntata era registrata, ma 1TV ha mandato in onda la rissa

The Great Debate non andava in diretta, a differenza di quanto riportato da alcuni media stranieri. La puntata era stata registrata prima della messa in onda.

L’emittente avrebbe quindi potuto intervenire sul montaggio ed eliminare insulti e immagini della colluttazione. La produzione ha invece deciso di trasmettere il confronto così com’era.

Cosa contesta la Commissione armena per la televisione e la radio

La Commissione armena per la televisione e la radio, l’organismo che vigila sul rispetto delle norme del settore audiovisivo, ha criticato la scelta di 1TV. Ha espresso forte preoccupazione per la diffusione di immagini violente e insulti in una trasmissione del servizio pubblico.

Secondo la Commissione, né la presenza di ospiti polemici né il desiderio di mostrare un confronto senza filtri giustificano la messa in onda di comportamenti aggressivi. L’organismo ha ricordato che le emittenti devono evitare contenuti che contribuiscano a normalizzare la violenza. Il servizio pubblico, ha aggiunto, dovrebbe dare l’esempio anche nelle situazioni più difficili.

I punti fermi della vicenda

Programma: The Great Debate, su 1TV, emittente pubblica armena.

The Great Debate, su 1TV, emittente pubblica armena. Data di messa in onda: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Protagonisti: il giornalista Murazi e l’analista politico Mkrtchyan.

il giornalista Murazi e l’analista politico Mkrtchyan. Conduttori: Tatev Danielyan e Petros Ghazaryan.

Tatev Danielyan e Petros Ghazaryan. Formato: puntata registrata, non in diretta.

La vicenda ha aperto un secondo dibattito, sulla responsabilità delle emittenti e sui limiti della libertà editoriale. C’è chi ritiene necessario evitare la diffusione di scene di violenza e chi considera importante documentare integralmente il comportamento dei personaggi pubblici.

Sulle eventuali conseguenze giudiziarie o sui provvedimenti disciplinari per Murazi e Mkrtchyan non ci sono informazioni ufficiali sufficienti per confermarli. Il filmato continua a circolare online.