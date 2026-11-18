di Redazione ZON

In sintesi. Al 18 novembre 2026 vietare i social network ai minori di 13 anni in Italia è solo una proposta della maggioranza di governo, non una legge. La norma sarebbe l’articolo 7 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 2026, all’esame della Camera: tra 13 e 16 anni servirebbe un account collegato a un genitore.

I punti chiave La maggioranza di governo propone di vietare i social network ai minori di 13 anni, anche con il consenso dei genitori.

Tra 13 e 15 anni compiuti servirebbe un account collegato a quello di un genitore, mentre dai 16 anni l’account sarebbe autonomo.

La norma sarebbe l’articolo 7 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 2026 e al 18 novembre 2026 non è in vigore.

L’Agcom avrebbe nove mesi dall’eventuale entrata in vigore della legge di conversione per definire con regolamento le modalità di verifica dell’età.

Le piattaforme inadempienti rischierebbero il blocco del sito o del servizio in Italia.

La maggioranza di governo propone di vietare i social network ai minori di 13 anni e di consentirli tra i 13 e i 16 anni solo con un account collegato a quello di un genitore.

La norma sarebbe l’articolo 7 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 2026, il decreto Sicurezza, all’esame della Camera. Al momento non è in vigore.

Sullo stato dell’emendamento le fonti divergono: per alcune è già all’esame della commissione Giustizia, per altre la presentazione non è confermata al 18 novembre 2026, giorno in cui scade il termine per gli emendamenti.

Cosa cambierebbe per i ragazzi a seconda dell’età

Fascia d’età Cosa prevede la bozza Sotto i 13 anni Accesso vietato, anche con il consenso dei genitori Da 13 a 15 anni compiuti Account collegato a quello di un genitore Dai 16 anni Account autonomo

Secondo la bozza, i contratti relativi ad account personali attivati in violazione dei requisiti di età sarebbero nulli.

Restano fuori dal divieto enciclopedie online senza scopo di lucro, archivi didattici, servizi educativi di scuole e università, software open source non basato sull’intelligenza artificiale, ricerca scientifica e servizi delle autorità pubbliche.

Chi verifica l’età e cosa rischiano le piattaforme

L’obbligo di verificare l’età degli utenti ricadrebbe sulle piattaforme, con una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. Le piattaforme inadempienti rischierebbero il blocco del sito o del servizio in Italia.

L’Agcom dovrebbe definire le modalità tecniche con un regolamento entro nove mesi dall’eventuale entrata in vigore della legge di conversione. Il termine non è ancora iniziato a decorrere: al 18 novembre 2026 per le famiglie non è disponibile alcuna procedura di verifica.

Valditara favorevole, Madia critica sul metodo del decreto

Primo firmatario dell’emendamento è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato: «Se ci sarà un decreto legge per il divieto dei social agli under 13 ne sarò felice, è sempre stata una mia battaglia».

La senatrice Marianna Madia, prima firmataria di un precedente disegno di legge bipartisan, ha commentato: «Sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un decreto sicurezza».

Il Kids Act europeo e la moratoria sulle leggi nazionali

A fine ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato il Kids Act, un quadro comune per armonizzare le leggi nazionali. È prevista una moratoria sulle iniziative nazionali: l’Austria deve attendere prima di applicare il divieto approvato dal proprio Parlamento.

L’Italia potrebbe fare eccezione: Lavinia Mennuni e Marianna Madia hanno notificato un precedente testo alla Commissione nel 2025, sostenendo di averne concordato la compatibilità con il Kids Act.

Domande frequenti I social sono vietati sotto i 13 anni in Italia? No. Al 18 novembre 2026 il divieto è solo una proposta della maggioranza di governo, inserita nell’articolo 7 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 2026. Il testo è all’esame della Camera e al momento non è in vigore. Cosa cambia per i ragazzi tra 13 e 16 anni con i social? Secondo la bozza, da 13 a 15 anni compiuti servirebbe un account collegato a quello di un genitore. Dai 16 anni l’account sarebbe autonomo. Sotto i 13 anni l’accesso sarebbe vietato anche con il consenso dei genitori. Chi controlla l’età di chi usa i social secondo la proposta? L’obbligo di verificare l’età ricadrebbe sulle piattaforme, con una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. L’Agcom dovrebbe definire le modalità tecniche con un regolamento entro nove mesi dall’eventuale entrata in vigore della legge di conversione. Cosa rischiano le piattaforme social che non verificano l’età? Secondo la proposta, le piattaforme inadempienti rischierebbero il blocco del sito o del servizio in Italia. Inoltre i contratti relativi ad account personali attivati in violazione dei requisiti di età sarebbero nulli. Il divieto dei social agli under 13 è compatibile con il Kids Act europeo? A fine ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato il Kids Act, che prevede una moratoria sulle iniziative nazionali. L’Italia potrebbe fare eccezione: Lavinia Mennuni e Marianna Madia sostengono di aver concordato con la Commissione la compatibilità di un precedente testo, notificato nel 2025.