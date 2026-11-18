di Redazione ZON

In sintesi. In un’intervista a Vanity Fair, raccontata da ZON.it il 18 novembre 2026, Chiara Ferragni parla del divorzio da Fedez e di un periodo di depressione seguito al crollo delle sue certezze. L’influencer indica nella terapia il percorso che le ha permesso di ripartire dopo il pandoro-gate e dice che «bisogna amarsi per quello che si è».

I punti chiave Chiara Ferragni definisce il rapporto con Fedez «difficile sotto tanti aspetti» nell’intervista a Vanity Fair.

Chiara Ferragni dice che Federico, come chiama Fedez, era la sua famiglia: «una famiglia non perfetta, ma una famiglia che speravo sarebbe rimasta».

Chiara Ferragni racconta di aver vissuto un periodo di depressione, con mattine in cui non riusciva ad alzarsi dal letto.

Chiara Ferragni indica nella terapia il percorso che le ha permesso di ripartire dopo il pandoro-gate e la fine del matrimonio.

Chiara Ferragni dice di avere «il terrore di parlare degli altri, anche e soprattutto se questi mi hanno ferito».

Chiara Ferragni, in una lunga intervista a Vanity Fair, parla del pandoro-gate, della terapia e del divorzio da Fedez. Racconta anche il momento più buio: «Avevo paura di non esistere più».

Ferragni descrive il matrimonio con Fedez come un rapporto difficile

Chiara Ferragni definisce il rapporto con Fedez «difficile sotto tanti aspetti». Aggiunge però che Federico, come lo chiama lei, era la sua famiglia: «una famiglia non perfetta, ma una famiglia che speravo sarebbe rimasta».

«Sentirmi abbandonata mi ha fatto molto male. Quando ti crollano le certezze, quella è la cosa peggiore: tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu.»

Sono parole di Chiara Ferragni sul divorzio da Fedez, pronunciate nell’intervista a Vanity Fair.

«Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi»

Chiara Ferragni racconta di aver vissuto un periodo di depressione dopo il crollo delle sue certezze. Dice di aver vissuto mattine in cui non riusciva ad alzarsi dal letto.

«Facevo incubi la notte, ma la cosa già brutta era svegliarmi e ricordare tutto. La mattina era il momento peggiore. Avevo paura di non esistere più.»

Ferragni dice di aver imparato ad amarsi grazie alla terapia

Chiara Ferragni indica nella terapia il percorso che le ha permesso di ripartire dopo lo scandalo del pandoro-gate e la fine del matrimonio. Il messaggio che porta a Vanity Fair è questo: «Bisogna amarsi per quello che si è».

Nella stessa intervista Chiara Ferragni dice di avere «il terrore di parlare degli altri, anche e soprattutto se questi mi hanno ferito».

Domande frequenti Cosa ha detto Chiara Ferragni a Vanity Fair? Nell’intervista a Vanity Fair Chiara Ferragni parla del pandoro-gate, della terapia e del divorzio da Fedez. Racconta anche il momento più buio, riassunto nella frase «Avevo paura di non esistere più». Cosa ha detto Chiara Ferragni sul divorzio da Fedez? Chiara Ferragni definisce il rapporto con Fedez «difficile sotto tanti aspetti». Dice che Federico, come lo chiama lei, era la sua famiglia e che sentirsi abbandonata le ha fatto «molto male». Come ha superato Chiara Ferragni il periodo più buio? Chiara Ferragni indica nella terapia il percorso che le ha permesso di ripartire dopo lo scandalo del pandoro-gate e la fine del matrimonio. Il messaggio che porta a Vanity Fair è: «Bisogna amarsi per quello che si è». Chiara Ferragni ha avuto una depressione? Nell’intervista a Vanity Fair Chiara Ferragni racconta di aver vissuto un periodo di depressione dopo il crollo delle sue certezze. Dice di aver avuto mattine in cui non riusciva ad alzarsi dal letto.