di Redazione ZON

In sintesi. Il regista Matteo Garrone ha ricevuto la Piramide d’oro, premio alla carriera del Festival del Cairo, che festeggia 50 anni ed è in corso fino al 17 novembre 2026. Durante una masterclass ai Cairo Industry Days Matteo Garrone ha detto di voler tornare presto a girare in Egitto, senza annunciare il film dopo Io capitano.

I punti chiave Matteo Garrone ha ricevuto la Piramide d’oro, premio alla carriera del Festival del Cairo.

Il Festival del Cairo festeggia 50 anni ed è in corso fino al 17 novembre 2026.

Matteo Garrone non ha ancora annunciato il suo prossimo film dopo Io capitano, ma vuole tornare a girare in Egitto.

Matteo Garrone ha impiegato otto anni prima di decidere di girare Io capitano, che nel 2023 ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia.

Matteo Garrone ha riscritto sette volte la sceneggiatura di Dogman (2018).

Il regista Matteo Garrone ha ricevuto la Piramide d’oro, premio alla carriera del Festival del Cairo, ma non ha ancora annunciato il suo prossimo film dopo Io capitano.

Il Festival del Cairo ha celebrato Garrone nel suo cinquantesimo anniversario

Il Festival del Cairo festeggia quest’anno i 50 anni ed è in corso fino al 17 novembre 2026. Matteo Garrone ha tenuto una masterclass davanti a studenti delle scuole di cinema, pubblico e colleghi, nell’ambito dei Cairo Industry Days.

Io capitano ha vinto nel 2023 il Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia. Il film è stato poi candidato all’Oscar e al Golden Globe.

Del prossimo progetto Garrone dice solo che vuole tornare in Egitto

Durante la masterclass Matteo Garrone ha confessato il desiderio di tornare presto in Egitto per girare un film. «Mi ha colpito l’atmosfera di questa città e ovviamente la sua ricchezza culturale», ha detto il regista.

Matteo Garrone ha spiegato di aver iniziato a scoprire quella cultura attraverso i reperti egizi di Villa Albani a Roma.

Perché ogni film di Garrone richiede anni di lavoro

Per Io capitano Matteo Garrone ha impiegato otto anni prima di decidere di girare. Temeva di raccontare una cultura non sua e si è convinto solo dopo aver incontrato due persone.

Fofana Amara, che nel 2014, a 15 anni, condusse in salvo una barca con 250 migranti senza saper nuotare.

Mamadou Kouassi Pli Adama, attivista della Costa d’Avorio, che ha fatto la traversata e prima ha subito le violenze del carcere libico.

Per Dogman (2018) Matteo Garrone ha riscritto la sceneggiatura sette volte. Faticava a provare empatia per il protagonista reale di un fatto di cronaca così atroce.

Il regista ha raccontato di aver proposto il film 15 anni prima a Roberto Benigni, che rifiutò. Il progetto ha preso forma durante una pausa di dieci mesi nella lavorazione degli effetti speciali di Pinocchio, grazie all’incontro con Marcello Fonte.

Su Gomorra Matteo Garrone ha ricordato le tensioni vissute sul set per le minacce di morte a Roberto Saviano. Quel contesto lo spinse a raccontare la criminalità organizzata senza alcun fascino cinematografico, immergendo lo spettatore nella sua realtà cruda.

Immagini, empatia e riprese in ordine cronologico: il metodo del regista

«Il mio cinema nasce dalle immagini, che sono una mia ossessione», ha dichiarato Matteo Garrone. Il regista ha iniziato come pittore e conserva nel suo studio i disegni di Pinocchio fatti a sei anni.

Sull’empatia Matteo Garrone ha detto: «I miei protagonisti sono eroi ma non senza macchia e senza paura, sono umani, con il loro lato nero». Il regista deve sentirsi vicino ai personaggi fin dalla scrittura.

Sul set Matteo Garrone gira in ordine cronologico, così gli attori vivono l’evoluzione emotiva dei personaggi. Questo metodo lascia spazio per adattare la sceneggiatura in base agli incontri e alle reazioni degli interpreti.

Tra i suoi maestri Matteo Garrone ha citato Federico Fellini, Roberto Rossellini, Luis Buñuel e Andrej Tarkovskij. «Non ho mai pensato di imitarli», ha spiegato, perché si espressero in un periodo storico diverso dal suo.

Domande frequenti Che premio ha ricevuto Matteo Garrone al Festival del Cairo? Matteo Garrone ha ricevuto la Piramide d’oro, il premio alla carriera del Festival del Cairo. Il riconoscimento è arrivato nell’anno in cui il festival celebra i suoi 50 anni, con una masterclass ai Cairo Industry Days. Qual è il prossimo film di Matteo Garrone? Matteo Garrone non ha ancora annunciato il suo prossimo film dopo Io capitano. Durante la masterclass al Festival del Cairo ha detto di voler tornare presto a girare in Egitto, citando l’atmosfera della città e la sua ricchezza culturale. Quanto tempo ha impiegato Matteo Garrone per decidere di girare Io capitano? Matteo Garrone ha impiegato otto anni prima di decidere di girare Io capitano. Temeva di raccontare una cultura non sua e si è convinto solo dopo aver incontrato Fofana Amara e Mamadou Kouassi Pli Adama. Come lavora Matteo Garrone sul set? Matteo Garrone gira in ordine cronologico, così gli attori vivono l’evoluzione emotiva dei personaggi. Questo metodo gli lascia spazio per adattare la sceneggiatura in base agli incontri e alle reazioni degli interpreti. Fino a quando dura il Festival del Cairo 2026? Il Festival del Cairo 2026 è in corso fino al 17 novembre 2026. Quest’anno la manifestazione festeggia i suoi 50 anni.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Blasting News