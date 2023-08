Giovanna Sannino madrina del “Sorriso Diverso” Award”

di Riccardo Manfredelli

Annunciate le nomination del “Sorriso Diverso Venezia Award”, Premio collaterale ufficiale della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assegnato alle opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone.

“La leggerezza e non la superficialità nel racconto della diversità” è il tratto distintivo del “Sorriso Diverso Venezia Award” assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che hanno saputo raccontare attraverso il cinema, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi.

Sono 15 le pellicole in nomination per il titolo di Miglior film italiano e Miglior film straniero dell’edizione 2023, scelte in accordo con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dalla giuria di esperti presieduta da Catello Masullo e composta da Paola Dalla Torre, Paola Dei, Armando Lostaglio, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Emanuela Piovano e Rossella Pozza.

Tra le opere In Concorso, entrano in nomination Comandante di Edoardo De Angelis, Green Border di Agnieszka Holland, Io Capitano di Matteo Garrone, Kobieta Z di Małgorzata Szumowska e Michał Englert, Lubo di Giorgio Diritti, Evil does not exist di Ryûsuke Hamaguchi

Per le opere Fuori Concorso, candidati Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, The Penitent di Luca Barbareschi.

Nella sezione Orizzonti candidati Yurt diNehir Tuna, Sem Coração di Nara Normande, Tião, Housekeeping for Beginners di Goran Stolevski, Paradise is burning di Mika Gustafson, Invelle di Simone Massi, mentre nellla sezione Orizzonti extra candidati Stolen diKaran Tejpal e Felicità di Micaela Ramazzotti che vede l’attrice al suo debutto alla regia.

Mercoledi 6 settembre, alle ore 16,30, presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior, si terrà la consegna dei premi, con la partecipazione del Direttore della Mostra Alberto Barbera e del Presidente della Biennale Roberto Cicutto. Madrina della cerimonia, la giovane attrice già protagonista della serie Mare Fuori, Giovanna Sannino . Saranno inoltre presenti il Direttore di Rai Pubblica Utilità Giuseppe Sangiovanni; il Direttore di Rai per la Sostenibilità Roberto Natale; .

Il “Sorriso Diverso Venezia Award” e’ promosso dall’Università Cerca Lavoro (che firma anche il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera) e realizzato in collaborazione con Dream On, è presieduto da Diego Righini con la direzione artistica di Paola Tassone. Il premio inoltre e’ realizzato con il Patrocinio di Rai per la Sostenibilità ESG. Media Partner: Rai Pubblica Utilità. Sponsor: Qubit Italy Treno Ufficiale: Frecciarossa.