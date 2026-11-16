di Redazione ZON

In sintesi. La scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024, sarà ospite di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, diciottesima edizione del festival, a Roma dal 19 al 21 marzo 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. L’annuncio è del 15 novembre 2026.

I punti chiave Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024, è il primo ospite annunciato di Libri Come 2027.

Libri Come 2027 si tiene a Roma dal 19 al 21 marzo 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

La parola guida della diciottesima edizione di Libri Come è «Giovani».

I curatori di Libri Come 2027 sono tre: Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.

La Fondazione Musica per Roma promuove Libri Come, e il suo amministratore delegato è Raffaele Ranucci.

La premio Nobel per la Letteratura 2024 Han Kang sarà ospite di Libri Come – Festa del Libro e della Lettura, a Roma dal 19 al 21 marzo 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il nome della scrittrice sudcoreana è stato annunciato il 15 novembre 2026, insieme alle date e alla parola guida della diciottesima edizione: «Giovani».

Perché la presenza di Han Kang a Libri Come è una notizia

Han Kang è la prima scrittrice sudcoreana e la prima donna asiatica a ricevere il Nobel per la Letteratura dall’Accademia di Svezia.

In Italia i suoi libri, da «La vegetariana» al recente «La scatola delle lacrime», sono pubblicati da Adelphi.

L’autrice vive a Seul e si sposta di rado dalla città, quindi la sua presenza a Roma è un ospite di rilievo per il festival.

Date, luogo e curatori dell’edizione 2027

Libri Come 2027 si tiene dal 19 al 21 marzo 2027 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, la sede abituale del festival.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Musica per Roma. I curatori sono Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi.

Han Kang è il primo nome annunciato. Gli altri scrittori e scrittrici che parteciperanno sono ancora in via di definizione.

Che cosa significa la parola guida «Giovani»

La parola «Giovani» è stata scelta dai tre curatori prima dell’estate 2026, anche come omaggio ai diciotto anni del festival.

«Libri Come proverà, come sempre con i libri, a raccontare chi sono i giovani oggi, cosa chiedono e che voce hanno. Per tre giorni si parlerà di loro e soprattutto con loro»

Lo hanno detto De Mieri, Polacco e Sinibaldi all’inizio dell’anteprima. I curatori hanno citato le piazze di Serbia, Francia e Italia e le elezioni americane, dove i giovani sono stati protagonisti.

Per Raffaele Ranucci, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, le istituzioni culturali hanno la responsabilità di «saper interpretare i cambiamenti della società, intercettare le nuove sensibilità e creare occasioni di incontro, confronto e partecipazione tra generazioni».

Ranucci ha richiamato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato a chiedersi se si sappia davvero ascoltare i giovani.

L’anteprima con Francesco Costa e Paolo Giordano

L’annuncio è arrivato durante l’anteprima di Libri Come all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il giornalista Francesco Costa ha presentato il libro «Come se ne esce» (Mondadori) in dialogo con lo scrittore Paolo Giordano, nella Sala Sinopoli.

Nell’incontro si è parlato di crisi della democrazia americana, di crescente sfiducia nelle istituzioni e di prospettive future.