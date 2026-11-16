Convento portatile: cosa insegnano le monache del Cinquecento
In sintesi. Il convento portatile è un modello di comunità proposto da Ana Garriga e Carmen Urbita, ricercatrici spagnole della Brown University, nel libro «La saggezza del convento», pubblicato da Mondadori. Le autrici lo traggono dai conventi del XVI e XVII secolo e lo propongono al mondo laico.
I punti chiave
- «La saggezza del convento» di Ana Garriga e Carmen Urbita è pubblicato da Mondadori, ha 264 pagine e costa 19,50 euro.
- Ana Garriga e Carmen Urbita, entrambe nate nel 1989, sono ricercatrici spagnole della Brown University.
- Il libro di Garriga e Urbita racconta circa 44 o 45 monache dei secoli XVI e XVII e lascia fuori la spiritualità.
- «La saggezza del convento» ha sette capitoli, dedicati a temi come lavoro, amore, soldi e corpo.
- Il podcast «Las hijas de Felipe», avviato da Garriga e Urbita nel 2020, ha un’audience stimata di circa 60.000-70.000 ascoltatori a settimana.
Il «convento portatile» è l’idea al centro del libro «La saggezza del convento» di Ana Garriga e Carmen Urbita, ricercatrici della Brown University, pubblicato da Mondadori.
Il titolo completo è «La saggezza del convento. Come le monache del XVI secolo possono salvarti la vita». Il volume ha 264 pagine e costa 19,50 euro. Le autrici lo hanno presentato a Roma.
Che cos’è il convento portatile per il XXI secolo
Per Ana Garriga e Carmen Urbita il convento portatile è un modello di comunità da applicare fuori dal chiostro, nel mondo laico e secolare. Le due autrici lo descrivono come un’icona femminista basata sulla sopravvivenza collettiva.
«Con questo non intendiamo incoraggiare nessuna delle nostre lettrici ad entrare in convento», spiegano Garriga e Urbita, che vorrebbero invece che le lettrici attuassero il proprio convento portatile «nel mondo laico, secolare».
Garriga e Urbita ricordano che anche la strega è un’icona femminista, ma la associano al rogo e alla morte. La loro proposta, dicono, è un’icona diversa.
Perché le autrici vedono nei conventi un luogo di libertà
Nel XVI e XVII secolo i conventi erano considerati luoghi di sottomissione e di silenzio femminile. Garriga e Urbita li presentano invece come un laboratorio di pensiero e di socialità delle donne.
Secondo le due ricercatrici, una grande percentuale di donne trovava rifugio in convento perché lo spazio domestico era pericoloso e segnato dalla violenza contro le donne. In convento, sostengono, erano garantiti cibo e cure, con una forma di autogoverno femminile.
Il libro lascia fuori la spiritualità. Garriga e Urbita raccontano circa 44 o 45 monache e si concentrano sugli aspetti materiali della loro scrittura. Dio compare solo come strumento retorico.
Quali lezioni arrivano dalle monache del libro
Garriga e Urbita parlano di lezioni globali più che di insegnamenti specifici. Ne citano due esempi:
- La monaca messicana Maria di San Giuseppe aveva scritto la propria vita in molti quaderni, perduti dal suo confessore. Quando lui le chiese di riscriverli, lei rifiutò.
- Suor Juana de La Cruz difese in una lettera il diritto delle donne allo studio, alla scrittura e al libero pensiero.
Il libro ha sette capitoli, dedicati a temi come lavoro, amore, soldi e corpo. Contiene anche un filo autobiografico sull’esperienza accademica delle due autrici.
Chi sono le autrici e come è nato il libro
Ana Garriga e Carmen Urbita sono ricercatrici spagnole, entrambe nate nel 1989. Hanno esplorato per anni gli archivi monastici del XVI e XVII secolo, intrecciando filologia, storia culturale e studi di genere.
Nel 2020 hanno avviato il podcast «Las hijas de Felipe». Ha un’audience stimata di circa 60.000-70.000 ascoltatori a settimana, il 61% circa dei quali in Spagna.
Il successo del podcast ha mostrato alle autrici un interesse genuino per la vita di queste donne, e da lì hanno deciso di scrivere il libro. Hanno lavorato a quattro mani e, spiegano, hanno cancellato la figura dell’autore, come nei testi trovati negli archivi.
Sul seguito, Garriga e Urbita dicono di avere molte idee e voglia, ma senza fretta.
Domande frequenti
Che cos’è il convento portatile?
Per Ana Garriga e Carmen Urbita il convento portatile è un modello di comunità da applicare fuori dal chiostro, nel mondo laico e secolare. Le autrici lo descrivono come un’icona femminista basata sulla sopravvivenza collettiva.
Quanto costa il libro «La saggezza del convento»?
«La saggezza del convento» di Ana Garriga e Carmen Urbita costa 19,50 euro. Il volume, pubblicato da Mondadori, ha 264 pagine.
Chi sono Ana Garriga e Carmen Urbita?
Ana Garriga e Carmen Urbita sono ricercatrici spagnole della Brown University, entrambe nate nel 1989. Hanno esplorato per anni gli archivi monastici del XVI e XVII secolo e nel 2020 hanno avviato il podcast «Las hijas de Felipe».
«La saggezza del convento» parla di religione?
No, il libro lascia fuori la spiritualità. Ana Garriga e Carmen Urbita raccontano circa 44 o 45 monache e si concentrano sugli aspetti materiali della loro scrittura, mentre Dio compare solo come strumento retorico.
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