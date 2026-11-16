di Redazione ZON

In sintesi. Il convento portatile è un modello di comunità proposto da Ana Garriga e Carmen Urbita, ricercatrici spagnole della Brown University, nel libro «La saggezza del convento», pubblicato da Mondadori. Le autrici lo traggono dai conventi del XVI e XVII secolo e lo propongono al mondo laico.

I punti chiave «La saggezza del convento» di Ana Garriga e Carmen Urbita è pubblicato da Mondadori, ha 264 pagine e costa 19,50 euro.

Ana Garriga e Carmen Urbita, entrambe nate nel 1989, sono ricercatrici spagnole della Brown University.

Il libro di Garriga e Urbita racconta circa 44 o 45 monache dei secoli XVI e XVII e lascia fuori la spiritualità.

«La saggezza del convento» ha sette capitoli, dedicati a temi come lavoro, amore, soldi e corpo.

Il podcast «Las hijas de Felipe», avviato da Garriga e Urbita nel 2020, ha un’audience stimata di circa 60.000-70.000 ascoltatori a settimana.

Il «convento portatile» è l’idea al centro del libro «La saggezza del convento» di Ana Garriga e Carmen Urbita, ricercatrici della Brown University, pubblicato da Mondadori.

Il titolo completo è «La saggezza del convento. Come le monache del XVI secolo possono salvarti la vita». Il volume ha 264 pagine e costa 19,50 euro. Le autrici lo hanno presentato a Roma.

Che cos’è il convento portatile per il XXI secolo

Per Ana Garriga e Carmen Urbita il convento portatile è un modello di comunità da applicare fuori dal chiostro, nel mondo laico e secolare. Le due autrici lo descrivono come un’icona femminista basata sulla sopravvivenza collettiva.

«Con questo non intendiamo incoraggiare nessuna delle nostre lettrici ad entrare in convento», spiegano Garriga e Urbita, che vorrebbero invece che le lettrici attuassero il proprio convento portatile «nel mondo laico, secolare».

Garriga e Urbita ricordano che anche la strega è un’icona femminista, ma la associano al rogo e alla morte. La loro proposta, dicono, è un’icona diversa.

Perché le autrici vedono nei conventi un luogo di libertà

Nel XVI e XVII secolo i conventi erano considerati luoghi di sottomissione e di silenzio femminile. Garriga e Urbita li presentano invece come un laboratorio di pensiero e di socialità delle donne.

Secondo le due ricercatrici, una grande percentuale di donne trovava rifugio in convento perché lo spazio domestico era pericoloso e segnato dalla violenza contro le donne. In convento, sostengono, erano garantiti cibo e cure, con una forma di autogoverno femminile.

Il libro lascia fuori la spiritualità. Garriga e Urbita raccontano circa 44 o 45 monache e si concentrano sugli aspetti materiali della loro scrittura. Dio compare solo come strumento retorico.

Quali lezioni arrivano dalle monache del libro

Garriga e Urbita parlano di lezioni globali più che di insegnamenti specifici. Ne citano due esempi:

La monaca messicana Maria di San Giuseppe aveva scritto la propria vita in molti quaderni, perduti dal suo confessore. Quando lui le chiese di riscriverli, lei rifiutò.

Suor Juana de La Cruz difese in una lettera il diritto delle donne allo studio, alla scrittura e al libero pensiero.

Il libro ha sette capitoli, dedicati a temi come lavoro, amore, soldi e corpo. Contiene anche un filo autobiografico sull’esperienza accademica delle due autrici.

Chi sono le autrici e come è nato il libro

Ana Garriga e Carmen Urbita sono ricercatrici spagnole, entrambe nate nel 1989. Hanno esplorato per anni gli archivi monastici del XVI e XVII secolo, intrecciando filologia, storia culturale e studi di genere.

Nel 2020 hanno avviato il podcast «Las hijas de Felipe». Ha un’audience stimata di circa 60.000-70.000 ascoltatori a settimana, il 61% circa dei quali in Spagna.

Il successo del podcast ha mostrato alle autrici un interesse genuino per la vita di queste donne, e da lì hanno deciso di scrivere il libro. Hanno lavorato a quattro mani e, spiegano, hanno cancellato la figura dell’autore, come nei testi trovati negli archivi.

Sul seguito, Garriga e Urbita dicono di avere molte idee e voglia, ma senza fretta.