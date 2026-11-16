di Redazione ZON

In sintesi. Gli Stray Kids, gruppo musicale sudcoreano, suonano allo Stadio San Siro di Milano sabato 31 luglio 2027, con lo Stray Kids World Tour RUN IT. La vendita generale dei biglietti parte il 19 novembre 2026 alle 15:00 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Lee Know non sarà sul palco per il servizio militare.

I punti chiave Gli Stray Kids suonano allo Stadio San Siro di Milano sabato 31 luglio 2027, con lo Stray Kids World Tour RUN IT.

La vendita generale dei biglietti per il concerto degli Stray Kids parte il 19 novembre 2026 alle 15:00 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

La prevendita STAY Membership e l’Artist Presale degli Stray Kids si svolgono il 18 novembre 2026, rispettivamente alle 11:00 e alle 15:00.

Le registrazioni alle prevendite degli Stray Kids su LIVENATION.COM/STRAYKIDS si sono chiuse il 15 novembre 2026 alle 21:00.

Lee Know non parteciperà alle tappe nordamericane ed europee del tour degli Stray Kids perché inizierà il servizio militare obbligatorio, mentre gli altri sette membri proseguiranno il tour.

Gli Stray Kids suonano allo Stadio San Siro di Milano sabato 31 luglio 2027. I biglietti vanno in vendita il 19 novembre 2026 alle 15:00 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

La data milanese fa parte dello Stray Kids World Tour <RUN IT>, che oltre al Nord America toccherà Europa e Regno Unito. Per il gruppo sudcoreano sarà la terza esibizione in Italia.

Prevendite e vendita generale: tutte le date da segnare

Per i concerti degli Stray Kids a San Siro ci sono due prevendite e una vendita generale. La prima prevendita è riservata agli iscritti alla STAY Membership, la seconda è l’Artist Presale. La vendita generale è aperta a tutti.

Fase Data Orario Dove Chiusura registrazioni alle prevendite 15 novembre 2026 21:00 LIVENATION.COM/STRAYKIDS Prevendita STAY Membership 18 novembre 2026 11:00 Riservata agli iscritti alla STAY Membership Artist Presale 18 novembre 2026 15:00 Previa registrazione su LIVENATION.COM/STRAYKIDS Vendita generale 19 novembre 2026 15:00 ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

Le registrazioni alle prevendite si sono chiuse domenica 15 novembre 2026 alle 21:00. Chi non si è registrato entro quel termine potrà quindi puntare sulla vendita generale del 19 novembre 2026.

La vendita generale parte alle 15:00 del 19 novembre 2026 e si svolge su tre siti: www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. RTL e Radio Zeta sono i media partner dell’evento.

Lee Know non ci sarà: il gruppo sul palco sarà a sette

Lee Know non parteciperà alle tappe nordamericane ed europee del tour. Inizierà infatti il servizio militare obbligatorio prima dello svolgimento di queste date, come già annunciato in precedenza.

Durante il servizio di Lee Know, gli altri sette membri proseguiranno il tour: Bang Chan, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

Perché il tour si chiama RUN IT e cosa ha fatto il gruppo nel 2026

Il tour prende il nome da «RUN IT», singolo contenuto in «THIS & THAT», decimo EP degli Stray Kids uscito nell’agosto 2026. Il progetto ha otto tracce e alterna atmosfere energiche, sonorità pop e momenti più introspettivi.

3RACHA, il team di produzione formato da Bang Chan, Changbin e HAN, ha partecipato alla realizzazione di tutti i brani di «THIS & THAT».

«THIS & THAT» ha debuttato al primo posto della Billboard 200. Gli Stray Kids sono così il primo gruppo nella storia a esordire in vetta alla classifica con nove album consecutivi.

Nel 2026 il gruppo è stato headliner al Governors Ball Music Festival di New York e al Rock in Rio, in Brasile. A Rio è stato il primo gruppo K-pop a ricoprire il ruolo di headliner e il primo artista K-pop in assoluto a esibirsi su quel palco.

Nello stesso anno gli Stray Kids hanno inaugurato STRAYCITY, una nuova serie di festival, con tappe in America Latina a Buenos Aires, Bogotá e Città del Messico. Tra gli ospiti, a seconda della città, NEXZ, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, Cocho, Andrés Obregón e RENEE.

Le due date italiane precedenti: Milano nel 2024, Roma nel 2025

Gli Stray Kids hanno debuttato in Italia il 12 luglio 2024 agli I-Days, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, davanti a 70.000 spettatori.

Il gruppo è poi tornato il 30 luglio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma, con il tour mondiale <dominATE>.

Il tour <dominATE>, concluso nel 2025, ha attraversato 35 Paesi per un totale di 56 concerti. Tra le date sold out ci sono quelle al SoFi Stadium di Los Angeles, al Citi Field di New York, al Globe Life Field di Arlington, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e allo Stade de France di Parigi.

Chi sono gli Stray Kids

Gli Stray Kids sono un gruppo musicale sudcoreano formato nel 2017 dall’etichetta JYP Entertainment e debuttato ufficialmente nel 2018. Sono otto membri: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.

Secondo il materiale ufficiale del gruppo, numerosi album e singoli sono certificati Oro e Platino dalla Recording Industry Association of America (RIAA). Gli Stray Kids hanno ricevuto riconoscimenti ai Billboard Music Awards, agli MTV Video Music Awards, agli iHeartRadio Music Awards e ai People’s Choice Awards.