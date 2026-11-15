Lazza, il Tour 2027 sui social: ancora nessuna data né città

di Redazione ZON

In sintesi. Al 15 novembre 2026 il rapper Lazza non ha comunicato né date né città del Tour 2027. Sui social Lazza ha pubblicato solo un messaggio con la scritta «Tour 2027» e un pollice alzato, che lascia intravedere il ritorno ai concerti dal vivo nel 2027. Mancano anche prezzi e canali di vendita dei biglietti.

I punti chiave Lazza ha pubblicato sui social un messaggio con la scritta «Tour 2027» e un pollice alzato.

Per il Tour 2027 di Lazza non sono state comunicate né date né città.

Nessuna tappa del Tour 2027 di Lazza in Campania è confermata, e nessuna è esclusa, perché il calendario non è stato diffuso.

Prezzi e canali di vendita dei biglietti del Tour 2027 di Lazza non sono stati resi noti.

Il concerto di Lazza allo stadio San Siro di Milano, nel luglio 2025, ha richiamato oltre 60mila persone.

Lazza ha pubblicato sui social un messaggio con la scritta «Tour 2027» e un pollice alzato, lasciando intravedere il ritorno ai concerti dal vivo nel 2027. Il post non contiene altri dettagli.

Cosa si sa finora sul Tour 2027 di Lazza

Per il Tour 2027 di Lazza non sono state comunicate date, città né modalità di vendita dei biglietti. Il messaggio sui social si limita alle due parole e all’emoji.

Resta da capire anche la formula scelta per il ritorno sul palco, tra palazzetti e grandi impianti.

Nessuna città è stata annunciata, Campania compresa

I fan campani, e quelli salernitani, devono ancora attendere: finché Lazza non comunica le città del Tour 2027, nessuna tappa in Campania è confermata, e non ce ne sono nemmeno di escluse. Il calendario non è stato diffuso.

Anche sul fronte dei biglietti non c’è ancora nulla di ufficiale: né prezzi né canali di vendita sono stati resi noti.

Da San Siro alle collaborazioni: il percorso che porta al 2027

Il possibile nuovo tour arriva dopo anni in cui Lazza si è confrontato con platee sempre più grandi. Il passaggio più importante è il concerto allo stadio San Siro di Milano del luglio 2025, davanti a oltre 60mila persone.

Quella serata ha segnato una tappa significativa nella crescita musicale del rapper e nella sua capacità di trasformare il repertorio in un grande spettacolo dal vivo.

Nel frattempo Lazza ha continuato a lavorare con altri protagonisti della scena italiana. Tra le collaborazioni ci sono l’incontro con Tiziano Ferro e la partecipazione al progetto musicale di Geolier.