Amici 26, le pagelle di Luca Jurman del 14 novembre: JED 4, Aura e Shari 5½

di Redazione ZON

In sintesi. Il vocal coach Luca Jurman ha giudicato gli inediti della sesta puntata di Amici 26, andata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026, e non ne ha promosso nessuno. Aura e Shari hanno preso 5½, i JED 4. Jurman ha contestato anche le valutazioni di Ermal Meta, giudice di canto del programma.

I punti chiave Luca Jurman ha assegnato un solo voto a ogni inedito: la media tra la canzone e la performance.

Luca Jurman non scende mai sotto il 4 e ha dato 4 ai JED per il brano «Indagine».

Luca Jurman ha dato 5½ ad Aura e a Shari.

Nella classifica ufficiale della sesta puntata di Amici 26, Aura è in testa e i JED sono ultimi.

Luca Jurman sostiene che Ermal Meta sia entrato nel «cast delle delusioni».

Luca Jurman non promuove nessuno degli inediti presentati nella sesta puntata di Amici 26, andata in onda su Canale 5 sabato 14 novembre 2026. Aura e Shari prendono 5½, i JED 4.

Il vocal coach ha insegnato canto ad Amici per quattro stagioni. Nelle sue pagelle contesta anche le valutazioni di Ermal Meta, giudice di canto del programma.

Come Jurman ha assegnato i voti agli otto inediti

Jurman assegna un solo voto a ogni brano. Il voto è la media tra la canzone e la performance.

Nelle sue pagelle Jurman non scende mai sotto il 4. Lo fa, spiega, per evitare di denigrare troppo una brutta esibizione.

Nella classifica ufficiale della puntata Aura è in testa e i JED sono ultimi.

Brano Voto di Jurman Classe 99 5 Stratopazza 5+ Crimine 5½ Solite solite 5½ Un altro ancora 4½ Ananke 5 Indagine (JED) 4

Le critiche di Jurman ai brani, tra già sentito e autotune

Su «Classe 99» Jurman rileva un parlato recitato che per intenzione vocale ricorda «Signor tenente» di Giorgio Faletti a Sanremo, precisando di parlare di modalità e non di bellezza. La base gli sembra armonicamente già sentita e l’arrangiamento richiama «Più su» di Renato Zero. Voto 5.

«Stratopazza» è per Jurman un mashup senza senso che cita un riff degli Chic. Il preinciso gli ricorda «Grease» e il resto un collage tra Bee Gees e disco funk. La postproduzione, scrive, è così evidente da dare l’idea del playback. Voto 5+.

Su «Crimine» Jurman segnala respiri invadenti, timbro chiuso e ingolato che in vari momenti gli ricorda Giusy Ferreri, e un vibrato poco controllato. Giudica eccessiva la postproduzione. Voto 5½.

«Solite solite» ottiene 5½. Jurman la considera inutile per un’interprete che definisce una delle voci più interessanti del programma. Segnala la somiglianza con un brano già molto conosciuto e apprezza il senso ritmico.

«Un altro ancora» prende 4½. Jurman parla di autotune forzato e di molte imprecisioni, e definisce l’esibizione «un mezzo disastro». Salva il brano, scritto con più attenzione di altri.

Su «Ananke» Jurman giudica eccessivo l’autotune, che rende difficile valutare l’intonazione. Per lui l’accostamento a Madame è quasi immediato, in contrasto con quanto detto da Ermal Meta. Voto 5.

Per «Indagine» Jurman salva solo la parte rappata e definisce i JED «incommentabili» sul piano vocale, brano compreso. Il voto è 4, che per lui sarebbe stato inferiore se non avesse fissato quel limite minimo.

Perché Jurman attacca Ermal Meta e la postproduzione

Jurman sostiene che Ermal Meta sia ormai entrato nel «cast delle delusioni». A suo giudizio il giudice di canto trova tutto bello e non fa critiche costruttive ai ragazzi, che avrebbero bisogno di verità dette senza filtri.

Jurman descrive la puntata come «corta e anomala» e parla di una presentazione dei giudici di canto e danza fatta di fretta. Secondo lui, gli inediti «sanno di già sentito».

Il vocal coach elogia invece Oriella Dorella, di cui cita «Arte, Eleganza» e trasparenza, qualità che a suo dire mancano da troppo tempo nel canto. Giudica inoltre molto diversa la preparazione di ragazzi e giudici tra danza e canto.

Jurman considera infine un po’ ridicolo stilare già una classifica su inediti quando il talent è appena iniziato. Le sue pagelle sono opinioni personali del vocal coach.