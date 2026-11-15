Code ai controlli di sicurezza: Bergamo 14 minuti, Napoli 5-6. A Barcellona 1 ora e 47 nelle giornate peggiori
In sintesi. Secondo le carte dei servizi 2026 delle società di gestione degli scali, che riportano i dati del 2025, l’attesa media più lunga ai controlli di sicurezza tra gli aeroporti italiani è a Bergamo Orio al Serio, con 14 minuti. All’aeroporto di Napoli si aspetta tra 5 e 6 minuti, a Bari e Brindisi meno di 3 minuti ciascuno.
I punti chiave
- Bergamo Orio al Serio ha l’attesa media più lunga ai controlli di sicurezza tra gli aeroporti italiani: 14 minuti nei dati 2025.
- Napoli, Palermo, Treviso e Milano Linate hanno un’attesa ai controlli compresa tra 5 e 6 minuti.
- Bari e Brindisi hanno un’attesa ai controlli di meno di 3 minuti ciascuno.
- Secondo AirHelp, nelle giornate peggiori l’attesa ai controlli è di 48 minuti a Milano Malpensa e di 36 minuti a Roma Fiumicino (ricerca aggiornata al 20 ottobre 2026).
- Secondo AirHelp, Barcellona-El Prat ha l’attesa peggiore tra gli scali europei considerati: 1 ora e 47 minuti nelle giornate peggiori.
Tra gli aeroporti italiani l’attesa media più lunga ai controlli di sicurezza è a Bergamo Orio al Serio, con 14 minuti. Napoli si colloca tra i 5 e i 6 minuti.
Le cifre arrivano dalle carte dei servizi 2026 delle società di gestione degli scali, che riportano i risultati del 2025. Descrivono l’attesa ordinaria lungo tutto l’anno, non i picchi.
Bergamo e Pisa hanno le attese più lunghe, Bari e Brindisi le più brevi
|Aeroporto
|Attesa ai controlli (dati 2025)
|Bergamo Orio al Serio
|14 minuti
|Pisa
|11 minuti
|Venezia
|9 minuti e 12 secondi
|Milano Malpensa, Terminal 1
|8 minuti e 17 secondi
|Firenze
|7 minuti e 45 secondi
|Verona
|7 minuti e 35 secondi
|Catania
|7 minuti
|Palermo, Treviso, Napoli, Milano Linate
|tra 5 e 6 minuti
|Torino
|4 minuti e 8 secondi
|Roma Ciampino
|3 minuti e 35 secondi
|Bari e Brindisi
|meno di 3 minuti ciascuno
Per chi parte dalla Campania, Napoli rientra nel gruppo di scali con un’attesa tra i 5 e i 6 minuti, insieme a Palermo, Treviso e Milano Linate.
Nelle giornate peggiori la fila a Malpensa arriva a 48 minuti
AirHelp, società che assiste i passeggeri nelle richieste di risarcimento alle compagnie aeree, ha aggiornato al 20 ottobre 2026 una ricerca su oltre 30 grandi aeroporti europei. Per ogni scalo ha preso l’attesa peggiore di ciascun giorno della settimana e ne ha calcolato la media.
Tra gli scali italiani la ricerca considera solo Malpensa e Fiumicino. Nelle giornate peggiori l’attesa è di 48 minuti a Malpensa e di 36 minuti a Fiumicino.
Secondo SEA, che gestisce il sistema aeroportuale milanese, nel 2025 il 90% dei passeggeri di Malpensa ha superato i controlli entro 7 minuti e 43 secondi. Secondo Aeroporti di Roma, a Fiumicino il 90% dei passeggeri li ha superati entro 4 minuti e 2 secondi, e entro 3 minuti e 29 secondi per i voli sensibili, quelli con controlli più rigorosi.
Le due misurazioni non si contraddicono. I dati dei gestori fotografano l’attesa ordinaria dell’anno, AirHelp registra il picco dei giorni peggiori.
Barcellona è in testa in Europa con 1 ora e 47 minuti nelle giornate peggiori
La tabella di AirHelp comprende 18 scali europei. Fiumicino è al tredicesimo posto, Malpensa è a metà classifica.
- Barcellona-El Prat: 1 ora e 47 minuti
- Londra Stansted: 1 ora e 34 minuti
- Manchester: 1 ora e 30 minuti
- Madrid e Palma di Maiorca: 1 ora e 28 minuti
- Londra Gatwick: 1 ora e 20 minuti
- Francoforte e Amsterdam: poco più di 50 minuti
- Bruxelles: 15 minuti
- Istanbul: 5 minuti
AirHelp ha anche contato in quanti dei 30 maggiori aeroporti del campione ogni giorno è il peggiore. Il lunedì lo è in 11 scali, il giovedì in 10, il venerdì in 9, il mercoledì in 8, il sabato in 7. Domenica e martedì lo sono in 5 scali ciascuno.
Gli scanner di nuova generazione accorciano la fila ai varchi
Gli scanner per i bagagli a mano basati sulla tomografia computerizzata spesso permettono di non togliere dalla borsa computer e liquidi. Secondo AirHelp, 17 dei 30 scali esaminati li hanno già, li stanno provando o li stanno installando.
Le attese più pesanti, osserva AirHelp, si concentrano dove si usa ancora la vecchia tecnologia, dove il passaggio alla nuova è a metà o dove i passeggeri sono molto più numerosi.
La maggior parte delle compagnie apre il banco check-in 2 ore prima del volo e lo chiude 40 minuti prima del decollo. Per i voli brevi conviene arrivare in aeroporto con almeno 2 ore di anticipo. Per i voli intercontinentali o in alta stagione le compagnie suggeriscono almeno 3 ore.
Domande frequenti
Quanto si aspetta ai controlli di sicurezza all’aeroporto di Napoli?
Secondo le carte dei servizi 2026 delle società di gestione, che riportano i dati del 2025, all’aeroporto di Napoli l’attesa ai controlli di sicurezza è tra 5 e 6 minuti. È la stessa fascia di Palermo, Treviso e Milano Linate.
Quale aeroporto italiano ha le code più lunghe ai controlli di sicurezza?
Secondo le carte dei servizi 2026, che riportano i dati del 2025, l’attesa più lunga è a Bergamo Orio al Serio con 14 minuti. Seguono Pisa con 11 minuti e Venezia con 9 minuti e 12 secondi.
Quanto si aspetta ai controlli a Malpensa e Fiumicino nelle giornate peggiori?
Secondo la ricerca di AirHelp aggiornata al 20 ottobre 2026, nelle giornate peggiori l’attesa è di 48 minuti a Milano Malpensa e di 36 minuti a Roma Fiumicino. Nel 2025, secondo SEA, il 90% dei passeggeri di Malpensa ha superato i controlli entro 7 minuti e 43 secondi.
Quale aeroporto europeo ha le code più lunghe ai controlli di sicurezza?
Secondo AirHelp, Barcellona-El Prat è in testa tra gli scali europei considerati, con 1 ora e 47 minuti nelle giornate peggiori. Seguono Londra Stansted con 1 ora e 34 minuti e Manchester con 1 ora e 30 minuti.
Quanto tempo prima bisogna arrivare in aeroporto?
Per i voli brevi conviene arrivare in aeroporto con almeno 2 ore di anticipo. Per i voli intercontinentali o in alta stagione le compagnie suggeriscono almeno 3 ore. La maggior parte delle compagnie chiude il banco check-in 40 minuti prima del decollo.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Amici 26, le pagelle di Luca Jurman del 14 novembre: JED 4, Aura e Shari 5½
Lascia un commento