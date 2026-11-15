Anno sabbatico: da dove nasce e chi può prenderlo davvero
In sintesi. L’anno sabbatico è un periodo di pausa dal lavoro che nasce dalla tradizione ebraica: le leggi mosaiche prevedono un anno dedicato a Dio ogni sette anni. Nel linguaggio accademico indica un congedo retribuito che i professori universitari possono richiedere per dedicarsi alla ricerca. Per i docenti universitari italiani cade due volte ogni 10 anni.
I punti chiave
- L’espressione «anno sabbatico» deriva da «shabbat», la festa del riposo che gli ebrei celebrano il sabato.
- Nella tradizione ebraica l’anno sabbatico ricorre ogni 7 anni ed è dedicato a Dio.
- Nell’anno sabbatico ebraico si fermano il lavoro nei campi e la riscossione dei debiti, e gli schiavi debitori vengono liberati.
- Nel linguaggio accademico l’anno sabbatico è un congedo retribuito che i professori universitari possono richiedere per dedicarsi alla ricerca.
- Per i docenti universitari italiani l’anno sabbatico cade due volte ogni 10 anni.
L’espressione «anno sabbatico» deriva dalla tradizione ebraica: secondo le leggi mosaiche, ogni sette anni ricorre un anno speciale, dedicato a Dio, con una pausa dal lavoro.
Perché l’anno sabbatico si chiama così: la parola viene dallo shabbat
Il termine ha origine da «shabbat», la festa del riposo che gli ebrei celebrano il settimo giorno della settimana, il sabato. Per gli ebrei il primo giorno della settimana è la domenica.
La regola dello shabbat veniva applicata anche agli anni: come il settimo giorno, il settimo anno prevedeva una pausa.
Cosa si sospendeva ogni sette anni nella tradizione ebraica
Nell’anno sabbatico ebraico si fermava il lavoro nei campi. Veniva sospesa anche la riscossione dei debiti.
Gli schiavi «debitori», cioè le persone diventate schiave dei propri creditori perché non avevano pagato, venivano liberati.
Chi può prendere oggi un anno sabbatico: i professori universitari
Nel linguaggio accademico l’anno sabbatico è un anno di congedo retribuito. I professori universitari possono richiederlo per dedicarsi alla ricerca.
Per i docenti universitari italiani la pausa è più frequente di quella ebraica: cade due volte ogni 10 anni.
|Ambito
|Cadenza
|Cosa prevede
|Tradizione ebraica
|Ogni 7 anni
|Stop ai lavori nei campi e alla riscossione dei debiti, liberazione degli schiavi debitori
|Docenti universitari italiani
|Due volte ogni 10 anni
|Congedo retribuito per dedicarsi alla ricerca
Come l’espressione è entrata nel linguaggio comune
La locuzione «anno sabbatico» è entrata nel vocabolario comune come sinonimo di un periodo di riposo dal lavoro.
Domande frequenti
Cos’è l’anno sabbatico?
Secondo le leggi mosaiche della tradizione ebraica, l’anno sabbatico è un anno speciale dedicato a Dio che ricorre ogni sette anni, con una pausa dal lavoro. Nel linguaggio comune la locuzione indica un periodo di riposo dal lavoro.
Perché si chiama anno sabbatico?
Il termine deriva da «shabbat», la festa del riposo che gli ebrei celebrano il settimo giorno della settimana, il sabato. La regola dello shabbat veniva applicata anche agli anni: come il settimo giorno, il settimo anno prevedeva una pausa.
Cosa succedeva durante l’anno sabbatico ebraico?
Si fermava il lavoro nei campi e veniva sospesa la riscossione dei debiti. Gli schiavi «debitori», cioè le persone diventate schiave dei propri creditori perché non avevano pagato, venivano liberati.
Chi può prendere un anno sabbatico?
Nel linguaggio accademico l’anno sabbatico è un congedo retribuito che i professori universitari possono richiedere per dedicarsi alla ricerca. Per i docenti universitari italiani cade due volte ogni 10 anni.
Ogni quanti anni si fa l’anno sabbatico?
Nella tradizione ebraica l’anno sabbatico ricorre ogni 7 anni. Per i docenti universitari italiani la pausa è più frequente e cade due volte ogni 10 anni.
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