Anno sabbatico: da dove nasce e chi può prenderlo davvero

Secondo le leggi mosaiche della tradizione ebraica, l’anno sabbatico è un anno speciale dedicato a Dio che ricorre ogni sette anni, con una pausa dal lavoro. Nel linguaggio comune la locuzione indica un periodo di riposo dal lavoro.

Cosa succedeva durante l’anno sabbatico ebraico?

Si fermava il lavoro nei campi e veniva sospesa la riscossione dei debiti. Gli schiavi «debitori», cioè le persone diventate schiave dei propri creditori perché non avevano pagato, venivano liberati.