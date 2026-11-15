Tu vuò fà l’americano: significato e storia della canzone di Carosone e Nisa

di Redazione ZON

In sintesi. «Tu vuò fà l’americano» è una canzone in napoletano del 1956, con musica di Renato Carosone e testo di Nicola «Nisa» Salerno. Significa «tu vuoi fare l’americano» e prende in giro un giovane napoletano che imita lo stile di vita statunitense senza potersi permettere i vizi che esibisce. Il brano nacque per un concorso radiofonico commissionato dalla Ricordi.

I punti chiave La canzone «Tu vuò fà l’americano» è del 1956, con musica di Renato Carosone e testo di Nicola «Nisa» Salerno.

Il brano prende in giro un giovane napoletano che imita lo stile di vita statunitense senza potersi permettere i vizi che esibisce.

La Pathé pubblicò «Tu vuò fà l’americano» su 45 giri nel 1956 (GQ 2032) e su EP nel 1957 (GQ 534); il brano dura 3:25.

Renato Carosone e la sua band arrivarono alla Carnegie Hall di New York all’inizio del 1958, secondo il progetto Transatlantic Transfers.

Una scheda del progetto Transatlantic Transfers data «Tu vuò fà l’americano» al 1954, mentre quasi tutte le altre fonti indicano il 1956.

Tu vuò fà l’americano significa letteralmente «tu vuoi fare l’americano», cioè fai finta di essere americano. La canzone, con musica di Renato Carosone e testo di Nicola «Nisa» Salerno, è del 1956 e prende in giro un giovane napoletano che imita lo stile di vita statunitense senza potersi permettere i vizi che esibisce.

Di cosa parla Tu vuò fà l’americano?

Il protagonista è un ragazzo napoletano che si veste, beve, balla e parla come immagina che facciano gli americani: abiti alla moda, whisky e soda, rock and roll, baseball, sigarette Camel. Ma i soldi per queste abitudini non sono suoi e dipende ancora dai genitori.

Il messaggio è che l’imitazione superficiale non cancella le origini: il ragazzo resta nato in Italia. Il bersaglio è chi copia l’America in modo scimmiottante, non l’America in sé.

Come è nata la canzone di Carosone e Nisa?

Il brano nacque per un concorso radiofonico commissionato dalla Ricordi. Carosone compose la musica in tempi brevissimi dopo aver letto il testo di Nisa ed ebbe subito la certezza che sarebbe stato un grande successo.

Secondo una ricostruzione divulgativa, il concorso era «a coppie» e Carosone fu abbinato a Nisa. La musica sarebbe nata in circa un quarto d’ora al pianoforte, come boogie-woogie da una fusione di swing e jazz. Sono dettagli non confermati da fonti ufficiali.

La Pathé la pubblicò su 45 giri nel 1956 (GQ 2032) e su EP nel 1957 (GQ 534). Il pezzo è in napoletano e dura 3:25. Nisa fu il paroliere più frequente di Carosone e con lui firmò anche «Torero», «Mambo italiano» e «Pigliate ‘na pastiglia».

Cosa racconta la canzone, parte per parte?

In apertura il giovane passeggia per via Toledo con jeans che portano un emblema ben in vista sul retro e un berretto con la visiera alzata. Vuole farsi notare come un guappo.

Nella parte centrale beve whisky e soda anche se gli fa male, balla il rock and roll e gioca a baseball. Per le Camel, però, non ha i soldi: per questo resta dipendente dai genitori.

Più avanti il testo dice che chi gli vuole bene non riesce a capirlo quando parla in una lingua a metà strada con l’americano. Nei momenti romantici, poi, gli viene spontaneo dichiarare l’amore in inglese.

Il ritornello chiude il ragionamento: per quanto si travesta, è nato in Italia. Il testo non è riportato qui perché protetto da diritto d’autore.

Qual è l’interpretazione più diffusa?

Una scheda dell’università Côte d’Azur e la scheda inglese di Wikipedia parlano di canzone «generalmente» o «spesso» letta come satira dell’americanizzazione. Wikipedia la riferisce al Sud Italia ancora rurale e tradizionale. Sono letture critiche, non una dichiarazione degli autori su questo brano.

Nei primi anni del dopoguerra l’Italia era in gran parte una società rurale e tradizionale. L’America rappresentava modernità e promessa di vita migliore. Una lettura possibile è che i giovani ne fossero attratti, mentre le generazioni più anziane restavano diffidenti.

Il progetto Transatlantic Transfers la definisce una satira irridente dei limiti del sogno americano e la accosta, come equivalente musicale, al Nando Mericoni di Alberto Sordi.

Cosa ha detto Carosone sul rapporto con l’America?

Più fonti riportano parole attribuite a Carosone: le sue canzoni erano profondamente basate sul sogno americano. Interpretava il jazz e i suoi derivati come simbolo di un’America ricca e prospera, mantenendo lo stile della canzone napoletana e usandola anche come parodia dei suoi costumi.

La frase è di carattere generale e non riguarda solo questo brano. La fonte originale, probabilmente l’autobiografia, non è stata verificata. Non esistono, tra le fonti consultate, dichiarazioni di Carosone o Nisa specifiche su «Tu vuò fà l’americano».

Perché la canzone fa anche ridere?

Parte dell’effetto comico sta nell’esecuzione. Carosone pronuncia termini inglesi e italiani con un accento napoletano marcato, come chi sfoggia una lingua straniera che conosce poco. Tra gli esempi ci sono ‘mericano, rock and roll, baseball, Camel, mammà, Italì.

Secondo un altro sito, Nisa mette alla berlina la moda di copiare tutto ciò che arriva dal Nord America, nei modi e nella cultura. Lo stesso sito la indica come uno dei primi testi scritti per Carosone.

Che accoglienza ha avuto e dove si è sentita?

Il brano raggiunse il successo internazionale ed è la canzone più nota di Carosone. Secondo la Repubblica, citata da Wikipedia, è il suo singolo definitivo. Lui si ritirò dalle scene nel 1960, quattro anni dopo l’uscita, e tornò in scena il 9 agosto 1975.

Il progetto Transatlantic Transfers ricorda che Carosone e la band fecero il primo tour extraeuropeo nel 1957 e arrivarono alla Carnegie Hall di New York all’inizio del 1958.

Opera Anno Come compare il brano Totò, Peppino e le fanatiche 1958 Carosone con la sua band, con Gegè Di Giacomo alla batteria It Started in Naples (La baia di Napoli) 1960 Lo canta Sophia Loren davanti a Clark Gable Il talento di Mr. Ripley 1999 Lo canta Fiorello The American 2010 Versione di Carosone nella colonna sonora

Tra le cover successive ci sono quella in inglese di Patrizio Buanne (2009), quella di Gigi D’Alessio con Christian De Sica (2011) e quella dei The Gypsy Queens (2012, titolo «L’Americano»).

Cosa non è stato possibile verificare?

Quasi tutte le fonti indicano il 1956, ma una scheda del progetto Transatlantic Transfers data il brano al 1954. Non sono emerse fonti ufficiali (editore, SIAE, archivi istituzionali), quindi i dettagli sulla nascita vanno letti come ricostruzioni divulgative.

Non sono state rese note, nelle fonti consultate, le posizioni in classifica, le certificazioni, l’album di prima pubblicazione, i produttori e gli arrangiatori. Le fonti sono inoltre discordanti sul nome del dirigente Ricordi che bandì il concorso radiofonico.

Domande frequenti Cosa significa Tu vuò fà l’americano? «Tu vuò fà l’americano» significa letteralmente «tu vuoi fare l’americano», cioè fai finta di essere americano. La canzone prende in giro un giovane napoletano che imita lo stile di vita statunitense senza potersi permettere i vizi che esibisce. Chi ha scritto Tu vuò fà l’americano? La musica di «Tu vuò fà l’americano» è di Renato Carosone e il testo è di Nicola «Nisa» Salerno. Nisa fu il paroliere più frequente di Carosone e con lui firmò anche «Torero», «Mambo italiano» e «Pigliate ‘na pastiglia». Di cosa parla la canzone Tu vuò fà l’americano? Il protagonista di «Tu vuò fà l’americano» è un ragazzo napoletano che si veste, beve, balla e parla come immagina che facciano gli americani. Tra i suoi simboli ci sono whisky e soda, rock and roll, baseball e sigarette Camel, ma i soldi per questi vizi non sono suoi e dipende ancora dai genitori. In quali film compare Tu vuò fà l’americano? «Tu vuò fà l’americano» compare in «Totò, Peppino e le fanatiche» (1958), in «It Started in Naples» (1960, cantata da Sophia Loren davanti a Clark Gable) e ne «Il talento di Mr. Ripley» (1999, cantata da Fiorello). Una versione di Renato Carosone è nella colonna sonora di «The American» (2010). In che anno è uscita Tu vuò fà l’americano? Quasi tutte le fonti indicano il 1956 come anno di «Tu vuò fà l’americano», pubblicata dalla Pathé su 45 giri (GQ 2032). Una scheda del progetto Transatlantic Transfers data invece il brano al 1954, e non sono emerse fonti ufficiali che risolvano la discrepanza.

Fonte: Wikipedia (EN) – Tu vuò fà l’americano · Wikipedia (EN) – Renato Carosone · Wikiwand – Tu vuò fà l’americano · Université Côte d’Azur – RIM (scheda) · Transatlantic Transfers (4sigma) – Renato Carosone · Italy Heritage · Italy On This Day · Napolitan.it · Blog Dante Global · Sandro Dandria (blog) · Solobellecanzoni (Altervista) · Napoli Tattà · Apple Music (scheda brano) · Sophia Loren – You Wanna Be Americano (HD) · Tu vu%C3%B2 f%C3%A0 l%27americano