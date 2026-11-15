Morta una fan di 35 anni prima del concerto di Elisa all’Estragon di Bologna

di Redazione ZON

In sintesi. Una fan di 35 anni è morta per un arresto cardiaco sabato 14 novembre 2026 all’Estragon Club di Bologna, in via Stalingrado, poco prima del concerto di Elisa riservato agli iscritti al fan club. I tentativi di rianimazione all’ospedale Sant’Orsola di Bologna non hanno avuto esito. La serata è stata annullata.

I punti chiave Una fan di 35 anni è morta per arresto cardiaco sabato 14 novembre 2026 all’Estragon Club di Bologna.

All’Estragon Club di via Stalingrado c’erano circa mille persone per il concerto di Elisa riservato agli iscritti al fan club.

I tentativi di rianimazione all’ospedale Sant’Orsola di Bologna non hanno avuto esito.

Il concerto di Elisa, previsto per le 21, è stato annullato.

Elisa è salita sul palco commossa per informare il pubblico; secondo quanto riferito, con lei c’era Lele Roveri, gestore dell’Estragon Club.

Una fan di 35 anni è morta per un arresto cardiaco sabato 14 novembre 2026 all’Estragon Club di Bologna, poco prima del concerto di Elisa riservato agli iscritti al fan club. La serata è stata annullata.

Nel locale di via Stalingrado c’erano circa mille persone. La donna si trovava nelle prime file, vicino al palco, quando ha accusato un malore. I sanitari sono intervenuti e l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove non è arrivata viva o non è stata salvata: i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito.

Cosa è successo prima dell’inizio del concerto

Secondo le ricostruzioni, il malore è avvenuto intorno alle 20, circa un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, previsto per le 21. Un’altra ricostruzione colloca invece il malore dopo le 21, quando l’inizio del concerto era ormai vicino.

Anche sul momento dell’arresto cardiaco le versioni non coincidono del tutto. Per alcune ricostruzioni è avvenuto durante il trasporto in ambulanza verso il Sant’Orsola, per un’altra la donna è stata colpita nelle prime file e portata all’esterno in barella dai sanitari presenti all’evento. Elisa ha detto ai presenti che la fan è morta durante il trasporto in ospedale.

Le parole di Elisa e il messaggio dell’Estragon Club

Elisa è salita sul palco dell’Estragon Club visibilmente commossa per informare il pubblico. Secondo quanto riferito, con lei c’era Lele Roveri, gestore del locale. La cantante ha detto: «Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta».

Elisa ha poi scritto un messaggio su Instagram, in cui esprime vicinanza alla famiglia della donna e dice di stringersi attorno ai suoi fan per ciò che hanno vissuto durante la serata.

L’organizzazione dell’Estragon Club ha diffuso un messaggio sui social: «Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene».

Domande frequenti Cosa è successo al concerto di Elisa all’Estragon di Bologna? Sabato 14 novembre 2026 una fan di 35 anni ha avuto un arresto cardiaco all’Estragon Club di Bologna, poco prima del concerto di Elisa riservato agli iscritti al fan club. La donna è stata soccorsa e portata all’ospedale Sant’Orsola, dove i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito. La serata è stata annullata. A che ora si è sentita male la fan di Elisa a Bologna? Il concerto era previsto per le 21. Secondo alcune ricostruzioni il malore è avvenuto intorno alle 20, circa un’ora prima dell’inizio; secondo un’altra è avvenuto dopo le 21, quando l’inizio era ormai vicino. Dove è morta la fan di Elisa all’Estragon Club di Bologna? Le ricostruzioni non coincidono. Elisa ha detto al pubblico che la fan è morta durante il trasporto in ospedale, verso il Sant’Orsola di Bologna. Per un’altra ricostruzione la donna è stata colpita nelle prime file e portata fuori in barella dai sanitari presenti. Cosa ha detto Elisa dopo la morte della fan a Bologna? Elisa è salita sul palco dell’Estragon Club visibilmente commossa e ha detto: «Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta». In seguito ha scritto su Instagram un messaggio di vicinanza alla famiglia della donna. Il concerto di Elisa all’Estragon di Bologna è stato annullato? Sì, la serata riservata agli iscritti al fan club è stata annullata dopo la morte della fan. Elisa è salita sul palco per annunciarlo ai circa mille presenti.