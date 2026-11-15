Crescent Island, l’isola keniana senza predatori è in crisi

di Redazione ZON

In sintesi. Su Crescent Island, isola del lago Naivasha in Kenya, l’assenza di predatori ha fatto aumentare gli erbivori e ha degradato la vegetazione, secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Sustainable Tourism. I ricercatori della St. George’s University hanno visitato l’isola nel 2025. Dal 2020 il collegamento con la terraferma è sommerso.

I punti chiave Crescent Island, nel lago Naivasha in Kenya, è ciò che resta di un vulcano spento.

Dal 2020 il collegamento tra Crescent Island e la terraferma è sommerso.

Nel 2025 i ricercatori della St. George’s University hanno osservato una quasi totale mancanza di predatori su Crescent Island.

Le due specie di carnivori più presenti su Crescent Island, l’otocione e lo sciacallo dalla gualdrappa, non attaccano animali più grandi di loro.

Le gazzelle di Crescent Island soffrono di una malattia non ancora identificata.

Su Crescent Island, nel lago Naivasha in Kenya, l’assenza di predatori ha fatto crescere gli erbivori e ha degradato la vegetazione, secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Sustainable Tourism.

Il lago Naivasha si trova in Kenya, a qualche decina di chilometri da Nairobi. Crescent Island, l’«Isola a mezzaluna», è ciò che resta di un vulcano spento.

Perché Crescent Island non è sempre un’isola

Il livello delle acque del lago Naivasha sale e scende con il clima. Quando è abbastanza basso, Crescent Island è collegata alla terraferma da una lingua di terra e diventa una penisola.

Dal 2020 il collegamento è sommerso. Da allora gli animali di Crescent Island vivono in un ambiente quasi privo di predatori e isolato dalla terraferma.

Gli erbivori sono aumentati perché i predatori sono pochi

Nel 2025 un gruppo di ricercatori della St. George’s University, in Canada, ha visitato Crescent Island per controllare la fauna locale. Hanno osservato una quasi totale mancanza di predatori.

Le due specie di carnivori più presenti sono l’otocione, una piccola volpe africana, e lo sciacallo dalla gualdrappa. Entrambe si nutrono di prede piccole e non attaccano animali più grandi di loro.

Secondo i ricercatori, su Crescent Island sono aumentati impala, antilopi d’acqua, zebre, giraffe e ippopotami. Tra queste specie, solo alcune riescono a raggiungere la terraferma a nuoto, per esempio le zebre.

Meno vegetazione, più competizione e una malattia sconosciuta

Gli erbivori di grossa taglia brucano la vegetazione di Crescent Island senza lasciarle il tempo di ricrescere. In intere aree dell’isola l’erba è quasi scomparsa.

Per questo gli animali hanno dovuto cercare altre fonti di cibo. In molti casi il cibo è stato fornito direttamente dal personale che controlla l’isola.

Il calo della biodiversità vegetale ha aumentato la competizione tra le specie per il cibo rimasto. Ha anche favorito la diffusione di malattie: le gazzelle dell’isola, per esempio, soffrono di una malattia non ancora identificata.

Cosa serve per decidere un piano di conservazione

Gli autori dello studio precisano che le loro sono osservazioni e non censimenti. Per stabilire un piano di conservazione di Crescent Island servono numeri più solidi.

Il piano potrebbe prevedere un restauro ecosistemico guidato, un passaggio artificiale verso la terraferma e, forse, la reintroduzione di predatori.