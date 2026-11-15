Starship, SpaceX cattura la Ship 42 dopo 14 orbite ma perde il Booster 22

di Redazione ZON

In sintesi. Il 14 novembre 2026 SpaceX ha catturato con la torre di lancio di Starbase la Ship 42, stadio superiore di Starship, dopo 14 orbite attorno alla Terra. Nel Volo 15 il Booster 22, un Super Heavy, ha invece abortito la cattura ed è esploso nel Golfo del Messico.

I punti chiave SpaceX ha catturato la Ship 42 con le «chopsticks» della torre di Starbase alle 22:20 italiane del 14 novembre 2026.

La Ship 42 ha compiuto 14 orbite attorno alla Terra e ha trascorso oltre 22 ore nello spazio.

La Ship 42 ha rilasciato in orbita 26 satelliti Starlink V3.

Nella boostback burn del Booster 22 hanno funzionato 32 motori su 33, e SpaceX non ha confermato la causa dell’abort della cattura.

Il prossimo volo di Starship sarà Starship 16, e SpaceX prevede di riportare l’uomo sulla Luna nel 2028.

SpaceX ha catturato con la torre di lancio di Starbase la Ship 42, stadio superiore di Starship, il 14 novembre 2026. Il Booster 22 è invece esploso nel Golfo del Messico durante il Volo 15.

La Ship 42 è tornata a Starbase dopo 14 orbite attorno alla Terra

Alle 22:20 italiane del 14 novembre 2026, le «chopsticks», i due grandi bracci della torre di Starbase, hanno afferrato la Ship 42. Il veicolo era rientrato dopo 14 rivoluzioni attorno alla Terra e oltre 22 ore nello spazio.

Prima di questo recupero, ogni Ship di Starship era finita in oceano o era andata perduta. Il razzo Falcon 9 di SpaceX recupera i booster di routine, ma getta via lo stadio superiore a ogni lancio.

Prima del via libera al rientro, il team di SpaceX ha verificato con le telecamere a terra e con i satelliti che lo scudo termico della Ship 42 fosse integro. In caso di anomalie allo scudo o ai motori, il piano prevedeva di dirottare il veicolo su punti prestabiliti dell’Oceano Pacifico, lontano dai centri abitati.

Durante la salita, la Ship 42 ha acceso i suoi sei motori ed è arrivata in orbita. Lì ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3.

Il Booster 22 ha abortito la cattura e la causa non è confermata

Il Volo 15 è partito da Starbase la sera del 13 novembre 2026, ora americana, con due veicoli Block 3: il Booster 22 e la Ship 42. L’obiettivo era il primo recupero completo di un sistema di lancio orbitale. La cattura del booster era prevista circa sei minuti e mezzo dopo il decollo.

Tutti i 33 motori del Booster 22 si sono accesi come previsto. Dopo la separazione, un motore si è spento e per la manovra di «boostback burn», che rimanda il booster verso la base, ne hanno funzionato 32 su 33.

Con 13 motori riaccesi come da programma, il Super Heavy ha abortito la cattura e si è diretto verso la zona di ammaraggio di emergenza nel Golfo del Messico. Dopo un hover ha spento i motori, il sistema di terminazione del volo è scattato e il booster è esploso a poca distanza dalla superficie dell’acqua.

Kate Tice, ingegnere di SpaceX e voce delle dirette streaming dei lanci, ha riferito che la boostback burn si sarebbe conclusa in anticipo per un allarme di massa di carburante bassa. Elon Musk ha parlato di una carenza di carburante, definendola modesta, senza fornire una spiegazione tecnica dettagliata.

Secondo Tice, la deviazione in mare è avvenuta nel rispetto dei controlli di sicurezza pensati per proteggere le infrastrutture della rampa di lancio.

Un legame tra lo spegnimento del motore dopo la separazione e l’interruzione anticipata della boostback burn è un’ipotesi. SpaceX non l’ha confermata.

Veicolo Motori Esito del Volo 15 Booster 22 (Super Heavy) 33, con 32 in funzione nella boostback burn Cattura abortita, esplosione nel Golfo del Messico Ship 42 6 Orbita, 26 satelliti Starlink V3 rilasciati, cattura con la torre dopo 14 orbite

Per la Luna conta ora il volo Starship 16

Il Booster 22 è andato distrutto e la serie di recuperi del Super Heavy resta ferma a tre. Quelle catture erano avvenute con la torre «Mechazilla» durante i voli di Starship 5, 7 e 8.

Il Volo 15 era anche il primo tentativo di recupero di questa versione Block 3 del booster. La Ship 42 ha mostrato che lo stadio superiore, il più complesso dei due, può tornare intatto tra le braccia della torre.

Il prossimo volo sarà Starship 16. La tabella di marcia di SpaceX prevede di riportare l’uomo sulla Luna nel 2028.

Domande frequenti Quando SpaceX ha catturato la Ship 42? SpaceX ha catturato la Ship 42 alle 22:20 italiane del 14 novembre 2026. Le «chopsticks», i due bracci della torre di Starbase, hanno afferrato lo stadio superiore di Starship dopo 14 orbite attorno alla Terra e oltre 22 ore nello spazio. Perché il Booster 22 di Starship è esploso? Il Booster 22 ha abortito la cattura dopo che nella boostback burn hanno funzionato 32 motori su 33. Kate Tice, ingegnere di SpaceX, ha riferito un allarme di massa di carburante bassa, ed Elon Musk ha parlato di una carenza modesta. SpaceX non ha confermato la causa tecnica. Quanti satelliti Starlink ha rilasciato la Ship 42? La Ship 42 ha rilasciato 26 satelliti Starlink V3 in orbita. Lo stadio superiore di Starship ha acceso i suoi sei motori durante la salita ed è arrivato in orbita. Qual è il prossimo volo di Starship dopo il Volo 15? Il prossimo volo sarà Starship 16. La tabella di marcia di SpaceX prevede di riportare l’uomo sulla Luna nel 2028. Quanti Super Heavy ha recuperato SpaceX con la torre? SpaceX ha recuperato tre Super Heavy con la torre «Mechazilla», durante i voli di Starship 5, 7 e 8. Il Booster 22 è andato distrutto, quindi il numero resta fermo a tre.

Immagine di repertorio

Fonte: Focus.it · MeteoWeb