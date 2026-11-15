Marco Masini sold out al Palazzo dello Sport di Roma: la scaletta e il ritorno in teatro il 9 maggio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Marco Masini ha riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma venerdì 13 novembre 2026, con il tutto esaurito, nell’ultima data nei palasport del tour «Live 2026». Marco Masini tornerà a Roma il 9 maggio 2027, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nel tour nei teatri.

I punti chiave Marco Masini ha fatto il tutto esaurito al Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma il 13 novembre 2026.

Il concerto del 13 novembre 2026 era l’ultima data nei palasport del tour «Live 2026».

Marco Masini è salito sul palco alle 21:15 e il concerto è durato più di due ore.

Marco Masini tornerà a Roma il 9 maggio 2027, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il tour nei teatri del 2027 di Marco Masini ha cinque nuove date aggiunte al calendario.

Marco Masini ha riempito il Palazzo dello Sport dell’Eur di Roma venerdì 13 novembre 2026, con il tutto esaurito. Il concerto era l’ultima data nei palasport del tour «Live 2026».

Il cantautore fiorentino è salito sul palco alle 21:15. Il live è durato più di due ore.

Come è andata la serata all’Eur

Marco Masini ha aperto il concerto con «Male necessario», il brano portato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez. Il pubblico del Palazzo dello Sport ha cantato in coro tutte le canzoni.

Dal palco l’artista ha salutato la platea romana:

«Tutte le volte che vengo a Roma, il cuore mi batte sempre più forte.» Marco Masini, dal palco del Palazzo dello Sport

Durante la serata, tra i fan di Masini c’è stata anche una proposta di matrimonio.

Quali canzoni sono nella scaletta del Live 2026

Nella scaletta del concerto romano di Marco Masini ci sono tre successi storici: «Ti vorrei», «Disperato» e «L’uomo volante». A questi si affiancano i brani di «Perfetto imperfetto», l’album uscito il 6 marzo 2026.

Il repertorio di Masini comprende anche «Perché lo fai», «Ci vorrebbe il mare», «T’innamorerai», «Cenerentola innamorata» e «Bella stronza». «Disperato» gli valse la vittoria nella sezione Novità del Festival di Sanremo 1990.

«Male necessario», cantata a Sanremo 2026 con Fedez, ha ricevuto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Perché il Live 2026 ha fatto parlare

Il tour «Live 2026» porta Marco Masini nei palazzetti con «Perfetto imperfetto» e con i brani di una carriera lunga trentacinque anni. È un percorso di concerti nei palasport che il cantautore aveva annunciato come «un viaggio per 3 generazioni».

Prima di Roma, il Live 2026 era passato da Milano, Firenze e Padova. Nell’annuncio del tour i concerti nei palasport erano cinque, in queste città: Milano, Firenze, Padova, Roma e Napoli.

Le prossime date: Masini torna a Roma il 9 maggio 2027

Dopo i palasport, Marco Masini passerà ai teatri. Il tour nei teatri del 2027 ha cinque nuove date aggiunte al calendario, in alcuni dei teatri più importanti d’Italia.

La data confermata nel materiale è quella di Roma: Masini tornerà nella Capitale il 9 maggio 2027, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Data Città Luogo Tour 13 novembre 2026 Roma Palazzo dello Sport dell’Eur (sold out) Live 2026 9 maggio 2027 Roma Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Tour nei teatri 2027