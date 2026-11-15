Winx Club, il musical di Brachetti debutta a Sanremo: due date a Napoli a febbraio 2027

di Redazione ZON

In sintesi. «Winx Club: The Magic is Back – Il Musical», spettacolo family diretto da Arturo Brachetti, debutta il 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. Tra le prime date confermate del tour nazionale 2026-2027 ci sono Napoli, il 20 e il 21 febbraio 2027, e Assisi, il 20 marzo 2027.

I punti chiave Il musical «Winx Club: The Magic is Back – Il Musical» debutta il 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo.

Arturo Brachetti firma la regia dello spettacolo.

Fabrizio di Fiore Entertainment – FDF GAT S.r.l. produce il musical, dedicato all’universo creato da Iginio Straffi.

Il tour nazionale della stagione 2026-2027 ha 14 tappe confermate tra il 28 novembre 2026 e il 20 marzo 2027.

Il musical Winx Club va in scena a Napoli il 20 e il 21 febbraio 2027.

Le Winx tornano in scena con «Winx Club: The Magic is Back – Il Musical», diretto da Arturo Brachetti: debutto il 28 novembre 2026 all’Ariston di Sanremo, poi tour con tappa a Napoli.

Lo spettacolo è un family show prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment – FDF GAT S.r.l. e dedicato all’universo creato da Iginio Straffi. Mescola canzoni dal vivo, coreografie, videomapping, illusionismo ed effetti speciali.

Che storia racconta il musical delle Winx

La vicenda torna ad Alfea, il mondo delle fate. L’arrivo delle Trix e il ritorno dello stregone Valtor tolgono i poteri a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha.

Con la guida di Daphne e l’aiuto di Sky, le sei protagoniste affrontano paure e fragilità e riscoprono la fiducia reciproca. Il messaggio dello spettacolo è che la forza non sta solo negli incantesimi, ma nell’amicizia e nel credere in sé stesse.

Perché Brachetti ha scelto il linguaggio del musical

Arturo Brachetti, maestro del quick-change e dell’illusione, punta su canzoni dal vivo, coreografie e interpreti. Il regista spiega che il casting per trovare le attrici e le cantanti delle Winx è stato difficile.

«I fan ritroveranno le musiche che li hanno accompagnati per anni, mentre molti bambini scopriranno il teatro per la prima volta»

Brachetti descrive così la propria missione: far innamorare del teatro gli spettatori più giovani e costruire il pubblico del futuro.

Le date del tour dopo il debutto di Sanremo

Le tappe in tabella sono le prime confermate del tour nazionale, che si sviluppa nella stagione 2026-2027 tra novembre e marzo.

Data Città e sede 28 novembre 2026 Sanremo, Teatro Ariston 8 dicembre 2026 Firenze, Teatro Cartiere Carrara Dal 17 al 20 dicembre 2026 Torino, Teatro Alfieri 27 dicembre 2026 Mestre, Teatro Toniolo 3 gennaio 2027 Assago, Teatro Repower 5 e 6 gennaio 2027 Bologna, Teatro EuropAuditorium 10 gennaio 2027 Bergamo, ChorusLife Arena 15 gennaio 2027 Varese, Teatro Intred 30 gennaio 2027 Montecatini Terme, Teatro Verdi 7 febbraio 2027 Brindisi, Nuovo Teatro Verdi 14 febbraio 2027 Martina Franca 20 e 21 febbraio 2027 Napoli 13 e 14 marzo 2027 Bitritto 20 marzo 2027 Assisi

Per il pubblico campano la tappa più vicina è Napoli, con due appuntamenti: il 20 e il 21 febbraio 2027.

Domande frequenti Quando debutta il musical delle Winx? Il musical «Winx Club: The Magic is Back – Il Musical» debutta il 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. Dopo il debutto parte il tour nazionale della stagione 2026-2027. Quando c’è il musical Winx Club a Napoli? Il musical Winx Club arriva a Napoli con due appuntamenti, il 20 e il 21 febbraio 2027. Per il pubblico campano è la tappa più vicina del tour. Chi dirige il musical Winx Club? La regia del musical Winx Club è di Arturo Brachetti, maestro del quick-change e dell’illusione. Lo spettacolo è prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment – FDF GAT S.r.l. ed è dedicato all’universo creato da Iginio Straffi. Di cosa parla il musical Winx Club: The Magic is Back? La storia torna ad Alfea, il mondo delle fate. L’arrivo delle Trix e il ritorno dello stregone Valtor tolgono i poteri a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, che con la guida di Daphne e l’aiuto di Sky riscoprono la fiducia reciproca. Quali sono le date del tour del musical Winx Club? Le prime date confermate vanno dal 28 novembre 2026 a Sanremo al 20 marzo 2027 ad Assisi. Tra queste ci sono Firenze l’8 dicembre 2026, Torino dal 17 al 20 dicembre 2026, Bologna il 5 e il 6 gennaio 2027 e Napoli il 20 e il 21 febbraio 2027.