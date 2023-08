Oroscopo Branko martedì 29 agosto 2023: Cancro opportunista

Cari Ariete, la situazione astrale di oggi vi spinge a cercare delle situazioni piccanti e trasgressive. Saranno sicuramente flirt da una notte e basta, quindi poi non fatevi prendere dalla gelosia.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di fare del vostro meglio per portare alla luce alcune verità fondamentali, non importa quanto possano essere sgradevoli: amici e colleghi vi ringrazieranno per la vostra onestà e sincerità.