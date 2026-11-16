Topo Nero Rock, Tommaso Ottomano debutta da solista con un corto girato a Napoli
In sintesi. Topo Nero Rock è il personaggio animato con cui Tommaso Ottomano, nome d’arte di Tommaso Sabatini, ha debuttato da solista il 6 novembre 2026 con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente, pubblicato da Sugar Music. Il cortometraggio di 3 minuti e 19 secondi è stato girato a Napoli, a partire dalla Galleria Borbonica.
I punti chiave
- Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026 con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente, pubblicato da Sugar Music.
- Il cortometraggio di Cerco una ragazza, disperatamente dura 3 minuti e 19 secondi e combina live action e animazione disegnata a mano.
- Le riprese del cortometraggio, prodotto da Briciolafilm, sono partite dalla Galleria Borbonica di Napoli e sono proseguite tra i vicoli della città.
- Topo Nero Rock è disegnato a mano dall’animatore Simone Pratola e ha la voce di Francis Delacroix.
- Nel 2025 Tommaso Ottomano è salito sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2025, con Lucio Corsi, come chitarrista, produttore e co-autore di Volevo essere un duro.
Topo Nero Rock è il personaggio animato con cui Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026, con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente e un cortometraggio girato nella Galleria Borbonica di Napoli.
Il brano è uscito il 6 novembre 2026 per Sugar Music. Nelle ore successive all’uscita ha ottenuto attenzione online e in radio, ed è per questo che il personaggio viene descritto come un piccolo fenomeno del web.
|Dato
|Dettaglio
|Titolo del singolo
|Cerco una ragazza, disperatamente
|Artista
|Tommaso Ottomano, alter ego Topo Nero Rock
|Data di uscita
|6 novembre 2026
|Etichetta
|Sugar Music
|Durata del cortometraggio
|3 minuti e 19 secondi
|Luogo delle riprese
|Galleria Borbonica, Napoli
|Produzione del corto
|Briciolafilm
|Animazione
|Simone Pratola
|Voce del personaggio
|Francis Delacroix
Il cortometraggio nasce sottoterra a Napoli e risale tra i vicoli
Il cortometraggio di Cerco una ragazza, disperatamente dura 3 minuti e 19 secondi, quanto il brano. Le riprese sono partite sottoterra, nella Galleria Borbonica di Napoli, e proseguono poi tra i vicoli della città.
Il video combina live action e animazione. La produzione è di Briciolafilm, mentre il brano esce per Sugar Music.
Il singolo è stato anticipato da un trailer curato dallo stesso Ottomano. Sulla sua pagina Instagram personale è comparsa anche una lettera con cui l’artista ha annunciato il debutto, parlando di gioia ed emozione e citando il sostegno di colleghi come Lucio Corsi.
Perché un topolino disegnato a mano racconta fragilità e solitudine
Topo Nero Rock è un disegno realizzato a mano, fotogramma dopo fotogramma, dall’animatore Simone Pratola. A prestargli la voce è Francis Delacroix.
Lo stile richiama Looney Tunes, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Volere volare di Maurizio Nichetti. Il personaggio è un topolino piccolo e indifeso, di solito considerato sudicio e poco attraente, che dà voce alle insicurezze quotidiane e alla propria “fogna interiore”.
Sul piano musicale il progetto unisce un indie ed emo rock leggero e ruvido, di matrice anni Novanta, alla melodia della canzone pop italiana degli anni Sessanta.
Il testo ribalta con sarcasmo i canoni romantici. Il protagonista cerca una donna che lo faccia soffrire, lo prenda in giro e lo lasci, senza alcun interesse per l’amore. La richiesta è paradossale, ma dietro l’ironia c’è un sentimento di solitudine e scarsa autostima.
Chi è Tommaso Ottomano, tra videoclip, Sanremo e Sanremo 2025
Tommaso Ottomano è il nome d’arte di Tommaso Sabatini, nato a Orbetello il 6 agosto 1990. È regista, produttore, direttore artistico e compositore.
Nel 2007 ha esordito come chitarrista e solista della band Blind Fool Love con lo pseudonimo Scary, insieme al bassista Piero Cini e al batterista Marco Ronconi. Nello stesso anno, a diciassette anni, ha sentito per la prima volta il soprannome Topo Nero Rock, che quasi vent’anni dopo è diventato la sua identità solista.
I Blind Fool Love sono passati dall’inglese all’italiano con il primo singolo Vampiro. Nel 2011 hanno firmato un contratto con Sony Music e pubblicato Il Pianto, La Strage di Cupido e Com’eri un tempo. Il gruppo si è sciolto nel 2012, quando Sabatini si è dedicato al videomaking.
Trasferito a Milano, ha stretto un’amicizia e una collaborazione artistica con Lucio Corsi. Nel 2025 è salito con lui sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2025, come chitarrista, produttore e co-autore di Volevo essere un duro, brano premiato con il disco d’oro e poi certificato disco di platino. Per Corsi ha diretto anche il film live La Chitarra nella Roccia.
Come regista di videoclip ha lavorato nel 2021 con Chiello e con Jovanotti per La Primavera. Nel 2022 ha diretto per i Måneskin i video di The Loneliest, Gossip e Honey, ottenendo il premio di miglior regista nella categoria Best Rock Video ai Videoclip Italia Awards. Ha firmato lavori anche per i Baustelle.
Nello stesso periodo ha curato regia e sound design di spot per marchi come Gucci, Prada, Roberto Cavalli, Missoni, Versace, Dior e Armani.
Domande frequenti
Chi è Topo Nero Rock?
Topo Nero Rock è un topolino animato, disegnato a mano dall’animatore Simone Pratola, con la voce di Francis Delacroix. È l’alter ego con cui Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026. Il personaggio dà voce a insicurezze quotidiane e solitudine.
Quando è uscito Cerco una ragazza, disperatamente?
Il singolo Cerco una ragazza, disperatamente di Tommaso Ottomano è uscito il 6 novembre 2026 per Sugar Music. Il cortometraggio che lo accompagna dura 3 minuti e 19 secondi.
Dove è stato girato il video di Cerco una ragazza, disperatamente?
Il cortometraggio è stato girato a Napoli. Le riprese sono partite sottoterra, nella Galleria Borbonica, e sono proseguite tra i vicoli della città. La produzione è di Briciolafilm.
Di cosa parla Cerco una ragazza, disperatamente?
Il testo ribalta con sarcasmo i canoni romantici: il protagonista cerca una donna che lo faccia soffrire, lo prenda in giro e lo lasci. Dietro l’ironia c’è un sentimento di solitudine e scarsa autostima.
Chi è Tommaso Ottomano?
Tommaso Ottomano è il nome d’arte di Tommaso Sabatini, nato a Orbetello il 6 agosto 1990. È regista, produttore, direttore artistico e compositore. Nel 2025 è salito sul palco dell’Ariston con Lucio Corsi come co-autore di Volevo essere un duro.
Fonte: Eroica Fenice
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