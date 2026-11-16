di Redazione ZON

In sintesi. Topo Nero Rock è il personaggio animato con cui Tommaso Ottomano, nome d’arte di Tommaso Sabatini, ha debuttato da solista il 6 novembre 2026 con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente, pubblicato da Sugar Music. Il cortometraggio di 3 minuti e 19 secondi è stato girato a Napoli, a partire dalla Galleria Borbonica.

I punti chiave Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026 con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente, pubblicato da Sugar Music.

Il cortometraggio di Cerco una ragazza, disperatamente dura 3 minuti e 19 secondi e combina live action e animazione disegnata a mano.

Le riprese del cortometraggio, prodotto da Briciolafilm, sono partite dalla Galleria Borbonica di Napoli e sono proseguite tra i vicoli della città.

Topo Nero Rock è disegnato a mano dall’animatore Simone Pratola e ha la voce di Francis Delacroix.

Nel 2025 Tommaso Ottomano è salito sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2025, con Lucio Corsi, come chitarrista, produttore e co-autore di Volevo essere un duro.

Topo Nero Rock è il personaggio animato con cui Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026, con il singolo Cerco una ragazza, disperatamente e un cortometraggio girato nella Galleria Borbonica di Napoli.

Il brano è uscito il 6 novembre 2026 per Sugar Music. Nelle ore successive all’uscita ha ottenuto attenzione online e in radio, ed è per questo che il personaggio viene descritto come un piccolo fenomeno del web.

Dato Dettaglio Titolo del singolo Cerco una ragazza, disperatamente Artista Tommaso Ottomano, alter ego Topo Nero Rock Data di uscita 6 novembre 2026 Etichetta Sugar Music Durata del cortometraggio 3 minuti e 19 secondi Luogo delle riprese Galleria Borbonica, Napoli Produzione del corto Briciolafilm Animazione Simone Pratola Voce del personaggio Francis Delacroix

Il cortometraggio nasce sottoterra a Napoli e risale tra i vicoli

Il cortometraggio di Cerco una ragazza, disperatamente dura 3 minuti e 19 secondi, quanto il brano. Le riprese sono partite sottoterra, nella Galleria Borbonica di Napoli, e proseguono poi tra i vicoli della città.

Il video combina live action e animazione. La produzione è di Briciolafilm, mentre il brano esce per Sugar Music.

Il singolo è stato anticipato da un trailer curato dallo stesso Ottomano. Sulla sua pagina Instagram personale è comparsa anche una lettera con cui l’artista ha annunciato il debutto, parlando di gioia ed emozione e citando il sostegno di colleghi come Lucio Corsi.

Perché un topolino disegnato a mano racconta fragilità e solitudine

Topo Nero Rock è un disegno realizzato a mano, fotogramma dopo fotogramma, dall’animatore Simone Pratola. A prestargli la voce è Francis Delacroix.

Lo stile richiama Looney Tunes, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Volere volare di Maurizio Nichetti. Il personaggio è un topolino piccolo e indifeso, di solito considerato sudicio e poco attraente, che dà voce alle insicurezze quotidiane e alla propria “fogna interiore”.

Sul piano musicale il progetto unisce un indie ed emo rock leggero e ruvido, di matrice anni Novanta, alla melodia della canzone pop italiana degli anni Sessanta.

Il testo ribalta con sarcasmo i canoni romantici. Il protagonista cerca una donna che lo faccia soffrire, lo prenda in giro e lo lasci, senza alcun interesse per l’amore. La richiesta è paradossale, ma dietro l’ironia c’è un sentimento di solitudine e scarsa autostima.

Chi è Tommaso Ottomano, tra videoclip, Sanremo e Sanremo 2025

Tommaso Ottomano è il nome d’arte di Tommaso Sabatini, nato a Orbetello il 6 agosto 1990. È regista, produttore, direttore artistico e compositore.

Nel 2007 ha esordito come chitarrista e solista della band Blind Fool Love con lo pseudonimo Scary, insieme al bassista Piero Cini e al batterista Marco Ronconi. Nello stesso anno, a diciassette anni, ha sentito per la prima volta il soprannome Topo Nero Rock, che quasi vent’anni dopo è diventato la sua identità solista.

I Blind Fool Love sono passati dall’inglese all’italiano con il primo singolo Vampiro. Nel 2011 hanno firmato un contratto con Sony Music e pubblicato Il Pianto, La Strage di Cupido e Com’eri un tempo. Il gruppo si è sciolto nel 2012, quando Sabatini si è dedicato al videomaking.

Trasferito a Milano, ha stretto un’amicizia e una collaborazione artistica con Lucio Corsi. Nel 2025 è salito con lui sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2025, come chitarrista, produttore e co-autore di Volevo essere un duro, brano premiato con il disco d’oro e poi certificato disco di platino. Per Corsi ha diretto anche il film live La Chitarra nella Roccia.

Come regista di videoclip ha lavorato nel 2021 con Chiello e con Jovanotti per La Primavera. Nel 2022 ha diretto per i Måneskin i video di The Loneliest, Gossip e Honey, ottenendo il premio di miglior regista nella categoria Best Rock Video ai Videoclip Italia Awards. Ha firmato lavori anche per i Baustelle.

Nello stesso periodo ha curato regia e sound design di spot per marchi come Gucci, Prada, Roberto Cavalli, Missoni, Versace, Dior e Armani.

Domande frequenti Chi è Topo Nero Rock? Topo Nero Rock è un topolino animato, disegnato a mano dall’animatore Simone Pratola, con la voce di Francis Delacroix. È l’alter ego con cui Tommaso Ottomano ha debuttato da solista il 6 novembre 2026. Il personaggio dà voce a insicurezze quotidiane e solitudine. Quando è uscito Cerco una ragazza, disperatamente? Il singolo Cerco una ragazza, disperatamente di Tommaso Ottomano è uscito il 6 novembre 2026 per Sugar Music. Il cortometraggio che lo accompagna dura 3 minuti e 19 secondi. Dove è stato girato il video di Cerco una ragazza, disperatamente? Il cortometraggio è stato girato a Napoli. Le riprese sono partite sottoterra, nella Galleria Borbonica, e sono proseguite tra i vicoli della città. La produzione è di Briciolafilm. Di cosa parla Cerco una ragazza, disperatamente? Il testo ribalta con sarcasmo i canoni romantici: il protagonista cerca una donna che lo faccia soffrire, lo prenda in giro e lo lasci. Dietro l’ironia c’è un sentimento di solitudine e scarsa autostima. Chi è Tommaso Ottomano? Tommaso Ottomano è il nome d’arte di Tommaso Sabatini, nato a Orbetello il 6 agosto 1990. È regista, produttore, direttore artistico e compositore. Nel 2025 è salito sul palco dell’Ariston con Lucio Corsi come co-autore di Volevo essere un duro.

Fonte: Eroica Fenice