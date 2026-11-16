di Redazione ZON

In sintesi. Secondo uno studio pubblicato su Science da 42 ricercatori, l’epidemia di Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo è iniziata con i sintomi del primo paziente positivo il 25 aprile 2026, venti giorni prima che le autorità sanitarie denunciassero il primo caso, il 15 maggio 2026. I casi confermati sono almeno 10.668.

I punti chiave L’epidemia di Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo conta almeno 10.668 casi confermati, inclusi 5.198 decessi.

Il primo paziente positivo all’Ebola Bundibugyo ebbe i sintomi il 25 aprile 2026, mentre le autorità sanitarie denunciarono il primo caso il 15 maggio 2026.

I casi di Ebola Bundibugyo si distribuiscono in 67 zone sanitarie di 8 province della Repubblica Democratica del Congo.

Lo studio su Science, firmato da 42 ricercatori internazionali, spiega il ritardo della sorveglianza con due motivi: un ceppo meno conosciuto e il definanziamento dei programmi sanitari di comunità dopo i tagli USAID.

Per l’Ebola Bundibugyo non esistono vaccini approvati, ma due candidati vaccini.

L’epidemia di Ebola Bundibugyo in Repubblica Democratica del Congo conta almeno 10.668 casi confermati e 5.198 morti. Il primo paziente positivo ebbe i sintomi il 25 aprile 2026, secondo uno studio su Science.

Quanti sono i casi e quanto è letale l’epidemia di Ebola in Congo

L’epidemia, in corso da sei mesi, ha causato almeno 10.668 casi confermati, inclusi 5.198 decessi. I casi si distribuiscono in 67 zone sanitarie di 8 province della Repubblica Democratica del Congo.

Muore il 48,7% delle persone contagiate. Il ceppo Ebola Bundibugyo ha interessato per breve tempo anche Kenya e Nigeria.

Il primo caso ebbe sintomi il 25 aprile 2026, venti giorni prima dell’allarme ufficiale

Lo studio è stato pubblicato su Science da 42 ricercatori internazionali. Lo guida Dav M. Ebengo, dell’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) di Kinshasa.

Le autorità sanitarie hanno denunciato il primo caso il 15 maggio 2026. Da tempo si sospettava che quel caso fosse solo la punta di un sommerso già in circolazione da settimane.

Data Che cosa è successo 9 aprile 2026 Un caso sospetto viene testato e il test dà risultato nullo 25 aprile 2026 Secondo gli autori, il primo paziente positivo inizia ad avere sintomi 10 maggio – 1 giugno 2026 Le zone sanitarie con casi positivi aumentano molto rapidamente 15 maggio 2026 Le autorità sanitarie denunciano il primo caso

I dati dei cellulari mostrano come gli spostamenti hanno fatto correre il virus

I ricercatori hanno confrontato i dati anonimizzati dei telefoni cellulari con i dati dettagliati sui primi casi. Gli spostamenti delle persone hanno contribuito in modo determinante alla prima espansione di Ebola, in particolare tra il 10 maggio e il 1° giugno 2026.

Gli spostamenti da Mongbwalu, Bunia e Rwampara, città della provincia di Ituri, tra il 24 aprile e il 24 maggio 2026 hanno aiutato a prevedere quali zone sanitarie avrebbero segnalato contagi entro il 1° giugno.

Il rischio era maggiore vicino ai focolai iniziali. Anche località a 150-200 km dai centri iniziali, lungo percorsi molto battuti verso città o Paesi più grandi, sono diventate centri importanti di contagio.

Perché la sorveglianza non ha individuato in tempo Ebola Bundibugyo

Lo studio conclude che i sistemi di sorveglianza hanno fallito per due motivi. Il primo riguarda il ceppo: Ebola Bundibugyo è meno conosciuto di Ebola Zaire, che ha causato la maggior parte delle grandi epidemie africane.

Per Ebola Zaire esistono test diagnostici ampiamente disponibili, due tipi di vaccini e terapie con anticorpi monoclonali. Per Ebola Bundibugyo non ci sono vaccini approvati, ma due candidati vaccini.

Nella provincia di Ituri mancavano i test per Ebola Bundibugyo. Li avevano solo le grandi strutture sanitarie regionali.

Il secondo motivo, secondo lo studio, è il definanziamento dei programmi sanitari di comunità dopo i tagli agli aiuti esteri dell’USAID decisi da Trump. Quella penuria di risorse ha pesato sulla sorveglianza sul territorio, dove di solito emergono per primi i casi sospetti e i sintomi insoliti.

Gli autori concludono che, con più risorse sanitarie sul territorio, la corsa del virus forse si sarebbe potuta rallentare prima.

L’epidemia si somma a una crisi alimentare che si prevede record

World Food Programme, Fao, Unicef e Oms hanno lanciato un allarme congiunto sulla fame nella Repubblica Democratica del Congo, in base all’ultima analisi dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Tra gennaio e giugno 2027 circa 30,3 milioni di persone dovrebbero affrontare una grave insicurezza alimentare.

La situazione più critica riguarda l’est del Paese. Oltre 11 milioni di persone nelle province di Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri avranno difficoltà a nutrirsi.

«L’epidemia di ebola è una crisi che si aggiunge a una crisi preesistente e dobbiamo soddisfare questi bisogni umanitari se vogliamo fermare la diffusione del virus»

Lo ha dichiarato Ross Smith, direttore della preparazione e risposta alle emergenze del World Food Programme.

Domande frequenti Come è iniziata l’epidemia di Ebola in Congo? Secondo uno studio pubblicato su Science, il primo paziente positivo all’Ebola Bundibugyo ha avuto i sintomi il 25 aprile 2026. Le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo hanno denunciato il primo caso il 15 maggio 2026, venti giorni dopo. Il 9 aprile 2026 un caso sospetto era stato testato e il test aveva dato risultato nullo. Quanti sono i casi di Ebola in Congo? L’epidemia di Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo ha causato almeno 10.668 casi confermati, inclusi 5.198 decessi. I casi sono distribuiti in 67 zone sanitarie di 8 province. Muore il 48,7% delle persone contagiate. Perché la sorveglianza non ha individuato in tempo l’Ebola Bundibugyo? Lo studio su Science indica due motivi. Il primo è che Ebola Bundibugyo è meno conosciuto di Ebola Zaire e nella provincia di Ituri mancavano i test, disponibili solo nelle grandi strutture sanitarie regionali. Il secondo è il definanziamento dei programmi sanitari di comunità dopo i tagli agli aiuti esteri dell’USAID. Esiste un vaccino contro Ebola Bundibugyo? Per Ebola Bundibugyo non ci sono vaccini approvati, ma esistono due candidati vaccini. Per Ebola Zaire, invece, esistono test diagnostici ampiamente disponibili, due tipi di vaccini e terapie con anticorpi monoclonali. Come si è diffuso l’Ebola in Congo? Secondo lo studio su Science, gli spostamenti delle persone hanno contribuito in modo determinante alla prima espansione dell’Ebola, in particolare tra il 10 maggio e il 1° giugno 2026. Anche località a 150-200 km dai centri iniziali, lungo percorsi molto battuti, sono diventate centri importanti di contagio.

Fonte: Focus.it · HealthDesk