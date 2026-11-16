di Redazione ZON

In sintesi. Scentronic è una tecnologia sviluppata dai ricercatori della Ohio State University che rileva un odore con un naso elettronico e lo riproduce a distanza tramite intelligenza artificiale e internet. Lo studio su Scentronic è stato pubblicato sulla rivista Science Advances a ottobre 2026. Un’interfaccia olfattiva indossabile ricrea l’odore nebulizzando sostanze contenute in piccoli serbatoi.

I punti chiave Scentronic è una tecnologia sviluppata dai ricercatori della Ohio State University.

Lo studio su Scentronic è stato pubblicato sulla rivista Science Advances a ottobre 2026.

Il sensore di Scentronic contiene diversi ossidi metallici, che modificano la propria resistenza elettrica a contatto con certe sostanze presenti nell’aria.

L’interfaccia olfattiva indossabile di Scentronic contiene piccoli serbatoi, ciascuno con una sostanza odorosa diversa.

I ricercatori della Ohio State University hanno superato il limite del collegamento a internet usando l’Internet of Things.

Scentronic è una tecnologia sviluppata dai ricercatori della Ohio State University che rileva un odore con un naso elettronico e lo riproduce a distanza tramite intelligenza artificiale e internet.

Lo studio che descrive Scentronic è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances a ottobre 2026. L’idea è una sorta di telefonata olfattiva: un dispositivo capta l’odore, un secondo lo ricrea altrove.

Perché un odore non viaggia come un suono

Un odore dipende da molecole volatili che devono raggiungere i recettori del naso. Luce e suono si propagano invece come onde, elettromagnetiche e sonore, che trasferiscono energia senza trasportare materia.

Le interfacce uomo-macchina, dette HMI, sono le tecnologie con cui si interagisce con computer, smartphone e visori per la realtà virtuale. La maggior parte di esse usa stimoli fisici come luce e suono. Scentronic è un’HMI pensata per l’olfatto.

I tre ostacoli che i ricercatori hanno dovuto superare

Finora la trasmissione degli odori a distanza ha incontrato tre limiti:

la mancanza di metodi standardizzati per riprodurre gli stimoli olfattivi;

l’uso di dispositivi spesso ingombranti;

la difficoltà di collegare questi sistemi a internet.

I progressi dell’elettronica hanno già iniziato a superare i primi due limiti. Con Scentronic i ricercatori della Ohio State University hanno affrontato il terzo, usando l’Internet of Things (IoT), cioè l’internet delle cose.

Nell’IoT sono gli oggetti fisici a raccogliere informazioni dall’ambiente e a scambiarle in rete, spesso in modo automatico e senza un intervento umano diretto.

Come il naso elettronico riconosce e ricrea un odore

Il sensore di Scentronic contiene diversi ossidi metallici. Quando entrano in contatto con certe sostanze presenti nell’aria, questi materiali modificano la propria resistenza elettrica.

Un sistema di intelligenza artificiale confronta le risposte dei vari sensori e riconosce l’odore rilevato. Le informazioni passano poi via internet a un’interfaccia olfattiva indossabile.

L’interfaccia contiene piccoli serbatoi, ciascuno con una sostanza odorosa diversa. Un componente che vibra nebulizza la sostanza nell’aria in minuscole goccioline.

In base ai dati ricevuti, il dispositivo sceglie quali serbatoi attivare e quanta sostanza rilasciare, anche combinando più serbatoi. In questo modo regola composizione e intensità dell’odore riprodotto.

Cosa potrebbe cambiare, dalla medicina alla realtà virtuale

Alcune infezioni virali, le malattie neurodegenerative e i traumi cranici possono alterare l’olfatto. Le alterazioni comprendono la parosmia, in cui gli odori vengono percepiti in modo distorto, e l’anosmia, la perdita completa dell’olfatto.

Dispositivi come Scentronic potrebbero diventare strumenti per i medici, utili a valutare e monitorare a distanza i cambiamenti della capacità olfattiva dei pazienti.

Tra gli usi immaginabili in futuro ci sono le esperienze virtuali più immersive: un documentario, per esempio, potrebbe ricreare un ambiente anche con gli odori, oltre che con immagini e suoni.

Un’altra ipotesi è installare sensori simili sulle sonde spaziali, per analizzare le molecole volatili presenti su altri corpi celesti.

Domande frequenti Cos’è Scentronic? Scentronic è una tecnologia sviluppata dai ricercatori della Ohio State University. Rileva un odore con un naso elettronico e lo riproduce a distanza tramite intelligenza artificiale e internet. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances a ottobre 2026. Come funziona il naso elettronico di Scentronic? Il sensore di Scentronic contiene diversi ossidi metallici che, a contatto con certe sostanze presenti nell’aria, modificano la propria resistenza elettrica. Un sistema di intelligenza artificiale confronta le risposte dei vari sensori e riconosce l’odore rilevato. Come si riproduce un odore a distanza con Scentronic? Le informazioni sull’odore rilevato passano via internet a un’interfaccia olfattiva indossabile. Il dispositivo sceglie quali serbatoi attivare e quanta sostanza rilasciare, anche combinando più serbatoi, e un componente che vibra nebulizza la sostanza in minuscole goccioline. A cosa potrebbe servire Scentronic? Dispositivi come Scentronic potrebbero aiutare i medici a valutare e monitorare a distanza i cambiamenti dell’olfatto dei pazienti, come parosmia e anosmia. Tra gli usi immaginabili in futuro ci sono le esperienze virtuali più immersive e sensori simili sulle sonde spaziali.

Fonte: Geopop