Il nuovo album di Elisa, Kintsugi, esce il 27 novembre 2026. La tracklist completa è stata svelata dalla cantante il 16 novembre 2026 con un post su Instagram.

L’album Kintsugi di Elisa contiene 11 brani. Si apre con «Overture» e si chiude con «Paura di stare bene», mentre la title track «Kintsugi» è la terza.

Qual è la tracklist completa di Kintsugi di Elisa?

La tracklist di Kintsugi è: 1 Overture, 2 Amore è, 3 Kintsugi, 4 Riguarda noi due, 5 Centomila volte, 6 Ciao, 7 Dischi rotti, 8 F.O.M.O. I, 9 F.O.M.O. II, 10 Anche niente era tanto, 11 Paura di stare bene.