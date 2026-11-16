Elisa, Kintsugi: la tracklist completa dell’album, 11 brani da Overture a Paura di stare bene
In sintesi. Elisa pubblica il 27 novembre 2026 Kintsugi, il suo nuovo album composto da 11 brani. Elisa ha svelato la tracklist completa il 16 novembre 2026 con un post su Instagram. L’album si apre con «Overture» e si chiude con «Paura di stare bene». Kintsugi esce anche in vinile picture disc, disponibile in preorder.
I punti chiave
- L’album Kintsugi di Elisa esce il 27 novembre 2026.
- Kintsugi contiene 11 brani, dalla «Overture» in prima posizione a «Paura di stare bene» in undicesima.
- La title track «Kintsugi» è il terzo brano della tracklist.
- Elisa ha pubblicato la tracklist completa di Kintsugi il 16 novembre 2026 con un post su Instagram.
- Elisa ha annunciato una versione in vinile picture disc di Kintsugi, disponibile in preorder.
Elisa pubblica il 27 novembre 2026 il nuovo album Kintsugi, composto da 11 brani. La cantante ha svelato la tracklist completa il 16 novembre 2026 con un post su Instagram.
Gli 11 brani di Kintsugi, dalla Overture a Paura di stare bene
La tracklist di Kintsugi, il nuovo album di Elisa, si apre con «Overture» e si chiude con «Paura di stare bene». La title track «Kintsugi» occupa la terza posizione.
|N.
|Titolo
|1
|Overture
|2
|Amore è
|3
|Kintsugi
|4
|Riguarda noi due
|5
|Centomila volte
|6
|Ciao
|7
|Dischi rotti
|8
|F.O.M.O. I
|9
|F.O.M.O. II
|10
|Anche niente era tanto
|11
|Paura di stare bene
Nella scaletta di Kintsugi compaiono due brani con lo stesso titolo, «F.O.M.O. I» e «F.O.M.O. II», in ottava e nona posizione.
Il vinile picture disc di Kintsugi è già in preorder
Nel post su Instagram Elisa ha annunciato anche una versione in vinile picture disc di Kintsugi. Sulla tracklist ha scritto ai fan:
«Finalmente svelarvi le 11 canzoni che faranno parte del nuovo disco. E per l’occasione c’è anche una sorpresa, una nuova versione in vinile picture disc da ora disponibile in preorder»
Elisa ha chiuso il suo messaggio ai fan con «Non vedo l’ora».
Domande frequenti
Quando esce il nuovo album di Elisa, Kintsugi?
Il nuovo album di Elisa, Kintsugi, esce il 27 novembre 2026. La tracklist completa è stata svelata dalla cantante il 16 novembre 2026 con un post su Instagram.
Quanti brani ha l’album Kintsugi di Elisa?
L’album Kintsugi di Elisa contiene 11 brani. Si apre con «Overture» e si chiude con «Paura di stare bene», mentre la title track «Kintsugi» è la terza.
Qual è la tracklist completa di Kintsugi di Elisa?
La tracklist di Kintsugi è: 1 Overture, 2 Amore è, 3 Kintsugi, 4 Riguarda noi due, 5 Centomila volte, 6 Ciao, 7 Dischi rotti, 8 F.O.M.O. I, 9 F.O.M.O. II, 10 Anche niente era tanto, 11 Paura di stare bene.
Kintsugi di Elisa esce anche in vinile?
Sì, Elisa ha annunciato una versione in vinile picture disc di Kintsugi. Nel post su Instagram del 16 novembre 2026 la cantante ha scritto che il vinile è disponibile in preorder.
Fonte: R101
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