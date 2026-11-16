di Redazione ZON

In sintesi. Slow Horses potrebbe concludersi con l’ottava stagione, ma Apple TV non ha annunciato ufficialmente la fine della serie. Al 16 novembre 2026 l’ottava stagione è l’ultima confermata. L’attrice Olivia Cooke, che interpreta Sid Baker, ha dichiarato «I am shooting the last season!», aggiungendo poi «never say never».

I punti chiave Apple TV non ha annunciato ufficialmente la conclusione di Slow Horses al 16 novembre 2026.

L’ottava stagione di Slow Horses è già ordinata da Apple TV ed è in lavorazione.

Olivia Cooke, interprete di Sid Baker, ha dichiarato «I am shooting the last season!» e ha poi aggiunto «never say never».

L’ottava stagione di Slow Horses adatterà Clown Town, nono romanzo di Mick Herron dedicato agli agenti di Slough House.

In Italia le prime sei stagioni di Slow Horses sono disponibili su Apple TV; per la settima e l’ottava non ci sono ancora date ufficiali.

Slow Horses potrebbe chiudersi con l’ottava stagione, già ordinata da Apple TV e in lavorazione: l’attrice Olivia Cooke ha raccontato di aver pianto sul set.

Apple TV non ha annunciato ufficialmente la conclusione di Slow Horses. Al 16 novembre 2026 l’ottava stagione è soltanto l’ultima confermata.

Cosa ha detto Olivia Cooke sulla stagione finale

Olivia Cooke, tornata nel ruolo di Sid Baker nella sesta stagione di Slow Horses, ha dichiarato: «I am shooting the last season!». Subito dopo ha aggiunto «never say never», lasciando uno spiraglio aperto.

L’attrice ha descritto i colleghi sul set di Slow Horses come malinconici e distratti. Ha raccontato di essersi seduta alla sedia del trucco e di aver pianto: «I got in the make-up chair and cried». Ha anche detto al compagno che, a fine riprese, avrà bisogno di due settimane per riprendersi emotivamente.

Perché la serie potrebbe fermarsi: i romanzi di Mick Herron

Una possibile spiegazione dello stop riguarda i romanzi di Mick Herron, da cui nasce Slow Horses. La settima stagione adatterà Bad Actors, l’ottava Clown Town, nono libro dedicato agli agenti di Slough House.

La serie televisiva sta quindi raggiungendo i romanzi pubblicati. Lo scrittore Mick Herron ha però intenzione di proseguire la saga.

Il ritorno di Sid Baker e cosa aspettarsi dall’ottava stagione

Sid Baker compariva nei primi tre episodi della prima stagione di Slow Horses e sembrava uscita di scena dopo un attentato. Il personaggio è tornato cinque stagioni più tardi, con la sesta. Secondo Olivia Cooke, la produzione si era informata negli anni sulla sua disponibilità.

Nell’ottava stagione Gary Oldman tornerà nei panni di Jackson Lamb, capo scontroso e brillantissimo di un reparto dell’MI5 dove finiscono gli agenti considerati un problema. Si preannuncia uno scontro duro con Diana Taverner, interpretata da Kristin Scott Thomas, e usciranno nuovi segreti dell’intelligence britannica.

Dove vedere Slow Horses in Italia e quando arrivano le prossime stagioni

In Italia le prime sei stagioni di Slow Horses sono disponibili su Apple TV. Per le due successive non ci sono ancora date ufficiali.

Stagione Romanzo adattato Arrivo previsto Settima Bad Actors Attesa nel 2027 Ottava Clown Town Potrebbe arrivare nel 2028

Resta da capire se Olivia Cooke abbia anticipato un addio già deciso o se gli autori vogliano chiudere un ciclo lasciando aperta la porta a un ritorno futuro di Slow Horses.

Domande frequenti Slow Horses finisce con l’ottava stagione? Non è confermato. Al 16 novembre 2026 Apple TV non ha annunciato ufficialmente la conclusione di Slow Horses e l’ottava stagione è soltanto l’ultima confermata. Olivia Cooke ha dichiarato «I am shooting the last season!», aggiungendo però «never say never». Cosa ha detto Olivia Cooke sull’ultima stagione di Slow Horses? Olivia Cooke, che interpreta Sid Baker, ha detto di girare l’ultima stagione e ha raccontato di aver pianto sulla sedia del trucco. Ha descritto i colleghi sul set come malinconici e distratti e ha dichiarato che a fine riprese avrà bisogno di due settimane per riprendersi emotivamente. Quale romanzo adatta l’ottava stagione di Slow Horses? L’ottava stagione di Slow Horses adatterà Clown Town, nono libro di Mick Herron dedicato agli agenti di Slough House. La settima stagione adatterà Bad Actors. Mick Herron ha intenzione di proseguire la saga dei romanzi. Dove vedere Slow Horses in Italia? In Italia le prime sei stagioni di Slow Horses sono disponibili su Apple TV. Per la settima e l’ottava stagione non ci sono ancora date ufficiali.

Fonte: Wonder Channel