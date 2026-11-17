Pagamenti a rate, dal 20 novembre 2026 nuovi controlli sul BNPL
In sintesi. Dal 20 novembre 2026 PayPal, Klarna e Scalapay dovranno verificare reddito, spese e altri impegni economici del cliente prima di approvare un pagamento a rate. La regola deriva dalla direttiva europea CCD2, che tratta le rate come credito al consumo ed è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025.
I punti chiave
- PayPal, Klarna e Scalapay dovranno verificare reddito, spese e altri impegni economici del cliente dal 20 novembre 2026, prima di approvare un pagamento a rate.
- La direttiva europea CCD2 (UE 2023/2225) è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025.
- Il cliente che compra a rate avrà 14 giorni per recedere dal contratto.
- La vigilanza spetta alla Banca d’Italia e all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ciascuno per le proprie competenze.
- Secondo il sondaggio dell’Istituto Piepoli per UDICON, pubblicato a ottobre 2026, il 45% dei cittadini ha almeno una rateizzazione in corso per un acquisto fatto nell’ultimo anno.
Dal 20 novembre 2026 PayPal, Klarna e Scalapay dovranno verificare se il cliente può permettersi le rate prima di approvare un pagamento, in base alla direttiva europea CCD2 sul credito ai consumatori.
Il servizio non scompare. Il pagamento in tre rate, noto come Buy Now Pay Later (BNPL), «compra ora, paga dopo», resta disponibile ma con regole più rigorose.
Perché l’Unione europea ha cambiato le regole sul pagamento in tre rate
La direttiva europea CCD2 (UE 2023/2225) aggiorna le norme sul credito ai consumatori. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025.
Finora alcune formule di pagamento dilazionato potevano beneficiare di esenzioni dalle norme sul credito al consumo, in particolare per i finanziamenti senza interessi o da rimborsare entro tre mesi. La nuova direttiva estende le tutele anche a questi servizi, con l’obiettivo di limitare il rischio di sovraindebitamento.
Il rischio nasce dal fatto che le piccole rate fanno sembrare un acquisto meno impegnativo di quanto sia. Chi usa più applicazioni contemporaneamente può accumulare rate difficili da tenere sotto controllo.
Quali controlli dovranno fare gli operatori prima di approvare le rate
Prima di autorizzare un pagamento rateale, gli operatori dovranno verificare che il consumatore sia in grado di restituire il denaro. Scegliere l’opzione «paga in tre rate» non garantirà più l’approvazione automatica dell’acquisto.
Per valutare la capacità di rimborso, gli operatori dovranno considerare tre informazioni sulla situazione finanziaria del cliente:
- il reddito;
- le spese;
- gli altri impegni economici già assunti.
Le verifiche saranno proporzionate all’importo e alla durata del finanziamento. Dovranno comunque permettere di stabilire se la nuova rata è sostenibile.
Anche una spesa divisa in tre piccole rate è una forma di credito al consumo, cioè un finanziamento da restituire a scadenze prestabilite, con o senza interessi. Non è un semplice metodo di pagamento alternativo.
Che cosa dovrà sapere il cliente prima di comprare a rate
Prima di concludere l’acquisto, il cliente dovrà conoscere l’importo complessivo da restituire e gli eventuali costi. Dovrà conoscere anche il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), quando previsto.
Il cliente avrà 14 giorni per recedere dal contratto. La gestione dei mancati pagamenti seguirà le disposizioni previste per il credito al consumo.
Cambiano anche le regole sulla pubblicità. Saranno vietati i messaggi ingannevoli che minimizzano costi o rischi del finanziamento e quelli che presentano l’indebitamento come un modo per migliorare la propria situazione economica.
La vigilanza spetta alla Banca d’Italia e all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ciascuno per le proprie competenze.
Quanti italiani pagano a rate, secondo il sondaggio Piepoli per UDICON
Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori (UDICON), pubblicato a ottobre 2026, il 45% dei cittadini ha almeno una rateizzazione in corso per un acquisto fatto nell’ultimo anno.
Sempre secondo il sondaggio, gli italiani scelgono più spesso le rate per auto, moto, elettrodomestici e mobili. La tabella riporta la quota di intervistati che le utilizzerebbe per altri scopi.
|Scopo della rateizzazione
|Quota di intervistati
|Ristrutturare casa
|26%
|Acquistare dispositivi tecnologici
|23%
|Affrontare un’emergenza
|18%
|Organizzare una vacanza
|14%
|Cure mediche e dentistiche
|13%
|Pagare le bollette
|11%
|Fare la spesa alimentare
|6%
Domande frequenti
Cosa cambia per il BNPL dal 20 novembre 2026?
Dal 20 novembre 2026 PayPal, Klarna e Scalapay dovranno verificare se il cliente può permettersi le rate prima di approvare un pagamento. Il servizio resta disponibile, ma le rate sono trattate come credito al consumo e scegliere «paga in tre rate» non garantirà più l’approvazione automatica.
Che cos’è il Buy Now Pay Later?
Il Buy Now Pay Later (BNPL), «compra ora, paga dopo», è il pagamento in tre rate offerto da operatori come PayPal, Klarna e Scalapay. Con la direttiva europea CCD2 resta disponibile, ma con regole più rigorose.
Quali controlli devono fare PayPal, Klarna e Scalapay prima di approvare le rate?
Gli operatori dovranno valutare il reddito, le spese e gli altri impegni economici già assunti dal cliente. Le verifiche saranno proporzionate all’importo e alla durata del finanziamento e dovranno stabilire se la nuova rata è sostenibile.
Si può recedere da un acquisto a rate con il BNPL?
Sì, il cliente avrà 14 giorni per recedere dal contratto. Prima di concludere l’acquisto dovrà conoscere l’importo complessivo da restituire, gli eventuali costi e il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), quando previsto.
Chi controlla le nuove regole sul pagamento a rate in Italia?
La vigilanza spetta alla Banca d’Italia e all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), ciascuno per le proprie competenze. Le nuove regole derivano dalla direttiva europea CCD2, recepita con il decreto legislativo 212 del 31 dicembre 2025.
Immagine di repertorio
Fonte: Geopop
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