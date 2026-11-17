Dal 20 novembre 2026 PayPal, Klarna e Scalapay dovranno verificare se il cliente può permettersi le rate prima di approvare un pagamento. Il servizio resta disponibile, ma le rate sono trattate come credito al consumo e scegliere «paga in tre rate» non garantirà più l’approvazione automatica.

Il Buy Now Pay Later (BNPL), «compra ora, paga dopo», è il pagamento in tre rate offerto da operatori come PayPal, Klarna e Scalapay. Con la direttiva europea CCD2 resta disponibile, ma con regole più rigorose.

Quali controlli devono fare PayPal, Klarna e Scalapay prima di approvare le rate?

Gli operatori dovranno valutare il reddito, le spese e gli altri impegni economici già assunti dal cliente. Le verifiche saranno proporzionate all’importo e alla durata del finanziamento e dovranno stabilire se la nuova rata è sostenibile.