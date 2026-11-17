Eugenio In Via di Gioia in tour: otto date fino a maggio 2027, biglietti e scaletta
In sintesi. Gli Eugenio In Via di Gioia, band torinese formata nel 2012, hanno otto concerti in calendario: sette dal 16 al 27 novembre 2026, da Bologna a Molfetta, e uno il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti sono in vendita su Ticketone. Il set dei concerti dura circa due ore.
I punti chiave
- Gli Eugenio In Via di Gioia hanno in calendario otto concerti, dal 16 novembre 2026 al 5 maggio 2027.
- Il 25 novembre 2026 gli Eugenio In Via di Gioia suonano all’Atlantico di Roma, la data in calendario più vicina a Salerno e Napoli.
- Il 27 novembre 2026 la band suona all’Eremo Club di Molfetta, ultima data del tour autunnale.
- Il 5 maggio 2027 gli Eugenio In Via di Gioia chiudono il calendario all’Unipol Forum di Milano, con la dicitura «Tutti dentro 2027».
- I biglietti dei concerti degli Eugenio In Via di Gioia sono in vendita su Ticketone, mentre i prezzi vanno verificati sulla pagina di ciascun evento.
Gli Eugenio In Via di Gioia suonano il 25 novembre 2026 all’Atlantico di Roma, la data in calendario più vicina a Salerno e Napoli. I biglietti del tour sono in vendita su Ticketone.
Il gruppo torinese, formato nel 2012, ha annunciato un nuovo tour con sette concerti in autunno 2026 e un’ultima data a Milano il 5 maggio 2027. Il nome della band deriva dai cognomi e dal nome dei fondatori: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia.
Le date del tour degli Eugenio In Via di Gioia fino a maggio 2027
Il tour autunnale degli Eugenio In Via di Gioia comprende sette concerti, dal 16 al 27 novembre 2026. Il 17 novembre 2026 la band suona a Padova, all’Hall.
L’ottava data è quella del 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Milano, indicata nel calendario sotto la dicitura «Tutti dentro 2027».
|Data
|Città
|Locale
|16 novembre 2026
|Bologna
|Estragon
|17 novembre 2026
|Padova
|Hall
|20 novembre 2026
|Firenze
|Viper Theatre
|21 novembre 2026
|Senigallia
|Mamamia
|23 novembre 2026
|Perugia
|Afterlife Club
|25 novembre 2026
|Roma
|Atlantico
|27 novembre 2026
|Molfetta
|Eremo Club
|5 maggio 2027
|Milano
|Unipol Forum
La tappa più vicina a Salerno e Napoli è Roma
Per chi parte da Salerno o da Napoli, il concerto degli Eugenio In Via di Gioia più vicino tra quelli in calendario è all’Atlantico di Roma, mercoledì 25 novembre 2026.
Due giorni dopo, il 27 novembre 2026, la band suona all’Eremo Club di Molfetta, ultima data del tour autunnale.
Dove comprare i biglietti e quanto dura il concerto
I biglietti dei concerti degli Eugenio In Via di Gioia sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour. I prezzi non compaiono nel materiale a disposizione e vanno verificati sulla pagina di ciascun evento.
Il set degli Eugenio In Via di Gioia dura intorno alle due ore. Il concerto potrebbe iniziare alle 21 e concludersi verso le 23, ma l’orario va confermato per ogni data.
La scaletta: i 23 brani proposti nel 2025
La scaletta disponibile è quella dei concerti del 2025 degli Eugenio In Via di Gioia, quindi può cambiare nelle date del 2026 e del 2027. Questi i 23 brani, nell’ordine in cui venivano eseguiti:
- Tutto
- Notte gelida
- Un’altra America
- Luna
- Cerchi
- Obiezione
- Stormi
- Buio
- Stammi lontano
- Prima di tutto ho inventato me stesso
- Umano
- Danza
- Lentiggini
- Infinito
- L’ultima canzone
- Sette camicie
- Chiodo fisso
- Tornano
- Lettera al prossimo
- Giovani illuminati
- Terra
- Altrove
- Per ricominciare
Domande frequenti
Quando suonano gli Eugenio In Via di Gioia a Roma?
Gli Eugenio In Via di Gioia suonano a Roma mercoledì 25 novembre 2026, all’Atlantico. È la data in calendario più vicina a Salerno e Napoli.
Dove si comprano i biglietti del concerto degli Eugenio In Via di Gioia?
I biglietti sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour. I prezzi non compaiono nel materiale a disposizione e vanno verificati sulla pagina di ciascun evento.
Quanto dura il concerto degli Eugenio In Via di Gioia?
Il set degli Eugenio In Via di Gioia dura intorno alle due ore. Il concerto potrebbe iniziare alle 21 e concludersi verso le 23, ma l’orario va confermato per ogni data.
Qual è la scaletta del tour degli Eugenio In Via di Gioia?
La scaletta disponibile è quella dei concerti del 2025 e conta 23 brani, da «Tutto» a «Per ricominciare». Può cambiare nelle date del 2026 e del 2027.
Qual è l’ultima data del tour degli Eugenio In Via di Gioia?
L’ultima data in calendario è il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Milano, indicata sotto la dicitura «Tutti dentro 2027». Il tour autunnale 2026 si chiude invece il 27 novembre a Molfetta.
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