di Redazione ZON

In sintesi. Gli Eugenio In Via di Gioia, band torinese formata nel 2012, hanno otto concerti in calendario: sette dal 16 al 27 novembre 2026, da Bologna a Molfetta, e uno il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Milano. I biglietti sono in vendita su Ticketone. Il set dei concerti dura circa due ore.

I punti chiave Gli Eugenio In Via di Gioia hanno in calendario otto concerti, dal 16 novembre 2026 al 5 maggio 2027.

Il 25 novembre 2026 gli Eugenio In Via di Gioia suonano all’Atlantico di Roma, la data in calendario più vicina a Salerno e Napoli.

Il 27 novembre 2026 la band suona all’Eremo Club di Molfetta, ultima data del tour autunnale.

Il 5 maggio 2027 gli Eugenio In Via di Gioia chiudono il calendario all’Unipol Forum di Milano, con la dicitura «Tutti dentro 2027».

I biglietti dei concerti degli Eugenio In Via di Gioia sono in vendita su Ticketone, mentre i prezzi vanno verificati sulla pagina di ciascun evento.

Gli Eugenio In Via di Gioia suonano il 25 novembre 2026 all’Atlantico di Roma, la data in calendario più vicina a Salerno e Napoli. I biglietti del tour sono in vendita su Ticketone.

Il gruppo torinese, formato nel 2012, ha annunciato un nuovo tour con sette concerti in autunno 2026 e un’ultima data a Milano il 5 maggio 2027. Il nome della band deriva dai cognomi e dal nome dei fondatori: Eugenio Cesaro, Emanuele Via e Paolo Di Gioia.

Le date del tour degli Eugenio In Via di Gioia fino a maggio 2027

Il tour autunnale degli Eugenio In Via di Gioia comprende sette concerti, dal 16 al 27 novembre 2026. Il 17 novembre 2026 la band suona a Padova, all’Hall.

L’ottava data è quella del 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Milano, indicata nel calendario sotto la dicitura «Tutti dentro 2027».

Data Città Locale 16 novembre 2026 Bologna Estragon 17 novembre 2026 Padova Hall 20 novembre 2026 Firenze Viper Theatre 21 novembre 2026 Senigallia Mamamia 23 novembre 2026 Perugia Afterlife Club 25 novembre 2026 Roma Atlantico 27 novembre 2026 Molfetta Eremo Club 5 maggio 2027 Milano Unipol Forum

La tappa più vicina a Salerno e Napoli è Roma

Per chi parte da Salerno o da Napoli, il concerto degli Eugenio In Via di Gioia più vicino tra quelli in calendario è all’Atlantico di Roma, mercoledì 25 novembre 2026.

Due giorni dopo, il 27 novembre 2026, la band suona all’Eremo Club di Molfetta, ultima data del tour autunnale.

Dove comprare i biglietti e quanto dura il concerto

I biglietti dei concerti degli Eugenio In Via di Gioia sono in vendita su Ticketone, canale di vendita ufficiale indicato per il tour. I prezzi non compaiono nel materiale a disposizione e vanno verificati sulla pagina di ciascun evento.

Il set degli Eugenio In Via di Gioia dura intorno alle due ore. Il concerto potrebbe iniziare alle 21 e concludersi verso le 23, ma l’orario va confermato per ogni data.

La scaletta: i 23 brani proposti nel 2025

La scaletta disponibile è quella dei concerti del 2025 degli Eugenio In Via di Gioia, quindi può cambiare nelle date del 2026 e del 2027. Questi i 23 brani, nell’ordine in cui venivano eseguiti:

Tutto

Notte gelida

Un’altra America

Luna

Cerchi

Obiezione

Stormi

Buio

Stammi lontano

Prima di tutto ho inventato me stesso

Umano

Danza

Lentiggini

Infinito

L’ultima canzone

Sette camicie

Chiodo fisso

Tornano

Lettera al prossimo

Giovani illuminati

Terra

Altrove

Per ricominciare