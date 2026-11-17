di Redazione ZON

In sintesi. Nel 2026 le emissioni globali di CO2 da combustibili fossili dovrebbero calare dello 0,4% rispetto al 2025, fermandosi a 38,2 miliardi di tonnellate, secondo le proiezioni del Global Carbon Budget. Il calo dipende dalla crescita delle rinnovabili e dalla guerra in Iran, mentre con la deforestazione le emissioni totali dovrebbero salire a 43,3 miliardi di tonnellate.

I punti chiave Il Global Carbon Budget stima per il 2026 emissioni di CO2 da combustibili fossili in calo dello 0,4%, a 38,2 miliardi di tonnellate.

Nel 2026 le emissioni di CO2 da petrolio calano dell’1,9% e quelle da gas naturale dello 0,3%, mentre quelle da carbone crescono dello 0,6%.

Le emissioni totali di CO2, deforestazione compresa, passano da 42,8 miliardi di tonnellate nel 2025 a 43,3 miliardi nel 2026, secondo il Global Carbon Budget.

Il Global Carbon Budget attribuisce il calo delle emissioni fossili alla crescita delle rinnovabili e al conflitto in Iran, che ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz.

Il budget di carbonio residuo per restare entro +1,5 °C è stimato dal Global Carbon Budget in 150 miliardi di tonnellate, meno di quattro anni di emissioni al ritmo attuale.

Nel 2026 le emissioni globali di CO2 da combustibili fossili dovrebbero calare dello 0,4% rispetto al 2025 e fermarsi a 38,2 miliardi di tonnellate, secondo le proiezioni del Global Carbon Budget.

Il Global Carbon Budget è un progetto che riunisce oltre 140 scienziati e monitora le emissioni e i pozzi di carbonio a livello globale. I risultati sono stati pubblicati su Nature Climate Change. Lo studio è stato guidato da Pierre Friedlingstein, direttore del Global Carbon Budget Office dell’Università di Exeter, nel Regno Unito.

Il calo dipende dalla guerra in Iran e dal boom delle rinnovabili

Secondo il Global Carbon Budget, il lieve calo del 2026 ha due cause: la crescita delle energie rinnovabili e il conflitto in Iran. La guerra ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz e a una crisi energetica globale.

L’aumento dei prezzi e l’interruzione delle forniture di carburante hanno frenato soprattutto il petrolio. Le proiezioni per le singole fonti fossili sono queste:

Fonte fossile Variazione delle emissioni di CO2 nel 2026 Petrolio -1,9% Gas naturale -0,3% Carbone +0,6%

Prima del 2026, i due maggiori cali di emissioni di CO2 del 21esimo secolo sono arrivati nel 2020 e nel 2009. Nel 2020 il calo è stato del 6% e gli studiosi lo attribuiscono alla pandemia di Covid-19. Nel 2009 è stato del 2% sull’anno precedente, per effetto della crisi finanziaria.

Perché le emissioni totali di CO2 salgono a 43,3 miliardi di tonnellate

Il totale delle emissioni di CO2 del 2026 dovrebbe comunque superare quello del 2025. Secondo il Global Carbon Budget passerebbe da 42,8 a 43,3 miliardi di tonnellate, perché crescono le emissioni da conversione del suolo, come la deforestazione.

Questo aumento è legato agli incendi di torbiere innescati da attività umane e al degrado delle foreste del Sud-est asiatico. Quelle foreste sono più aride anche a causa di El Niño.

Nel periodo 2016-2025 la deforestazione permanente ha causato 3,8 miliardi di tonnellate di CO2 all’anno. Secondo il Global Carbon Budget, la riforestazione compensa soltanto circa la metà di queste emissioni.

Quanto tempo resta per restare entro il limite di 1,5 °C

La domanda globale di energia continua a salire. Secondo il Global Carbon Budget, due terzi dell’aumento sono coperti da solare, eolico e vendite di veicoli elettrici.

Questa crescita non è però abbastanza rapida per prevedere un calo duraturo delle emissioni fossili. Per arrivare al picco delle emissioni globali, secondo lo studio, serve un’accelerazione più continuativa e più mirata, che non nasca solo dall’instabilità geopolitica.

Il budget di carbonio residuo è la quantità massima di CO2 che si può ancora emettere prima che il riscaldamento globale raggiunga stabilmente +1,5 °C rispetto all’era preindustriale. Il Global Carbon Budget lo stima ora in 150 miliardi di tonnellate, meno di quattro anni di emissioni al ritmo attuale.

«Un calo delle emissioni di CO2 di origine fossile è incoraggiante, ma una riduzione determinata in parte da shock geopolitici non rappresenta una soluzione climatica sostenibile. La risposta a lungo termine rimane la rapida diffusione di tecnologie basate su energia pulita.»

La dichiarazione è di Pierre Friedlingstein, direttore del Global Carbon Budget Office dell’Università di Exeter.

Domande frequenti Le emissioni di CO2 calano nel 2026? Sì, ma solo quelle da combustibili fossili: secondo il Global Carbon Budget dovrebbero calare dello 0,4% rispetto al 2025, a 38,2 miliardi di tonnellate. Le emissioni totali di CO2, che includono la deforestazione, dovrebbero invece salire da 42,8 a 43,3 miliardi di tonnellate. Perché le emissioni di CO2 fossili calano nel 2026? Secondo il Global Carbon Budget le cause sono due: la crescita delle energie rinnovabili e il conflitto in Iran. La guerra ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz e a una crisi energetica globale, con prezzi in aumento e forniture interrotte che hanno frenato soprattutto il petrolio. Quanta CO2 si può ancora emettere per restare sotto 1,5 °C? Il Global Carbon Budget stima il budget di carbonio residuo in 150 miliardi di tonnellate di CO2. Corrispondono a meno di quattro anni di emissioni al ritmo attuale, prima che il riscaldamento globale raggiunga stabilmente +1,5 °C rispetto all’era preindustriale. Chi ha realizzato lo studio del Global Carbon Budget? Il Global Carbon Budget è un progetto che riunisce oltre 140 scienziati e monitora emissioni e pozzi di carbonio a livello globale. I risultati sono stati pubblicati su Nature Climate Change e lo studio è stato guidato da Pierre Friedlingstein, direttore del Global Carbon Budget Office dell’Università di Exeter. Di quanto sono calate le emissioni di CO2 nel 2020 e nel 2009? Nel 2020 le emissioni di CO2 sono calate del 6%, un calo che gli studiosi attribuiscono alla pandemia di Covid-19. Nel 2009 sono calate del 2% rispetto all’anno precedente, per effetto della crisi finanziaria.

Fonte: Focus.it