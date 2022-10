Auto elettriche: con la crisi energetica ricaricarle costa il 161% in più

Quella che poteva essere una soluzione economica ed ecologica, si sta trasformando in un vero e proprio debito pubblico. Sì, perchè se fino ad un anno fa, possedere un’auto elettrica significava risparmiare fino a 50% o il 70% sul rifornimento, ora la situazione si è completamente invertita.

A causa della complessa situazione geo-politica, l’aumento dei prezzi non ha infatti riguardato soltanto i carburanti tradizionali, ma anche l’energia elettrica. Se però il prezzo di gasolio e benzina sono in parte tenuti sotto controllo dal Governo, l’aumento senza freni dell’energia elettrica sta riducendo in ginocchio i consumatori, non soltanto i possessori di auto elettriche.

Quanto costa ora ricaricare un’auto elettrica?

Secondo un recente studio di Facile.it oggi si spende fino al 161% in più rispetto a un anno fa. Sono stati infatti esaminati i consumi di alcuni modelli elettrici, messi poi a confronti con veicoli simili alimentati a benzina o diesel.

Per l’energia elettrica è stato considerato il costo di una ricarica casalinga, usando come valore di riferimento i prezzi in vigore nel mercato tutelato ad ottobre 2021 ed ottobre 2022; nello specifico, per il prezzo dell’energia al kWh sono state utilizzate solo le componenti variabili di una bolletta elettrica, quindi il prezzo energia, il prezzo di dispacciamento e la PPE in vigore nel mercato tutelato ad ottobre 2021 (0,205 €/kWh) e ottobre 2022 (0,535 €/kWh). Per quanto riguarda benzina e diesel sono stati invece utilizzati i valori medi del prezzo alla colonnina rilevati a settembre 2021 (benzina 1,731 €/l, diesel 1,590 €/l) e nell’ultima settimana di settembre 2022 (benzina 1,633 €/l, diesel 1,738 €/l).

Tempi duri per i sognatori dunque, o almeno per gli ecologisti, che un anno fa credevano di poter cambiare il mondo risparmiando.