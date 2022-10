Eclissi solare: ecco quando e come vederla

Oggi, 25 ottobre il sole darà spettacolo sul cielo d’Italia. E’ infatti prevista una eclissi parziale, ovvero la luna si posizionerà in parte tra la terra ed il sole. “Dalla Terra – spiega l’astrofisico Romano Serra, co fondatore dell’osservatorio astronomico comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna) – vedremo che il Sole non sarà completamente oscurato. A Bologna sarà oscurato poco meno del 20%, una frazione piccola ma comunque sufficiente per osservare il fenomeno in modo evidente”.

Lo spettacolo è previsto dalle “11 e 20 avrà il suo massimo circa un’ora dopo e terminerà alle 13 e 15 circa. Ricordo che a Bologna e provincia il mezzogiorno vero, cioè il transito del Sole in meridiano, avverrà attorno alle 13. Quindi si potrà osservare il fenomeno nelle migliori condizioni di visibilità della nostra stella, ovviamente il tutto se il cielo sarà sereno” ha continuato l’esperto.

Come vederla?

Come ogni fenomeno extra della luce solare, bisognerà porre attenzione a come lo si guarderà, poichè potrebbe causare danni irreparabili agli occhi. Si sconsiglia infatti di guardare l’eclissi ad occhio nudo. Evitare metodi fai da te come vecchie pellicole, vetri affumicati o normali occhiali da sole.

Consigliati invece gli occhiali con filtri solari specifici reperibili online o da ottici e negozi specializzati, fino agli occhiali da saldatore dal ferramenta, e ai filtri in mylar venduti in fogli da ritagliare a piacimento. Oppure, si potrà osservare il fenomeno proiettando l’immagine su di una superfice.

L’effetto camera oscura

“Curiosa – continua Serra – sarà l’osservazione dell’eclissi parziale di Sole che si ottiene usando una comune ramina, oggetto che usiamo in cucina, posta sopra un piano con sopra un foglio di carta. I fori della ramina si comporteranno come un foro stenopeico (dal greco stenos opaios, dotato di uno stretto foro). Si tratta di un foro, sufficientemente piccolo, che si pratica sulla parete di una camera oscura, per vedere proiettata, sulla parete opposta, l’immagine di ciò che esiste, esternamente, di fronte al foro. E quindi si potrà osservare il disco della ramina che delimita tante immagini del Sole con una piccola porzione scura a forma a falce. Ecco che quella porzione scura sarà la Luna. Non va trascurato il fatto che nei pressi ci sarà il pianeta Venere. Tuttavia questo pianeta non sarà visibile a causa della grande luminosità del cielo”.

La diretta per i più pigri

E se a quell’ora saremo impegnati? Oppure non saremo dotati degli strumenti adatti? Ecco la soluzione per i più pigri o per gli impossibilitati. Il fenomeno verrà infatti trasmesso in diretta su Youtube. Sarà possibile seguire l’eclissi collegandosi al sito https://youtu.be/k3Et9Vwpc9M. Le immagini verranno riprese dall’osservatorio astronomico comunale di Persiceto, da quello comunale di Cento (Fe) e dalla basilica di San Petronio di Bologna. In chiesa, il disco solare, ancora in parte oscurato, transiterà sulla celeberrima linea meridiana realizzata nel 1655 dall’astronomo Giovanni Cassini.