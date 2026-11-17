di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Fox, astrologo di Rai2 e del programma «I Fatti Vostri», dà le previsioni per martedì 17 novembre 2026, anticipate su Radio LatteMiele, per tutti i dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. L’oroscopo riguarda amore e lavoro: tensioni da gestire per l’Ariete, nuove responsabilità per il Leone, creatività per l’Acquario.

I punti chiave Paolo Fox è l’astrologo di Rai2 e del programma «I Fatti Vostri».

L’oroscopo di Paolo Fox per martedì 17 novembre 2026 copre tutti i 12 segni, dall’Ariete ai Pesci, su amore e lavoro.

Le previsioni di Paolo Fox per il 17 novembre 2026 sono state anticipate su Radio LatteMiele.

Per Paolo Fox il Leone il 17 novembre 2026 può avere sul lavoro nuove responsabilità o più visibilità per un progetto personale.

La formula di rito di Paolo Fox è «non credete all’oroscopo ma verificate!».

L’oroscopo di Paolo Fox per martedì 17 novembre 2026 dà le previsioni su amore e lavoro per tutti i dodici segni. Ecco quelle dell’astrologo segno per segno.

Paolo Fox è l’astrologo di Rai2 e del programma «I Fatti Vostri». Le previsioni del 17 novembre 2026 sono state anticipate su Radio LatteMiele. La sua formula di rito è: «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: tra tensioni da gestire e idee nuove

Ariete. Per Paolo Fox il martedì può iniziare con qualche tensione. Sul lavoro serve un atteggiamento diplomatico con colleghi e responsabili. In amore la stanchezza può creare incomprensioni: parlare con calma aiuta a ritrovare l’intesa.

Toro. Il segno cerca stabilità e sicurezza. Sul lavoro perseveranza e concretezza possono risolvere un problema amministrativo o organizzativo in sospeso. In amore le coppie ritrovano complicità e i single hanno occasioni per conoscere persone sincere.

Gemelli. Per i Gemelli la giornata è dinamica, fatta di idee nuove e confronto. Sul lavoro può arrivare la soluzione a un problema difficile, e le intuizioni possono aprire a nuove collaborazioni. In amore torna la voglia di divertirsi.

Cancro. Il Cancro è molto sensibile e più vulnerabile alle critiche. Sul lavoro conviene non farsi coinvolgere dalla fretta degli altri e concentrarsi sulle attività importanti. In amore è fondamentale non chiudersi nel silenzio e dire ciò che ha ferito.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: occasioni di lavoro e dialogo in coppia

Leone. Le stelle favoriscono iniziativa e ambizione. Sul lavoro possono arrivare nuove responsabilità o più visibilità per un progetto personale. In amore il clima è positivo: passione per le coppie, incontri piacevoli per i single.

Vergine. Organizzazione e razionalità guidano la giornata del segno. Sul lavoro l’attenzione ai dettagli può favorire accordi vantaggiosi o nuove collaborazioni. In amore Paolo Fox invita a non analizzare ogni parola del partner e a lasciare spazio alla spontaneità.

Bilancia. La priorità della Bilancia è ritrovare armonia. Sul lavoro la capacità di mediazione aiuta nelle discussioni e nelle trattative, ma bisogna evitare responsabilità che appartengono ad altri. In amore un dialogo aperto risolve i piccoli malintesi.

Scorpione. Determinazione e spirito di osservazione caratterizzano lo Scorpione. Sul lavoro i segnali sono incoraggianti e un progetto importante può fare un passo avanti. In amore le emozioni sono intense, e chi ha una questione irrisolta può trovare il coraggio di affrontarla.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cambiamento, costanza e creatività

Sagittario. Il Sagittario ha voglia di cambiamento e di uscire dalla routine. Sul lavoro possono nascere contatti o proposte, da valutare verificando tutti i dettagli prima di nuovi impegni. In amore prevalgono spontaneità e buonumore.

Capricorno. Concretezza e responsabilità guidano il Capricorno. Sul lavoro la costanza può dare risultati tangibili in un progetto che richiede pazienza, senza sacrificare ogni momento libero. In amore serve mostrare di più ciò che si prova: anche un piccolo gesto conta.

Acquario. Per l’Acquario creatività e originalità sono le risorse migliori. Sul lavoro il confronto con colleghi e persone di fiducia offre spunti, anche da una semplice conversazione. In amore il bisogno di spazi personali si concilia con un gesto di attenzione verso il partner.

Pesci. Intuizione e sensibilità accompagnano i Pesci. Sul lavoro la capacità di adattamento è fondamentale per una questione che richiede tatto e diplomazia. In amore, secondo Paolo Fox, il clima è favorevole alle emozioni.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 17 novembre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox per martedì 17 novembre 2026 dà previsioni su amore e lavoro per tutti i dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. Per l’Ariete la giornata può iniziare con qualche tensione, mentre per il Leone il clima in amore è positivo. Chi è Paolo Fox? Paolo Fox è un astrologo di Rai2 e del programma «I Fatti Vostri». La sua formula di rito è «non credete all’oroscopo ma verificate!». Dove sono state anticipate le previsioni di Paolo Fox del 17 novembre 2026? Le previsioni di Paolo Fox per il 17 novembre 2026 sono state anticipate su Radio LatteMiele. Riguardano amore e lavoro per tutti i dodici segni. Cosa prevede Paolo Fox per l’Ariete il 17 novembre 2026? Per Paolo Fox il martedì dell’Ariete può iniziare con qualche tensione. Sul lavoro serve un atteggiamento diplomatico con colleghi e responsabili, mentre in amore la stanchezza può creare incomprensioni e parlare con calma aiuta a ritrovare l’intesa. Cosa prevede Paolo Fox per il Leone il 17 novembre 2026? Per il Leone le stelle favoriscono iniziativa e ambizione. Sul lavoro possono arrivare nuove responsabilità o più visibilità per un progetto personale, mentre in amore c’è passione per le coppie e incontri piacevoli per i single.

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Fonte: Super Guida TV