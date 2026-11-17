di Redazione ZON

In sintesi. Star Wars, il film originale del 1977, torna nelle sale italiane il 18 febbraio 2027 in una nuova versione restaurata del montaggio cinematografico precedente alle modifiche del 1997, per i 50 anni della saga. Il 26 maggio 2027 arriva poi Star Wars: Starfighter, il nuovo film di Shawn Levy con Ryan Gosling.

I punti chiave Il film Star Wars del 1977 torna nelle sale italiane il 18 febbraio 2027 in una versione restaurata del montaggio cinematografico originale, precedente alle modifiche del 1997.

La riedizione di Star Wars del 1977 sarà proiettata con proiettori IMAX 70mm in un numero selezionato di cinema, e per questo film è la prima volta in formato IMAX.

Il documentario The Hero Awakens, diretto da R.J. Cutler sulla realizzazione del primo Star Wars, arriva su Disney+ il 4 maggio 2027.

Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy con Ryan Gosling nel ruolo di Kade Auberon, esce nelle sale italiane il 26 maggio 2027.

Il costo di produzione di Star Wars: Starfighter è stimato in circa 300 milioni di dollari lordi, circa 225 milioni netti dopo gli incentivi.

Il film originale di Star Wars del 1977 torna nelle sale italiane il 18 febbraio 2027 in versione restaurata, per i 50 anni della saga di George Lucas. Il 26 maggio 2027 arriva poi Star Wars: Starfighter, il nuovo film di Shawn Levy con Ryan Gosling.

Che cosa cambia nella versione restaurata del film del 1977

È stato confermato ufficialmente che la riedizione sarà una nuova versione restaurata del montaggio cinematografico originale, precedente alle modifiche del 1997. Negli anni George Lucas aveva ritoccato molte scene con nuovi effetti digitali, creature e astronavi.

Un esempio è la città di Tatooine, che nella prima versione appariva più essenziale, senza gli animali e i personaggi digitali aggiunti in seguito. Tornano anche gli effetti originali del 1977, restaurati per la proiezione moderna.

Il film sarà proiettato in un numero selezionato di cinema con proiettori IMAX 70mm e in altre sale per un periodo limitato. Per il film del 1977 è la prima volta in formato IMAX.

Il poster celebrativo è opera dell’artista Matt Ferguson ed è pensato come omaggio alla locandina originale. «È davvero speciale celebrare il 50° anniversario riportando la versione originale di Star Wars nelle sale», ha dichiarato Lynwen Brennan, Co-President di Lucasfilm.

Il calendario dei festeggiamenti tra sale e Disney+

I festeggiamenti di Lucasfilm e Disney partono a gennaio 2027 e coinvolgono cinema, streaming, parchi Disney, editoria, musica, merchandising ed eventi dal vivo. Sono previsti un logo speciale e una nuova versione orchestrale delle musiche di John Williams.

Appuntamento Data Dove Ahsoka, seconda stagione 20 gennaio 2027 Disney+ Star Wars (1977) restaurato 18 febbraio 2027 Sale italiane The Hero Awakens, documentario 4 maggio 2027 Disney+ Star Wars: Starfighter 26 maggio 2027 Sale italiane

The Hero Awakens è un documentario di R.J. Cutler sulla realizzazione del primo Star Wars. Contiene filmati d’archivio e registrazioni audio realizzati durante le riprese, presentati in esclusiva.

Che cosa racconta Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling

Star Wars: Starfighter è una storia autonoma, ambientata circa cinque anni dopo L’ascesa di Skywalker, con personaggi e ambientazioni mai visti. Ryan Gosling interpreta Kade Auberon, un fuorilegge cinico che viene da una zona marginale della galassia e il cui misterioso passato torna a perseguitarlo.

Shawn Levy ha indicato tre temi centrali: speranza, famiglia e avventura. Il regista ha promesso anche umorismo, pericolo e spettacolo, nello spirito classico della saga.

Nel cast figurano Matt Smith, Mia Goth, Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Daniel Ings e Jamael Westman, quest’ultimo con un ruolo ancora da precisare. La sceneggiatura è di Jonathan Tropper, mentre Levy produce insieme a Kathleen Kennedy.

Il film sarà girato con macchine da presa certificate IMAX e poi convertito in pellicola IMAX 70mm per una selezione di cinema.

Quanto costa il nuovo film e quale data vale per l’Italia

Il costo di produzione di Starfighter è stimato in circa 300 milioni di dollari lordi, che potrebbero scendere a circa 225 milioni netti dopo gli incentivi. Per la promozione si ipotizza una campagna da 100-150 milioni di dollari.

Sulla data di uscita le fonti indicano due giorni diversi: il 26 maggio 2027 per le sale italiane e il 28 maggio 2027 nell’annuncio di Lucasfilm e Disney, nel fine settimana del cinquantenario dell’uscita originale.

Domande frequenti Quando torna in sala Star Wars del 1977? Il film originale di Star Wars del 1977 torna nelle sale italiane il 18 febbraio 2027, per i 50 anni della saga. La riedizione è una nuova versione restaurata del montaggio cinematografico originale, precedente alle modifiche del 1997. Che cosa cambia nella versione restaurata di Star Wars del 1977? La versione restaurata riporta in sala il montaggio cinematografico originale, precedente alle modifiche del 1997, con gli effetti originali del 1977 restaurati per la proiezione moderna. Mancano quindi gli animali e i personaggi digitali che George Lucas aveva aggiunto in seguito, per esempio a Tatooine. Quando esce Star Wars: Starfighter in Italia? Star Wars: Starfighter esce nelle sale italiane il 26 maggio 2027. L’annuncio di Lucasfilm e Disney indica invece il 28 maggio 2027, nel fine settimana del cinquantenario dell’uscita originale di Star Wars. Di cosa parla Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling? Star Wars: Starfighter è una storia autonoma, ambientata circa cinque anni dopo L’ascesa di Skywalker, con personaggi e ambientazioni mai visti. Ryan Gosling interpreta Kade Auberon, un fuorilegge cinico di una zona marginale della galassia, il cui misterioso passato torna a perseguitarlo.