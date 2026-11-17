di Redazione ZON

In sintesi. «Il cielo in una stanza» è una canzone d’amore di Gino Paoli, uscita nel 1960, in cui la presenza dell’altra persona fa scomparire le pareti di una stanza e apre un cielo simbolico. Paoli ha raccontato che il brano nacque da un incontro in un bordello di Genova. Mina incise il brano per prima nel giugno 1960.

I punti chiave Gino Paoli ha raccontato che «Il cielo in una stanza» nacque dall’incontro con una prostituta in un bordello di Genova.

Mina incise «Il cielo in una stanza» per prima nel giugno 1960, sul 45 giri «Il cielo in una stanza/La notte» pubblicato da Italdisc.

Il testo di «Il cielo in una stanza» non ha rime né ritornello e non narra una vicenda.

L’arrangiamento della versione di Mina è di Tony De Vita e non di Ennio Morricone, che arrangiò «Sapore di sale» nel 1963.

Nel 1971 «Il cielo in una stanza» vinse il «pop referendum» della rivista «Ciao 2001» come la più bella canzone di sempre.

«Il cielo in una stanza» racconta un attimo d’amore in cui una stanza chiusa scompare e, grazie alla presenza dell’altra persona, si apre un cielo simbolico. Gino Paoli ha raccontato che il brano nacque da un incontro con una prostituta in un bordello di Genova. Il testo non ha rime né ritornello e non narra una vicenda.

Qual è il significato della canzone?

Si presenta come una canzone d’amore e si può ascoltare così. Non c’è una trama, ma una condizione: la presenza dell’altro cancella i confini dello spazio e trasfigura la realtà. L’amore può nascere ovunque, anche nel luogo meno atteso.

La guida all’ascolto di Italianopera (25 marzo 2026) osserva che il significato è suggerito e non dichiarato. La stanza diventa una condizione mentale e l’esperienza privata si trasforma in una visione universale.

Come nacque la canzone, secondo Gino Paoli?

Paoli ha raccontato in più occasioni che il testo descrive l’incontro con una prostituta di cui si era innamorato, in un bordello genovese. Anche il colore è reale: nell’intervista al Corriere della Sera del 2025 dice che la stanza era davvero viola.

Nella stessa intervista parla di un «amoretto» e dice di non ricordare il nome della donna. Tornò in quella stanza più volte, finché finì i soldi. Poi vendette i volumi dell’enciclopedia del padre per rivederla. Lei lasciò Genova e non seppe mai di aver ispirato la canzone.

Sono racconti dell’autore, non documenti d’archivio, e nei dettagli talvolta divergono. Per questo Hit Parade Italia, nella sua scheda, usa il condizionale.

Quando fu scritta e chi la firmò?

Le fonti non concordano sull’anno di composizione: la canzone fu scritta tra il 1959 e il 1960 e uscì nel 1960. A inciderla per prima fu Mina, a giugno 1960, sul 45 giri «Il cielo in una stanza/La notte» per Italdisc, il suo 27º singolo. Paoli pubblicò la sua versione nello stesso anno, con «Però ti voglio bene» sul lato B.

Prima di Mina il brano fu rifiutato da interpreti come Jula De Palma e Miranda Martino. Lo propose Mogol, che aveva intuito il talento di Paoli e insistette. Mina era riluttante e accettò per le pressioni dei discografici, dopo averlo ascoltato al pianoforte eseguito dall’autore.

Paoli non compariva tra gli autori perché non era ancora iscritto alla SIAE. Il brano fu firmato inizialmente da Mogol (testo) e da Toang, pseudonimo di Renato Angiolini (musica), poi depositato con la sola firma di Paoli. Il ruolo di Mogol nel testo non è chiarito: la versione più sostenuta è che lo abbia solo proposto e firmato in via temporanea.

Che cosa racconta il testo, parte per parte?

Nella prima parte la presenza dell’altra persona fa sparire le pareti della stanza ordinaria. Non resta lo spazio chiuso di un ambiente qualsiasi: resta il rapporto fra i due.

Nella seconda parte svanisce anche il soffitto viola e compare un cielo simbolico. I due protagonisti sono isolati da tutto il resto.

Nella parte finale si sente una musica d’armonica che sale verso l’immensità del cielo. SongStory legge l’insieme come un ricordo che sa di sogno.

Che cosa ha detto Paoli e che cosa è invece una lettura?

Tra le parole dell’autore, quella più esplicita riguarda l’armonica: nell’intervista al Corriere della Sera dice che rappresenta il momento culminante dell’intimità. Altre letture la sentono come una musica che sale verso il cielo.

Altre dichiarazioni vengono da fonti di seconda mano e vanno verificate sull’originale. Paoli avrebbe descritto la canzone come un attaccapanni: conta ciò che ci si appende, e il brano deve restare ambiguo. In un’altra testimonianza, senza intervista di riferimento, avrebbe detto che voleva mostrare un amore capace di nascere in qualsiasi luogo e momento. Un sito non ufficiale gli attribuisce poi l’idea di un brano scritto con fatica, legato alla provvisorietà dell’uomo e a un piacere che finisce in un attimo.

La lettura di una stanza che diventa condizione mentale, invece, è della critica: viene dalla guida di Italianopera.

Come suona il brano?

L’arrangiamento della versione di Mina è di Tony De Vita con la sua orchestra. Rockol nota che l’incipit è identico, tranne una nota, a quello dell’inno cristiano «Te Deum», e segnala il crescendo di violini.

Esistono due versioni di Mina del 1960, una di 1:59 e una più lunga di 2:54. Quest’ultima uscì poi sul singolo del 1965 «Il cielo in una stanza/Stranger Boy».

Quali errori vanno evitati quando se ne parla?

L’arrangiamento non è di Ennio Morricone, come sostiene qualche blog: è di Tony De Vita. Morricone arrangiò «Sapore di sale» (1963).

Il nome del bordello non è accertato: compare solo in una fonte secondaria, senza riscontri.

Il numero di settimane al primo posto cambia da fonte a fonte, forse per classifiche diverse. Meglio dire «oltre dieci settimane».

Il dato delle quasi due milioni di copie non ha una fonte primaria e non è verificato.

Come fu accolta la canzone?

Secondo Treccani, Paoli la scrisse in un’epoca in cui non tutti la accolsero con favore. Con una prostituta al centro, era difficile da interpretare per una donna. Grazie alla voce di Mina, però, il pubblico si fece poche domande sui protagonisti. Per la cantante fu una svolta: fino ad allora era nota per pezzi più leggeri e commerciali.

Fu il primo numero uno nelle vendite di Mina, a ottobre 1960. Per alcune ricostruzioni fu il 45 giri più venduto del 1960: il disco più acquistato dal 6 agosto 1960 al 4 febbraio 1961. Una classifica storica la colloca al 9° posto tra le dieci canzoni italiane più presenti nelle classifiche di vendita tra il 1959 e il 2020.

Nel 1971 vinse il «pop referendum» della rivista «Ciao 2001» come la più bella canzone di sempre, benché la testata fosse rivolta al rock progressivo e ai nuovi cantautori. È considerata una svolta della canzone d’autore italiana.

Quali sono le versioni e le riletture più note?

Versione Anno Note Mina, singolo con «La notte» giugno 1960 Italdisc, arrangiamento di Tony De Vita, durata 1:59 Mina, versione extended 1960 2:54, uscita poi sul singolo del 1965 con «Stranger Boy» Gino Paoli, singolo con «Però ti voglio bene» 1960 Prima versione dell’autore Mina, album «I discorsi» 1969 Nuova incisione Franco Simone novembre 1977 14° nella classifica italiana Mina, album «Oggi ti amo di più» 1988 Nuova incisione Giorgia 1999 Versione soul, colonna sonora del film omonimo dei Vanzina Gino Paoli con Carla Bruni 2009 Reincisione

Mina la registrò anche in inglese, spagnolo e tedesco: la versione inglese uscì negli Stati Uniti con il titolo «This World We Love In». Tra le esecuzioni notevoli figurano anche quelle di Massimo Ranieri, Franco Battiato, Carla Bruni e Luciano Tajoli.

Il brano è entrato anche nella cultura popolare. Nel film «Bianca» di Nanni Moretti la sua genesi ipotetica è spiegata in una surreale lezione di storia, e la canzone è nella colonna sonora. Jovanotti la cita in «Lorenzo 1992».

Domande frequenti Qual è il significato de «Il cielo in una stanza»? «Il cielo in una stanza» descrive una condizione più che una storia: la presenza dell’altra persona cancella i confini dello spazio e trasfigura la realtà. L’amore può nascere ovunque, anche nel luogo meno atteso. Secondo la guida all’ascolto di Italianopera del 25 marzo 2026, il significato è suggerito e non dichiarato. Come nacque «Il cielo in una stanza» secondo Gino Paoli? Gino Paoli ha raccontato in più occasioni che il testo descrive l’incontro con una prostituta di cui si era innamorato, in un bordello di Genova. Nell’intervista al Corriere della Sera del 2025 dice che la stanza era davvero viola. Sono racconti dell’autore, non documenti d’archivio, e nei dettagli talvolta divergono. Chi ha cantato per primo «Il cielo in una stanza»? La prima a incidere «Il cielo in una stanza» fu Mina, nel giugno 1960, sul 45 giri «Il cielo in una stanza/La notte» per Italdisc, il suo 27º singolo. Gino Paoli pubblicò la sua versione nello stesso anno, con «Però ti voglio bene» sul lato B. Prima di Mina il brano era stato rifiutato da interpreti come Jula De Palma e Miranda Martino. Chi ha scritto «Il cielo in una stanza»? «Il cielo in una stanza» è di Gino Paoli, scritta tra il 1959 e il 1960. Inizialmente fu firmata da Mogol (testo) e da Toang, pseudonimo di Renato Angiolini (musica), perché Paoli non era ancora iscritto alla SIAE, e poi fu depositata con la sola firma di Paoli. Il ruolo di Mogol nel testo non è chiarito: la versione più sostenuta è che lo abbia solo proposto e firmato in via temporanea. Chi ha arrangiato «Il cielo in una stanza» di Mina? L’arrangiamento della versione di Mina è di Tony De Vita con la sua orchestra. Non è di Ennio Morricone, come sostiene qualche blog: Morricone arrangiò «Sapore di sale» nel 1963.

Foto: HistoriadelMagdalenayColombia (CC BY)

Fonte: Treccani (rubrica Lingua italiana, Enzo Caffarelli) · Rolling Stone Italia · L’Unità · Rockol · Hit Parade Italia · Il cielo in una stanza di Gino Paoli: significato e storia di un capolavoro senza tempo · Il cielo in una stanza (brano musicale) · Il cielo in una stanza – Gino Paoli: significato canzone · Il cielo in una stanza, guida all’ascolto · Gino Paoli: le 20 canzoni più celebri, aneddoti e biografia di un padre della musica pop italiana morto a 91 anni · Il cielo in una stanza/La notte · Poster Il cielo in una stanza · Il cielo in una stanza, Gino Paoli: testo e video – Soundsblog · Gino Paoli · Il cielo in una stanza (album) · Il cielo in una stanza (song)