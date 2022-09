Apple, arriva iOS 16: tutte le novità sulla rivoluzione di casa iPhone

Un aggiornamento destinato a cambiare per sempre l’esperienza di utilizzo di Iphone. Sono questi i toni che Apple ha deciso di applicare al lancio del nuovo sistema operativo iOS 16, destinato a far parlare di sé per molto tempo.

Supportato a partire da iPhone 8, iOS 16 è stato concepito, secondo la casa di Cupertino, come un ulteriore step di personalizzazione dell’esperienza smartphone. Sarà possibile, infatti, decidere con ancora più libertà creativa e funzionalità favorite, come settare la propria schermata di blocco.

Regolazione filtri, dimensioni immagini, widget personalizzabili: l’interfaccia dei device di casa Apple subirà una piccola rivoluzione, per gli amanti della sperimentazione e della libertà creativa.

Per quanto riguarda la messaggistica, con iOS 16 sarà possibile intervenire cancellando o modificando i propri messaggi inviati, oltre alla nuova funzionalità “Non letto” dedicata ai thread rimasti in sospeso.

Senza dimenticare le modifiche applicate al Wallet iPhone: con il nuovo sistema operativo, Apple introduce lo strumento Buy Now Pay Later (BNPL) che permetterà di dividere il pagamento con Apple Pay in 4 rate disposte su 6 settimane.