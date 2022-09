Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 12 Settembre

Le storie, gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 12 Settembre

Paradiso riapre con due nuove veneri, Elvira e Clara. Irene ha preso il posto di capocommessa da quando Gloria è in carcere, mentre Paola è rientrata dopo il congedo per la maternità; Stefania invece è reduce dalla pubblicazione del suo primo libro che racconta la storia della madre. Gemma è stata mandata in convento per punizione, e Veronica, al contrario di Ezio, per il momento non vuole che ritorni a Milano.