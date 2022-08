Apple: ecco perché bisogna aggiornare subito i dispositivi

Apple, durante questi giorni, ha pubblicato una serie di aggiornamenti a Safari, iOS, iPad OS e macOS da dover scaricare ed installare immediatamente. Scopriamo, insieme, quali sono i motivi.

Apple: rilevata una falla di sicurezza

Un’azione indispensabile per bloccare una falla di sicurezza che, secondo quanto ha dichiarato l’azienda stessa, “potrebbe essere stata attivamente sfruttata da malintenzionati“ per prendere il controllo degli apparecchi di utenti ignari. Gli esperti consigliano di aggiornare il prima possibile i dispositivi per proteggerli.

Quali sono i telefoni e i computer vulnerabili?

I telefoni e computer vulnerabili sono:

Gli iPhone 6S e successivi

Diversi modelli di iPad, tra cui la quinta generazione e successive dell’iPad originale

Tutti i modelli di iPad Pro

L’iPad Air 2

I computer Mac con macOS Monterey

Alcuni modelli di iPod

Immagine da Pixabay

Gli aggiornamenti

Con gli aggiornamenti Safari passa alla versione 15.6.1, macOS Monterey alla 12.5.1, iOS alla 15.6.1, e iPadOS alla 15.6.1. Devono essere ancora pubblicati aggiornamenti per macOS Big Sur e Catalina.

Apple: chi è davvero a rischio?

In queste situazioni, invece, potrebbero venir colpiti gli apparecchi di politici, attivisti, giornalisti ed di altre figure pubbliche. Questa falla di sicurezza potrebbe essere utilizzata dagli hacker per spiare il telefono di un personaggio noto e rubarne i video e le fotografie a sua insaputa, dato che l’attacco non lascia traccia.

VPN

Nel frattempo è stata segnalata un’altra vulnerabilità, presente su iOS e iPadOS dal 2020, scoperta da un analista di sicurezza esterno, Michael Horowitz. In questo caso specifico si tratta, però, di un bug che rende insicure tutte le VPN (reti di connessione private) su iPhone e iPad.