Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 12 settembre

Con il lunedì riparte un nuovo ciclo di puntate della soap opera partenopea “Un posto al Sole“, la più longeva nella storia della televisione italiana. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda questa sera alle 20:50 su Rai3.

Le ultime puntate di Un posto al Sole sono state ricche di novità e colpi di scena, che hanno costretto a dare un addio anche a uno dei personaggi più amati della soap: Susanna. Tempo addietro, inoltre, avevamo assistito al progetto di fuga di Nunzio e Chiara, intenzionati a lasciare per sempre Napoli alle spalle.

Eppure, così non è stato. Chiara ha infatti deciso di partire da sola, lasciando Nunzio senza nessuna indicazione sulla sua destinazione. Eppure, come rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, il ragazzo non si è lasciato arrendere. In realtà, Nunzio ha ingaggiato un investigatore privato, il quale ha scoperto che Chiara si è rifugiata a Capo Verde.

Non appena venuto a sapere di ciò, Nunzio deciderà di partire immediata per raggiungere la sua fidanzata. Ma l’intera situazione desterà molta preoccupazione in Franco, estremamente preoccupato per il figlio.

Inoltre, sempre secondo quanto si evince dalle anticipazioni di Un posto al Sole, vi sarà importante novità per la storyline di Alberto e Clara. Dopo tutti gli avvenimenti che sono successi con la morte di Susanna, Alberto chiederà all’ex compagna di provare a ricostruire il rapporto. Tale consiglio era già stato dato a Clara dal suo avvocato, ma lei ha deciso di non dargli ascolto. Questa volta però, non potrà fare a meno di notare il significativo cambiamento avvenuto in Alberto. Che cosa farà Clara? Per scoprirlo non resta che aspettare le puntante di Un posto al Sole