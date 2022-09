Un posto al Sole: Agnese Lorenzini dice addio a Susanna

Le diverse anticipazioni lo avevano già annunciato, eppure per i fan di Un posto al Sole la morte di Susanna è stata lo stesso uno shock. La vendetta messa in atto da Lello Valsano ha messo in serio pericolo la vita di Viola, mentre invece Susanna, trafitta con un colpo di pistola, non c’è l’ha fatta. A nulla è valso la folle corsa in ospedale e il ricovero. Una fine che, per i tantissimi che si erano affezionati al personaggio interpretato da Agnese Lorenzini, risulta ancora amara.

Ma ad essere triste e dispiaciuta per il destino di Susanna è stata prima di tutto la sua interprete, Agnese Lorenzini. Dopo la messa in onda della fatidica puntata, la Lorenzini ha pubblicato sul suo account Instagram un video messaggio in lacrime, con cui ha ringraziato tutti i fan per il sostegno: “Vi voglio bene”, per poi aggiungere: “Che puntata, ragazzi”.

Ad esprimere il proprio sostegno e affetto per Agnese Lorenzini sono stati proprio i colleghi. Tra i messaggi più emozionanti vi sono stati quello di Luca Turco (Niko, il marito di Susanna) e Ilenia Lazzarin (Viola)

Luca Turco ha infatti pubblicato questo tenero messaggio: “Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci. Niko non sa però, quanto sia stato difficile per me accettare l’aver perso una collega come Agnese. Dolce, educata e con animo sensibile. È stato un onore ed un piacere vederti crescere e diventare l’attrice che sei oggi, cara Agnese! Ti auguro di raccogliere tutto ciò che hai seminato con costanza e dedizione, ti auguro di realizzare i tuoi sogni e che la vita possa sorprenderti sempre!”.

E le parole della Lazzarin non sono state meno commoventi: “È stato bellissimo condividere con te questo “palco” , emozionante, avvincente, a volte turbolento, a volte intimo e riflessivo. Sei una bravissima attrice oltre che una bellissima ragazza, talentuosa e determinata. Se guardare una fiction è come sognare, e morire nei sogni allunga la Vita, ti auguro una lunga, intensa e piena carriera, fai tutto ciò che il tuo cuore desidera!!! Grazie Agnese, spero di incontrarti presto su un altro set, e tranquilla la prossima volta muoio io. Facciamo un po’ per ciascuno. In bocca al lupo”.