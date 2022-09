Lutto per Emma Marrone: è scomparso il padre Rosario

Un dolore improvviso ha colpito la famiglia della cantante Emma Marrone: nella serata di ieri, l’artista salentina ha perso il padre Rosario, scomparso all’età di 66 anni.

Un addio che la stessa Emma ha voluto rendere pubblico tramite un post apparso sulla propria pagina Instagram. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”: queste le parole che accompagnano una foto del padre in procinto di suonare.

Proprio Rosario, infatti, è stato tra i fautori della carriera musicale della figlia: fu proprio lui a coinvolgere una giovanissima Emma all’interno dei suoi progetti musicali.

Anche la comunità di Aradeo, paese dove i Marrone si sono stabiliti oramai da anni, ha voluto ricordare il concittadino scomparso:

“È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario Il Sindaco Giovanni Mauro L’amministrazione Il Consiglio Comunale La Comunità Aradeina tutta”.