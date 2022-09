Oroscopo Branko Lunedì 5 Settembre 2022: Acquario indeciso

Ariete Oggi siete un po’ giù di corda, calanti. Tranquilli: vi riprenderete domani. Il lavoro resta quello di sempre

Toro Siete forti, impulsivi e caparbi, siatelo anche in amore se ci tenete veramente.

Gemelli C’è qualcosa che vi turba nel vostro rapporto con il partner, fate chiarezza quanto prima.

Cancro In amore le cose non vanno proprio come dovrebbero: ma di chi è la colpa? Sicuri che sia solo del partner?

Leone La fiducia va conquistata col tempo e la pazienza, non andate di fretta. Calma. Per quanto riguarda il lavoro, siete ancora carichi.

Vergine Vi aspetta una mattinata calante per i sentimenti, ma vi riprenderete sicuramente nel pomeriggio. Novità in ambito professionale per chi è alla ricerca di una occupazione.

Bilancia Se non vi sentite supportati dal vostro partner, dovreste mettere le cose in chiaro. Lavoro? Avreste bisogno di qualche stimolo in più.

Scorpione La vita professionale non vi soddisfa troppo, forse è il momento di cambiare.

Sagittario La pressione sociale mette a rischio il vostro amore, gli impegni sono troppi. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede bene.

Capricorno C’è un mood positivo che andrebbe sfruttato al meglio nella giornata di oggi.

Acquario Non c’è nulla di male ad avere dei dubbi nella sfera sentimentale. Soddisfazioni in arrivo sul lavoro.