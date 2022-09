Grande Fratello Vip 7, la seconda concorrente ufficiale

Wilma Goich è la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, che va ad aggiungersi al già svelato Giovanni Ciacci: lo annuncia il conduttore Alfonso Signorini in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Il periodo di maggior successo come cantante Wilma Goich lo ha vissuto negli Anni Settanta quando, insieme all’ex marito Edoardo Vianello formava il duo dei Vianella: Edoardo e Wilma, che hanno avuto anche una figlia – Susanna mancata nel 2020 – hanno inciso insieme ben 12 album.

Da solista, invece, la Goich ha dato alle stampe 5 LP: il suo singolo di maggior successo è senz’altro Le Colline sono in fiore, presentata a Sanremo nel 1965.

Il prossimo 19 Settembre, in diretta in prima serata su Canale 5, Wilma Goich varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 7. Per sua stessa ammissione, sentirà molto la mancanza di suo nipote Gianlorenzo per il quale, da quando la mamma Susanna è morta a causa di un tumore nel 2020, è diventata un punto di riferimento. Allo stesso tempo vivere nella Casa più spiata d’Italia, dice, le servirà per prendersi “un pò di tempo per me stessa”.

Strappo alla regola per le elezioni

Le elezioni del prossimo 25 Settembre condizioneranno non poco le prime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7: qualora dovessero decidere di avvalersi del proprio diritto al voto, i concorrenti potranno momentaneamente abbandonare il gioco per recarsi nelle loro rispettive regioni di residenza. Ma prima di poter rientrare a Cinecittà dovrebbero osservare cinque giorni di quarantena, misura precauzionale adottata dalla produzione contro il Covid-19.