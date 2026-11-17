La data italiana dei Foo Fighters nel 2027 è il 25 giugno. Il concerto fa parte del festival Firenze Rocks e si tiene alla Visarno Arena di Firenze.

I biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Firenze Rocks sono in vendita su VivaTicket. VivaTicket è il canale di vendita indicato per la data del 25 giugno 2027.

Quanto dura il concerto dei Foo Fighters?

Il set abituale dei Foo Fighters può superare le due ore. Per Firenze la stima è un inizio alle 21:00 e una fine intorno alle 23:10, ma l’orario è indicativo e la durata effettiva può cambiare da una serata all’altra.