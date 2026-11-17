Foo Fighters a Firenze Rocks il 25 giugno 2027: biglietti su VivaTicket, orari e scaletta del tour 2026
In sintesi. I Foo Fighters, la band di Dave Grohl, suonano il 25 giugno 2027 alla Visarno Arena di Firenze, all’interno del festival Firenze Rocks, con i Queens of the Stone Age. I biglietti per il concerto sono in vendita su VivaTicket. Il set dei Foo Fighters può superare le due ore.
I punti chiave
- I Foo Fighters suonano a Firenze Rocks il 25 giugno 2027, alla Visarno Arena di Firenze.
- I Queens of the Stone Age sono la band che accompagna i Foo Fighters nella data di Firenze Rocks.
- I biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Firenze Rocks sono in vendita su VivaTicket.
- Per la data di Firenze la stima è un inizio alle 21:00 e una fine intorno alle 23:10, ma l’orario è indicativo.
- La scaletta del tour 2026 dei Foo Fighters si apriva con All My Life e si chiudeva con Everlong.
I Foo Fighters, la band di Dave Grohl, suoneranno a Firenze Rocks il 25 giugno 2027 alla Visarno Arena, con i Queens of the Stone Age. Tornano in Italia dopo il concerto di Milano dell’estate 2026.
Dove e quando suonano i Foo Fighters in Italia nel 2027
La data italiana dei Foo Fighters nel 2027 è il 25 giugno, all’interno del festival Firenze Rocks. Il concerto si tiene alla Visarno Arena di Firenze.
|Data
|Luogo
|Evento
|Con
|25 giugno 2027
|Visarno Arena, Firenze
|Firenze Rocks
|Queens of the Stone Age
Dove si comprano i biglietti per il concerto di Firenze
I biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Firenze Rocks sono in vendita su VivaTicket. Il circuito è il canale di vendita indicato per la data del 25 giugno 2027.
Per i biglietti dei concerti conviene affidarsi solo ai canali ufficiali di vendita, come VivaTicket per questa data.
Quanto dura il concerto dei Foo Fighters
Il set abituale dei Foo Fighters può superare le due ore. Per la data di Firenze la stima è un inizio alle 21:00 e una fine intorno alle 23:10.
Si tratta di un orario indicativo: la scaletta e la durata effettive possono cambiare da una serata all’altra.
La scaletta del tour 2026: da All My Life a Everlong
Le scalette dei Foo Fighters cambiano a ogni concerto. Quella del tour 2026 si apriva con All My Life e si chiudeva con Everlong. Tra i brani proposti c’erano questi:
- All My Life
- The Pretender
- Times Like These
- Rope
- Stacked Actors
- My Hero
- Learn To Fly
- These Days
- Walk
- This Is a Call
- No Son of Mine
- Wheels
- Marigold
- For All the Cows
- Big Me
- Under You
- La Dee Da
- Your Favorite Toy
- Monkey Wrench
- Breakout
- Aurora
- Caught in the Echo
- Best of You
- The Teacher
- Exhausted
- Everlong
Il contesto: il tour 2022 annullato dopo la morte di Taylor Hawkins
Il 26 marzo 2022 è morto a 50 anni Taylor Hawkins, storico batterista dei Foo Fighters. Dopo la sua scomparsa la band ha deciso di annullare l’intero tour 2022.
Dave Grohl, fondatore dei Foo Fighters, è anche un ex membro dei Nirvana.
Domande frequenti
Quando suonano i Foo Fighters in Italia nel 2027?
La data italiana dei Foo Fighters nel 2027 è il 25 giugno. Il concerto fa parte del festival Firenze Rocks e si tiene alla Visarno Arena di Firenze.
Dove si comprano i biglietti dei Foo Fighters a Firenze Rocks?
I biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Firenze Rocks sono in vendita su VivaTicket. VivaTicket è il canale di vendita indicato per la data del 25 giugno 2027.
Quanto dura il concerto dei Foo Fighters?
Il set abituale dei Foo Fighters può superare le due ore. Per Firenze la stima è un inizio alle 21:00 e una fine intorno alle 23:10, ma l’orario è indicativo e la durata effettiva può cambiare da una serata all’altra.
Chi suona con i Foo Fighters a Firenze Rocks?
Nella data del 25 giugno 2027 alla Visarno Arena i Foo Fighters suonano con i Queens of the Stone Age. Il concerto fa parte del festival Firenze Rocks.
Con quale canzone iniziano i Foo Fighters in concerto?
La scaletta del tour 2026 dei Foo Fighters si apriva con All My Life e si chiudeva con Everlong. Le scalette dei Foo Fighters cambiano a ogni concerto, quindi quella di Firenze può essere diversa.
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