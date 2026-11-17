di Redazione ZON

In sintesi. Vogue ha pubblicato una lista di 45 attrici che potrebbero interpretare la Bond Girl nel 26° film di James Bond, diretto da Denis Villeneuve con Robert Pattinson, annunciato il 16 novembre 2026. Tra i nomi figurano Zendaya e Deva Cassel. Nessuna delle 45 è ufficialmente nel cast: Amazon MGM Studios non ha comunicato il cast femminile.

I punti chiave Vogue ha pubblicato una lista di 45 attrici che potrebbero interpretare la Bond Girl accanto a Robert Pattinson.

Nessuna delle 45 attrici indicate da Vogue è ufficialmente coinvolta nel film: la lista è una selezione della rivista, non un cast confermato.

Amazon MGM Studios ha confermato il 16 novembre 2026 Robert Pattinson, 40 anni, come successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

Il 26° film di James Bond ha la regia di Denis Villeneuve e la sceneggiatura di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders.

Il film su James Bond con Robert Pattinson non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Vogue ha pubblicato una lista di 45 attrici che potrebbero interpretare la Bond Girl accanto a Robert Pattinson, il nuovo James Bond annunciato il 16 novembre 2026. Tra i nomi ci sono Zendaya e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Nessuna delle 45 attrici indicate da Vogue è ufficialmente coinvolta nel film. Si tratta di una selezione della rivista, non di un cast confermato.

Perché Zendaya e Deva Cassel sono i due nomi che fanno più discutere

Zendaya ha già lavorato con Denis Villeneuve, regista del nuovo film di 007, nella saga di Dune. Secondo Vogue, questa familiarità con il suo metodo di lavoro la renderebbe una candidata particolarmente interessante.

Deva Cassel rappresenterebbe un passaggio generazionale. Nel 2015 sua madre Monica Bellucci aveva interpretato Lucia Sciarra in Spectre, al fianco di Daniel Craig.

Chi altro compare nell’elenco di Vogue

Nella selezione figurano Jenna Ortega, nota per Mercoledì, e Anya Taylor-Joy, protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga. Ci sono anche Florence Pugh, già nell’universo Marvel, e Margot Robbie.

Vogue cita poi Jodie Comer, la Villanelle di Killing Eve, e Zoë Kravitz, che è stata Catwoman in The Batman di Matt Reeves del 2022, film condiviso con Pattinson.

Completano l’elenco Saoirse Ronan, Daisy Edgar-Jones, Mikey Madison, Anna Sawai, Phoebe Dynevor e Margaret Qualley. Dal mondo della musica la rivista propone Charli xcx e Rosalía.

Secondo Vogue, le nuove Bond Girl potrebbero essere agenti segrete, avversarie pericolose o donne capaci di affrontare 007 alla pari, e non solo un interesse sentimentale del protagonista.

Cosa si sa finora sul ventiseiesimo film di James Bond

Il 16 novembre 2026 Amazon MGM Studios ha confermato Robert Pattinson, 40 anni, come successore di Daniel Craig. Il film sarà il ventiseiesimo della serie, con la regia di Denis Villeneuve.

La sceneggiatura è firmata da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. La produzione è affidata ad Amy Pascal e David Heyman.

«Ha l’anima senza tempo di 007 e porta uno spirito completamente nuovo. Non vedo l’ora di iniziare.»

Così Denis Villeneuve ha accolto Pattinson. L’attore ha definito James Bond «uno dei personaggi più leggendari del cinema» e l’incarico «l’onore di una vita».

Tra i nomi circolati per il ruolo femminile compaiono anche Sydney Sweeney, Margaret Qualley, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh. C’è poi chi immagina una reunion di Twilight con Kristen Stewart accanto a Pattinson.

Da Amazon MGM Studios, per ora, non arriva alcuna indicazione sul cast femminile. Lo studio dovrà completare il cast e svelare i personaggi che accompagneranno Pattinson, e il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Domande frequenti Chi sarà la Bond Girl nel nuovo film di James Bond con Robert Pattinson? Non è stata ancora annunciata. Vogue ha proposto 45 attrici, tra cui Zendaya e Deva Cassel, ma nessuna è ufficialmente coinvolta nel film. Amazon MGM Studios non ha dato alcuna indicazione sul cast femminile. Chi è il nuovo James Bond? Il nuovo James Bond è Robert Pattinson, 40 anni. Amazon MGM Studios lo ha confermato il 16 novembre 2026 come successore di Daniel Craig. Il film sarà il 26° della serie, con la regia di Denis Villeneuve. Perché Zendaya è nella lista di Vogue per la Bond Girl? Zendaya ha già lavorato con Denis Villeneuve, regista del nuovo film di 007, nella saga di Dune. Secondo Vogue, questa familiarità con il suo metodo di lavoro la renderebbe una candidata particolarmente interessante. Chi è Deva Cassel e perché si parla di lei come Bond Girl? Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ed è tra le 45 attrici nella lista di Vogue. Nel 2015 sua madre aveva interpretato Lucia Sciarra in Spectre, al fianco di Daniel Craig, e per questo Deva Cassel rappresenterebbe un passaggio generazionale. Quando esce il nuovo film di James Bond con Robert Pattinson? Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale. Amazon MGM Studios deve ancora completare il cast e svelare i personaggi che accompagneranno Robert Pattinson.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · ANSA · Radio 105 · TV Sorrisi e Canzoni