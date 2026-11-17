di Redazione ZON

In sintesi. La piattaforma Paguro, impianto di perforazione dell’Agip Mineraria, affondò dopo un’eruzione di gas iniziata il 28 settembre 1965, a 11 miglia da Ravenna. Il relitto, su un fondale di 24-33 metri, è una scogliera artificiale protetta, Zona Speciale di Conservazione della rete Natura 2000, con pesca vietata e immersioni autorizzate.

I punti chiave La piattaforma Paguro dell’Agip Mineraria fu colpita da un’eruzione di gas il 28 settembre 1965: dei 38 uomini a bordo, 35 furono salvati e 3 morirono annegati.

Il relitto della piattaforma Paguro giace a 11 miglia da Ravenna, su un fondale di 24-33 metri.

I censimenti visivi del 2012 hanno contato 21 specie di pesci attorno al relitto della Paguro.

Dal 1995 nell’area della Paguro è vietata qualsiasi forma di pesca; dal 1997 al 2012 sono state registrate oltre 44.000 immersioni.

La Tenuta del Paguro, cantina romagnola, fa affinare dal 2008 le sue bottiglie per un anno in gabbie a circa 30 metri di profondità.

La piattaforma Paguro, affondata nel 1965 dopo un’eruzione di metano a 11 miglia da Ravenna, è diventata una scogliera artificiale protetta, con pesca vietata.

Il relitto giace su un fondale di 24-33 metri ed è uno dei siti di immersione più frequentati dell’Adriatico. È una Zona Speciale di Conservazione, un sito della rete europea Natura 2000, dove vivono astici, corvine e tursiopi.

Come una trivellazione si trasformò in disastro il 28 settembre 1965

La piattaforma Paguro era un impianto di perforazione dell’Agip Mineraria, in acciaio, di circa 5.000 tonnellate, costruito tra il 1962 e il 1963. Era di tipo self-elevating: le sue gambe si abbassano fino al fondale per sollevare lo scafo sopra le onde. In due anni aveva perforato diversi pozzi in cerca di metano.

La sera del 28 settembre 1965 la trivella della Paguro, al lavoro sul pozzo Porto Corsini Est 7 a 24 metri di profondità, intercettò una sacca di gas imprevista. La pressione superava le 600 atmosfere. I tecnici chiamano questo evento blowout, cioè eruzione incontrollata di un pozzo.

A bordo c’erano 38 uomini e 35 furono salvati. Arturo Biagini, Pietro Pezzi e Bernardo Gervasoni morirono annegati.

Il 29 settembre 1965 il gas prese fuoco e le fiamme furono visibili per giorni dalle colline romagnole. Il getto ad alta pressione erose il fondale e fece collassare le gambe della piattaforma, che si inclinò e affondò nel cratere. Servirono settimane per chiudere il pozzo.

Perché un relitto in acciaio attira tanta vita su un fondale di sabbia e fango

Il fondale dell’Adriatico è una distesa di sabbia e fango alimentata dai sedimenti del Po. Mitili, ostriche e spugne hanno bisogno di una superficie dura a cui aggrapparsi, e il relitto gliela offre.

Gli organismi fissi al substrato colonizzano l’acciaio e richiamano piccoli invertebrati, che a loro volta richiamano i pesci. Gli anfratti tra tralicci e paratie offrono rifugi per deporre le uova e nascondersi dai predatori.

G. Fabi e colleghi del CNR hanno studiato le piattaforme del gas Regina e Annalisa, nello stesso tratto di mare. Hanno misurato che già nel primo anno dopo l’installazione aumentano le specie e la diversità dei pesci. Gli stessi autori leggono però l’aumento soprattutto come effetto di aggregazione: le strutture concentrano pesci già presenti nella zona.

Chi vive sul relitto della Paguro, dai 10 metri in giù

Secondo il piano di gestione del sito, le macroalghe crescono solo intorno ai 10 metri, dove arriva la luce. A quella quota vivono anche i mitili (Mytilus galloprovincialis) e le ostriche. Più in basso restano spugne, cnidari, tunicati e tappeti di ofiure.

Tra le lamiere si nascondono astici, granceole e scorfani. Nei sedimenti attorno al relitto vive la Atrina pectinata, un grande mollusco bivalve.

I censimenti visivi del 2012 hanno contato 21 specie di pesci, con il picco tra agosto e settembre. La più abbondante è la boga, che attira ricciole e palamite. Nell’area sono segnalati anche la tartaruga marina Caretta caretta e il tursiope (Tursiops truncatus).

Dal 1995 la pesca è vietata e le immersioni sono autorizzate

Anno Cosa è successo 1990-91 e 1999-2000 Nell’area della Paguro vengono affondate altre strutture offshore dismesse: le superfici colonizzabili salgono a circa 15.000 metri quadrati 1995 Un decreto ministeriale istituisce una Zona di Tutela Biologica, dove è vietata qualsiasi forma di pesca 2011 La Commissione europea inserisce i 66 ettari gestiti dall’Ente Parchi e Biodiversità – Delta del Po tra i Siti di interesse Comunitario

Le immersioni nel sito sono consentite solo se autorizzate. La Capitaneria di Porto di Ravenna affida la gestione delle visite all’Associazione Paguro. Dal 1997 al 2012 sono state registrate oltre 44.000 immersioni.

Il vino che affina a 30 metri e le minacce che restano

Dal 2008 la Tenuta del Paguro, una cantina romagnola, fa affinare per un anno le sue bottiglie in gabbie a circa 30 metri di profondità, vicino al relitto. Lì la temperatura resta tra 10 e 13 °C.

Il piano di gestione del sito elenca quattro minacce per l’oasi:

le reti fantasma, cioè attrezzi da pesca persi;

la pesca abusiva;

le mucillagini, che nel 1988-89 ricoprirono ampie zone del relitto;

i periodi di ipossia, cioè di carenza di ossigeno sul fondo, legati agli apporti di nutrienti del Po.

Nell’ottobre 2012 l’ossigeno sul fondo è sceso a 2,87 mg/L, poco sopra la soglia di 2 mg/L con cui di solito si definisce l’ipossia.

Domande frequenti Dove si trova la piattaforma Paguro? La piattaforma Paguro giace a 11 miglia dalla costa di Ravenna, nel mare Adriatico, su un fondale di 24-33 metri. Il sito è una Zona Speciale di Conservazione della rete europea Natura 2000. Cosa è successo alla piattaforma Paguro nel 1965? La sera del 28 settembre 1965 la trivella della Paguro intercettò una sacca di gas imprevista, con pressione superiore alle 600 atmosfere. Il gas prese fuoco il 29 settembre 1965 e la piattaforma affondò nel cratere. Dei 38 uomini a bordo, 35 furono salvati e 3 morirono annegati. Si può pescare vicino alla piattaforma Paguro? No. Dal 1995 un decreto ministeriale ha istituito nell’area una Zona di Tutela Biologica, dove è vietata qualsiasi forma di pesca. Anche le immersioni sono consentite solo se autorizzate. Quali animali vivono sulla piattaforma Paguro? I censimenti visivi del 2012 hanno contato 21 specie di pesci, la più abbondante è la boga. Tra le lamiere si nascondono astici, granceole e scorfani. Nell’area sono segnalati anche la tartaruga marina Caretta caretta e il tursiope. Dove si affina il vino sott’acqua a Ravenna? La Tenuta del Paguro, cantina romagnola, fa affinare dal 2008 le sue bottiglie per un anno in gabbie a circa 30 metri di profondità, vicino al relitto della Paguro. Lì la temperatura resta tra 10 e 13 °C.

Fonte: Geopop