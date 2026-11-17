di Redazione ZON

In sintesi. Secondo il primo bollettino RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nella prima settimana di novembre 2026 le infezioni respiratorie in Italia hanno colpito circa 8 persone ogni mille assistiti. Basilicata e Campania sono le regioni con l’incidenza più alta. Il rhinovirus è il virus più diffuso, con il 25,7% dei campioni positivi; l’influenza è sotto il 6%.

I punti chiave Nella prima settimana di novembre 2026 le infezioni respiratorie in Italia hanno colpito circa 8 persone ogni mille assistiti, per un totale stimato di quasi mezzo milione di casi.

Basilicata e Campania sono le regioni italiane con la maggiore incidenza di infezioni respiratorie, secondo il bollettino RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità.

Il rhinovirus è positivo nel 25,7% dei campioni analizzati, davanti ai virus parainfluenzali (17,1%) e all’adenovirus (8,6%).

La positività per influenza in Italia è sotto il 6% dei campioni, circa la metà di quella dello stesso periodo della stagione scorsa.

Secondo l’Ecdc, in Europa la circolazione di Sars-CoV-2 è più alta e in crescita, con la variante Stratus (Xfg) come più diffusa.

Basilicata e Campania sono le regioni italiane con più infezioni respiratorie, ma l’influenza resta sotto il 6% dei casi: lo dice il primo bollettino RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità.

Quante persone hanno un’infezione respiratoria in Italia

Nella prima settimana di novembre 2026 le infezioni respiratorie hanno colpito circa 8 italiani ogni mille assistiti, secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss). I casi stimati sono quasi mezzo milione, in crescita rispetto alle settimane precedenti, come ci si aspettava.

I bambini sotto i 4 anni sono i più colpiti: nella loro fascia l’incidenza è circa quattro volte quella generale.

A livello nazionale l’incidenza resta bassa o a livello basale, cioè sotto la soglia di otto casi ogni mille assistiti. Per l’Iss la stagione è in linea con quelle passate.

Perché la Campania è tra le regioni più colpite

Secondo il bollettino della rete RespiVirNet, Basilicata e Campania sono le regioni dove le infezioni respiratorie hanno la maggiore incidenza. Il dato misura i casi in rapporto agli assistiti, non il numero assoluto.

Quali virus circolano adesso: rhinovirus in testa

L’Iss avverte che i dati sui virus sono ancora difficili da interpretare. I campioni analizzati e risultati positivi sono ancora pochi.

Tra le infezioni respiratorie, per l’Iss la più comune è quella da rhinovirus, il principale responsabile del raffreddore comune. Il rhinovirus è anche il virus più frequente in ambito ospedaliero.

Virus Positività nei campioni Rhinovirus 25,7% Virus parainfluenzali 17,1% Adenovirus 8,6% Influenza sotto il 6% Sars-CoV-2 sotto il 6%

La positività per influenza è circa la metà di quella registrata nello stesso periodo della stagione scorsa, secondo l’Iss.

Tra i ricoverati, la positività per Covid e per influenza è paragonabile a quella della comunità, tra il 5% e il 6%. Per il virus respiratorio sinciziale l’Iss non segnala di fatto positività.

In Europa l’influenza è bassa e il Covid cresce

Secondo l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in Europa la circolazione dell’influenza è ancora bassa. Riguarda soprattutto il tipo A, mentre il numero complessivo delle infezioni respiratorie è in aumento.

Per l’Ecdc la circolazione del virus respiratorio sinciziale resta molto bassa in tutta Europa.

La circolazione di Sars-CoV-2 è invece più alta e in crescita, sia in comunità sia in ambito assistenziale. La variante più diffusa è la Stratus, detta anche Xfg.

Cosa raccomanda l’Iss contro i virus respiratori

L’Iss indica come principale prevenzione le norme igieniche di base: lavarsi le mani, evitare di toccarsi naso, bocca e occhi, areare i locali e proteggere tossi e starnuti. L’Istituto aggiunge di restare possibilmente a casa quando si hanno sintomi.

I vaccini sono disponibili contro influenza e Covid, ma non contro il raffreddore comune. La campagna vaccinale per la stagione 2026/2027 è iniziata da poco e, per l’Iss, ogni momento è buono per vaccinarsi, anche dopo aver già avuto qualche infezione respiratoria.

Domande frequenti Quali sono le regioni italiane con più infezioni respiratorie? Secondo il bollettino RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, Basilicata e Campania sono le regioni con la maggiore incidenza di infezioni respiratorie. Il dato misura i casi in rapporto agli assistiti, non il numero assoluto di persone colpite. Qual è il virus respiratorio più diffuso in Italia a novembre 2026? Il più comune è il rhinovirus, principale responsabile del raffreddore comune, con il 25,7% dei campioni positivi. Seguono i virus parainfluenzali (17,1%) e l’adenovirus (8,6%). L’Istituto superiore di sanità avverte che i campioni positivi sono ancora pochi e i dati difficili da interpretare. Quanto circola l’influenza in Italia nel 2026? Nei campioni analizzati la positività per influenza è sotto il 6%, circa la metà di quella registrata nello stesso periodo della stagione scorsa, secondo l’Istituto superiore di sanità. A livello nazionale l’incidenza delle infezioni respiratorie è bassa o a livello basale, cioè sotto gli otto casi ogni mille assistiti. Il Covid sta aumentando in Europa? Sì: secondo l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la circolazione di Sars-CoV-2 è più alta e in crescita, sia in comunità sia in ambito assistenziale. La variante più diffusa è la Stratus, detta anche Xfg. Come ci si protegge dai virus respiratori? L’Istituto superiore di sanità indica come prevenzione principale lavarsi le mani, evitare di toccarsi naso, bocca e occhi, areare i locali, proteggere tossi e starnuti e restare possibilmente a casa se si hanno sintomi. I vaccini sono disponibili contro influenza e Covid, ma non contro il raffreddore comune.

Fonte: Galileo