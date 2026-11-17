di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le anticipazioni, nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 23 al 28 novembre 2026 Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu e Sahika uccide Mahmut. La soap turca va in onda intorno alle 14:10, sabato 28 novembre 2026 alle 15:30, e si rivede su Mediaset Infinity.

I punti chiave Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu nella puntata di Forbidden Fruit di martedì 24 novembre 2026.

Sahika uccide Mahmut per difendersi nella puntata di Forbidden Fruit di mercoledì 25 novembre 2026.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 intorno alle 14:10, mentre sabato 28 novembre 2026 l’appuntamento è alle 15:30.

Yildiz annuncia a Cagatay una gravidanza falsa sabato 28 novembre 2026, usando i risultati di tre test di gravidanza fatti da un’altra donna.

Mediaset Infinity trasmette le puntate di Forbidden Fruit in streaming gratuito, previa creazione di un account con i dati essenziali o con un profilo social.

Attenzione: spoiler. Secondo le anticipazioni, nelle puntate di Forbidden Fruit dal 23 al 28 novembre 2026 su Canale 5 Cagatay, Emir e Caner tendono una trappola a Cansu e Sahika uccide Mahmut.

La soap turca Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 intorno alle 14:10. Sabato 28 novembre 2026 l’appuntamento è alle 15:30. Le puntate si vedono anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, creando un account con i dati essenziali o con un profilo social.

Lunedì 23 novembre: la collana scomparsa e l’accusa alla tata

Sahika si ritaglia un posto accanto a Hasan Ali in vista di un appuntamento di lavoro importante. Ender incontra Kaya per una videochiamata con Yigit.

Yildiz e Asuman non trovano più la collana che Asuman ha perso e accusano Diana, la tata del piccolo Halit Can, di averla presa. Feride smaschera entrambe davanti a Cagatay, turbato dalla facilità con cui la moglie racconta bugie.

Martedì 24 novembre: Cagatay tende la trappola a Cansu

Sahika cerca di guadagnarsi la fiducia di Hasan Ali facendosi fotografare insieme a Halit Can.

Cagatay, Emir e Caner preparano un piano per incastrare Cansu. Dopo una lite simulata con Yildiz, Cagatay si chiude in un hotel fingendo di essere ubriaco. Cansu lo raggiunge e si infila nel suo letto, convinta di poterlo manipolare.

Cagatay le lascia intendere di aver scoperto l’inganno, ma arriva Yildiz, che li sorprende insieme e si convince di essere stata tradita. Le spiegazioni del marito non bastano: Yildiz lascia la casa con Halit Can e Asuman.

Mercoledì 25 novembre: Mahmut aggredisce Sahika e viene ucciso

Hasan Ali vuole punire Mahmut per l’infedeltà commessa. Mahmut fraintende gli ordini e tenta di eliminare Sahika, che però ha la meglio e lo uccide per difendersi.

Per evitare le conseguenze, Sahika coinvolge Zehra, stordita dai farmaci, e la fa trovare accanto al cadavere. Nella villa scoppia il caos e i sospetti si concentrano su Sahika, ma contro di lei non emerge alcuna prova.

Giovedì 26 novembre: il quadro all’asta e il rimprovero di Hasan Ali

Yildiz ha contratto debiti per comprare all’asta un quadro, che Halit Can rovina. Con l’aiuto di Ender prova a venderlo di nascosto a Hasan Ali per duecentomila, dicendo che appartiene a una cara amica in difficoltà economiche.

Hasan Ali si insospetta e dagli accertamenti di Sedai risulta che il quadro è di Yildiz. Riunisce i familiari nella casa del figlio e rimprovera duramente la nuora davanti a tutti. Cagatay la difende e se ne va infuriato, mentre Yildiz, stremata, decide di non raccontare più bugie.

Venerdì 27 novembre: Sahika accende i pettegolezzi a cena

Kaya torna a Istanbul per stare vicino alla sorella Sahika, reduce dal divorzio da Hasan Ali. A cena a casa di Yildiz, Sahika allude a un tradimento di Hasan Ali con Ender e i pettegolezzi si accendono.

Ender ammette con Caner di essere rimasta turbata dall’incontro con l’ex marito, il cui distacco la fa soffrire.

Sabato 28 novembre: Yildiz si inventa una gravidanza per farsi perdonare

Sahika e Ömer studiano una mossa misteriosa per la serata, con cui incastrare Cansu. Hasan Ali affronta prima Ender, accusandola di aver complottato con Yildiz per dei debiti, e poi il figlio Cagatay. Esasperato dalle bugie della moglie e dalle intromissioni del padre, Cagatay fa le valigie e si trasferisce in un hotel.

Ender rifiuta la proposta di un incontro professionale a casa di Hasan Ali e sceglie di dedicarsi a Kaya. I due si vedono per un confronto serrato, tra rancori mai sopiti e la speranza di ricominciare insieme.

Yildiz, con le spalle al muro, mette a punto con l’amico Emir un piano azzardato. In clinica i due si presentano come una coppia sterile e convincono una donna in attesa a sottoporsi a tre test di gravidanza al posto di Yildiz. Con i risultati positivi falsi, Yildiz annuncia a Cagatay di aspettare un bambino e ottiene il suo perdono.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5? La soap turca Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 intorno alle 14:10. Sabato 28 novembre 2026 l’appuntamento è invece alle 15:30. Dove rivedere le puntate di Forbidden Fruit in streaming? Le puntate di Forbidden Fruit si vedono in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Per accedere bisogna creare un account con i dati essenziali oppure usare un profilo social. Chi uccide Mahmut in Forbidden Fruit? Secondo le anticipazioni, nella puntata di mercoledì 25 novembre 2026 Sahika uccide Mahmut per difendersi. Mahmut aveva frainteso gli ordini di Hasan Ali e aveva tentato di eliminarla. I sospetti si concentrano su Sahika, ma contro di lei non emerge alcuna prova. Cosa succede a Cansu nelle anticipazioni di Forbidden Fruit? Nella puntata di martedì 24 novembre 2026 Cagatay, Emir e Caner preparano un piano per incastrare Cansu. Cagatay finge di essere ubriaco in un hotel e Cansu lo raggiunge, convinta di poterlo manipolare. Poi arriva Yildiz, che li sorprende insieme. Come ottiene Yildiz il perdono di Cagatay in Forbidden Fruit? Nella puntata di sabato 28 novembre 2026 Yildiz si inventa una gravidanza con l’aiuto dell’amico Emir. In clinica convincono una donna in attesa a fare tre test di gravidanza al posto suo. Con i risultati positivi falsi, Yildiz annuncia a Cagatay di aspettare un bambino e ottiene il suo perdono.

Fonte: Tutto.TV